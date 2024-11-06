طلقة بائنة تنهي معاناة سيدة دأب زوجها على إهانتها

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

‭ ‬وقال‭ ‬المحامي‭ ‬عبدالعظيم‭ ‬حبيل‭ ‬وكيل‭ ‬الزوجة‭: ‬إن‭ ‬المحكمة‭ ‬الشرعية‭ ‬أصدرت‭ ‬حكمها‭ ‬بتطليق‭ ‬موكلته‭ ‬طلقة‭ ‬بائنة‭ ‬للضرر،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الإساءات‭ ‬والتعديات‭ ‬التي‭ ‬تعرضت‭ ‬لها،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬الزوج‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬لم‭ ‬يلتزم‭ ‬بحقوق‭ ‬زوجته،‭ ‬بل‭ ‬دأب‭ ‬على‭ ‬شتمها‭ ‬وقذفها،‭ ‬وذهب‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬التشهير‭ ‬بها‭ ‬وضربها‭ ‬بما‭ ‬لا‭ ‬يليق‭ ‬بمثلها،‭ ‬وقد‭ ‬تعرضت‭ ‬موكلته‭ ‬للطرد‭ ‬المتكرر‭ ‬من‭ ‬منزل‭ ‬الزوجية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬تفاقم‭ ‬الأضرار‭ ‬التي‭ ‬لحقت‭ ‬بها‭.‬

ودفع‭ ‬حبيل‭ ‬بأن‭ ‬الزوج‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬أدين‭ ‬في‭ ‬قضايا‭ ‬متعددة‭ ‬تتعلق‭ ‬بسوء‭ ‬معاملته‭ ‬لموكلته‭ ‬وصدر‭ ‬ضده‭ ‬الأمر‭ ‬الجنائي‭ ‬الذي‭ ‬قضى‭ ‬بتغريمه‭ ‬بعد‭ ‬ثبوت‭ ‬قيامه‭ ‬بقذف‭ ‬موكلته‭ ‬وسبها،‭ ‬كما‭ ‬أدين‭ ‬في‭ ‬الدعوى‭ ‬بتهمة‭ ‬تعمد‭ ‬الاصطدام‭ ‬بسيارة‭ ‬موكلته‭ ‬خلال‭ ‬ملاحقته‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬الشارع‭ ‬العام،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬اعتبرته‭ ‬المحكمة‭ ‬اعتداءً‭ ‬صريحًا،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭ ‬ألزمت‭ ‬المحكمة‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬بتعويض‭ ‬موكلته‭ ‬عن‭ ‬الأضرار‭ ‬التي‭ ‬لحقت‭ ‬بها‭ ‬وفقًا‭ ‬للحكم‭ ‬الصادر‭ ‬في‭ ‬الدعوى‭ ‬المدنية‭.‬

وأشار‭ ‬حبيل‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬رفع‭ ‬دعوى‭ ‬لإرجاع‭ ‬موكلته‭ ‬إلى‭ ‬منزل‭ ‬الزوجية،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬المحكمة‭ ‬الاستئنافية‭ ‬رفضت‭ ‬الدعوى‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬ثبت‭ ‬لها‭ ‬عدم‭ ‬أمانة‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬معاملته‭ ‬لزوجته،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬المحكمة‭ ‬استندت‭ ‬في‭ ‬قرارها‭ ‬إلى‭ ‬الأدلة‭ ‬والشهادات‭ ‬التي‭ ‬قدمتها‭ ‬موكلته،‭ ‬والتي‭ ‬أكدت‭ ‬تكرار‭ ‬الإساءة‭ ‬وعدم‭ ‬التزام‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬بحقوقها،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬أيدته‭ ‬المحكمة‭ ‬الشرعية‭ ‬والاستئنافية‭ ‬بتطليق‭ ‬موكلته‭ ‬طلقة‭ ‬بائنة‭ ‬للضرر‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أثبتت‭ ‬جميع‭ ‬الأدلة‭ ‬والشهادات‭ ‬صحة‭ ‬دعواها‭.‬