بعد إدانتهما جنائيا بحلف اليمين كذبا.. شطب نهائي لمحامٍ ونجله من جداول المحامين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وكانت‭ ‬محكمة‭ ‬أول‭ ‬درجة‭ ‬قد‭ ‬قضت‭ ‬في‭ ‬8‭ ‬ديسمبر‭ ‬2021‭ ‬بحبس‭ ‬المتهمين‭ ‬مدة‭ ‬سنتين،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬وجهت‭ ‬اليهما‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬أنهما‭ ‬في‭ ‬15مارس‭ ‬2020‭ ‬قاما‭ ‬بأداء‭ ‬اليمين‭ ‬كذبا‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬العليا‭ ‬الاستئنافية‭ ‬المدنية‭ ‬الثالثة،‭ ‬بأن‭ ‬قاما‭ ‬بتوجيه‭ ‬اليمين‭ ‬الحاسمة‭ ‬إلى‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬المدنية‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬رد‭ ‬اليمين‭ ‬الحاسمة‭ ‬لهما‭ ‬وقاما‭ ‬بأدائها‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬كذبا‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬يخالف‭ ‬الحقيقة‭ ‬وتم‭ ‬الحكم‭ ‬لصالحهما‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬اليمين‭ ‬الكاذبة،‭ ‬حيث‭ ‬تلقت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬بلاغاً‭ ‬من‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬يتضرر‭ ‬فيه‭ ‬قيام‭ ‬المتهمين‭ ‬بأداء‭ ‬اليمين‭ ‬الحاسمة‭ ‬كذباً‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬العليا‭ ‬المدنية،‭ ‬وقد‭ ‬باشرت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬التحقيق‭ ‬فور‭ ‬ورود‭ ‬البلاغ‭ ‬باعتبارها‭ ‬وحدها‭ ‬هي‭ ‬التي‭ ‬لها‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬الدعوى‭ ‬الجنائية‭ ‬عن‭ ‬جريمة‭ ‬الحنث‭ ‬باليمين،‭ ‬سواء‭ ‬كانت‭ ‬اليمين‭ ‬حاسمة‭ ‬أو‭ ‬متممة‭ ‬وهي‭ ‬جريمة‭ ‬ماسة‭ ‬بوظيفة‭ ‬إقامة‭ ‬العدل‭ ‬بين‭ ‬الناس،‭ ‬واستمعت‭ ‬إلى‭ ‬شهود‭ ‬الواقعة،‭ ‬واستجوبت‭ ‬المتهمين‭ ‬وأحالتهما‭ ‬الى‭ ‬المحاكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬بتهمة‭ ‬أداء‭ ‬اليمين‭ ‬الحاسمة‭ ‬كذباً‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬العليا‭ ‬الاستئنافية‭ ‬المدنية،‭ ‬فقضت‭ ‬محكمة‭ ‬أول‭ ‬درجة‭ ‬بمعاقبة‭ ‬المتهمين‭ ‬بحبس‭ ‬كل‭ ‬منهما‭ ‬سنتين‭. ‬فطعن‭ ‬المحكوم‭ ‬عليهما‭ ‬بالاستئناف،‭ ‬وقضت‭ ‬المحكمة‭ ‬الاستئنافية‭ ‬بإلغاء‭ ‬الحكم‭ ‬المستأنف‭ ‬والقضاء‭ ‬ببراءتهما‭ ‬مما‭ ‬نسب‭ ‬إليهما‭ ‬من‭ ‬اتهام‭.‬

فطعنت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬بالتمييز‭ ‬للأسباب‭ ‬القانونية‭ ‬التي‭ ‬ساقتها‭ ‬فأصدرت‭ ‬محكمة‭ ‬التمييز‭ ‬حكماً‭ ‬بقبول‭ ‬طعن‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬وبنقض‭ ‬الحكم‭ ‬المطعون‭ ‬فيه‭ ‬وإعادة‭ ‬القضية‭ ‬إلى‭ ‬المحكمة‭ ‬التي‭ ‬أصدرته‭ ‬لتحكم‭ ‬فيها‭ ‬من‭ ‬جديد،‭ ‬فتداولت‭ ‬الجلسات‭ ‬أمام‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬بعد‭ ‬إعادة‭ ‬القضية،‭ ‬وأصدرت‭ ‬حكمها‭ ‬بإلغاء‭ ‬حكم‭ ‬البراءة‭ ‬وتأييد‭ ‬الحكم‭ ‬الصادر‭ ‬من‭ ‬محكمة‭ ‬أول‭ ‬درجة‭ ‬بمعاقبة‭ ‬المتهمين‭ ‬بحبس‭ ‬كل‭ ‬منهما‭ ‬مدة‭ ‬سنتين‭.‬

وقالت‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬إنه‭ ‬ثبت‭ ‬لديها‭ ‬أن‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬لم‭ ‬يقم‭ ‬بتوكيل‭ ‬المستأنفين‭ ‬ببيع‭ ‬حصص‭ ‬شركة‭ ‬أو‭ ‬تأجيرها،‭ ‬وأن‭ ‬المحامين‭ ‬حلفا‭ ‬بأن‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬اتفق‭ ‬معهما‭ ‬على‭ ‬سداد‭ ‬مبلغ‭ ‬50 , 000‭ ‬دينار‭ ‬لكل‭ ‬منهما‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬الثابتة‭ ‬من‭ ‬أوراق‭ ‬الدعوة‭ ‬بأن‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬لم‭ ‬يتفق‭ ‬مع‭ ‬المحامي‭ ‬الثاني‭ ‬وإنما‭ ‬فقط‭ ‬اتفق‭ ‬مع‭ ‬المحامي‭ ‬الأول‭ ‬بسداد‭ ‬له‭ ‬مبلغ‭ ‬50 , 000‭ ‬دينار،‭ ‬وفي‭ ‬حال‭ ‬قيامهما‭ ‬لإجراءات‭ ‬تسهيل‭ ‬بيع‭ ‬الحصص،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الأخير‭ ‬لم‭ ‬يقم‭ ‬بتلك‭ ‬الإجراءات‭ ‬حتى‭ ‬يستحق‭ ‬معه‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬المبلغ،‭ ‬حيث‭ ‬لم‭ ‬يرتضي‭ ‬المتهمان‭ ‬الحكم،‭ ‬فطعنا‭ ‬عليه‭ ‬بطريق‭ ‬التمييز،‭ ‬فأصدرت‭ ‬محكمة‭ ‬التمييز‭ ‬حكمها‭.‬