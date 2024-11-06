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إصابة ثلاثة أشخاص إثر حادث مروري بين سيارتين

11/6/2024 7:15:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭ ‬عبدالأمير‭ ‬السلاطنة‭:‬


تعرض‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشخاص‭ ‬لإصابات‭ ‬متفرقة‭ ‬في‭ ‬حادث‭ ‬مروري‭ ‬وقع‭ ‬في‭ ‬الساعات‭ ‬الاولى‭ ‬من‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ (‬الاربعاء‭) ‬بمنطقة‭ ‬الرفاع‭ ‬بسبب‭ ‬خروج‭ ‬سائق‭ ‬إحدى‭ ‬المركبات‭ ‬من‭ ‬الطرق‭ ‬الفرعية‭ ‬للشارع‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يتأكد‭ ‬سائقها‭ ‬من‭ ‬خلو‭ ‬الشارع‭. ‬كان‭ ‬شاب‭ ‬بحريني‭ ‬يقود‭ ‬سيارته‭ ‬في‭ ‬الواحدة‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬بمنطقة‭ ‬الرفاع‭ ‬وفوجئ‭ ‬بسيارة‭ ‬يقودها‭ ‬شاب‭ ‬تخرج‭ ‬من‭ ‬أحد‭ ‬الطرق‭ ‬الفرعية‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يتأكد‭ ‬سائقها‭ ‬من‭ ‬خلو‭ ‬الشارع،‭ ‬فحاول‭ ‬تفاديه‭ ‬فلم‭ ‬يستطع‭ ‬فاصطدم‭ ‬به‭ ‬ونتج‭ ‬عن‭ ‬ذلك‭ ‬إصابة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشخاص‭ ‬بإصابات‭ ‬متفرقة،‭ ‬تم‭ ‬نقلهم‭ ‬على‭ ‬أثرها‭ ‬بواسطة‭ ‬الإسعاف‭ ‬الوطني‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى‭ ‬لتلقي‭ ‬العلاج‭ ‬اللازم،‭ ‬وتضررت‭ ‬السيارتان‭ ‬بتلفيات‭ ‬كبيرة‭. ‬وقد‭ ‬حضر‭ ‬فور‭ ‬وقوع‭ ‬الحادث‭ ‬شرطة‭ ‬النجدة‭ ‬وقاموا‭ ‬بتسهيل‭ ‬سير‭ ‬المركبات‭ ‬القادمة‭ ‬في‭ ‬الاتجاه‭ ‬نفسه‭ ‬إلى‭ ‬حين‭ ‬وصول‭ ‬شرطة‭ ‬المرور‭ ‬والدفاع‭ ‬المدني،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬إزاحة‭ ‬السيارتين‭ ‬من‭ ‬موقع‭ ‬الحادث،‭ ‬وبعدها‭ ‬فتح‭ ‬التحقيق‭ ‬لمعرفة‭ ‬أسبابه‭.‬

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