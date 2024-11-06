إصابة ثلاثة أشخاص إثر حادث مروري بين سيارتين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب عبدالأمير السلاطنة:
تعرض ثلاثة أشخاص لإصابات متفرقة في حادث مروري وقع في الساعات الاولى من صباح أمس (الاربعاء) بمنطقة الرفاع بسبب خروج سائق إحدى المركبات من الطرق الفرعية للشارع من دون أن يتأكد سائقها من خلو الشارع. كان شاب بحريني يقود سيارته في الواحدة صباح أمس بمنطقة الرفاع وفوجئ بسيارة يقودها شاب تخرج من أحد الطرق الفرعية من دون أن يتأكد سائقها من خلو الشارع، فحاول تفاديه فلم يستطع فاصطدم به ونتج عن ذلك إصابة ثلاثة أشخاص بإصابات متفرقة، تم نقلهم على أثرها بواسطة الإسعاف الوطني إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتضررت السيارتان بتلفيات كبيرة. وقد حضر فور وقوع الحادث شرطة النجدة وقاموا بتسهيل سير المركبات القادمة في الاتجاه نفسه إلى حين وصول شرطة المرور والدفاع المدني، حيث تم إزاحة السيارتين من موقع الحادث، وبعدها فتح التحقيق لمعرفة أسبابه.
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