Thursday, 07 November 2024 06:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


طلقة بائنة تنهي معاناة سيدة دأب زوجها على إهانتها

11/6/2024 7:15:31 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أنهت‭ ‬المحكمة‭ ‬الاستئنافية‭ ‬الشرعية‭ ‬معاناة‭ ‬زوجة‭ ‬دأب‭ ‬زوجها‭ ‬على‭ ‬إهانتها‭ ‬والاعتداء‭ ‬عليها‭ ‬ولم‭ ‬تجد‭ ‬مفرا‭ ‬إلا‭ ‬اللجوء‭ ‬إلى‭ ‬المحاكم‭ ‬الشرعية‭ ‬طلبا‭ ‬للطلاق‭ ‬محملة‭ ‬بما‭ ‬يثبت‭ ‬تعرضها‭ ‬للاعتداء‭ ‬والاهانة‭ ‬وبالأوامر‭ ‬الجنائية‭ ‬التي‭ ‬صدرت‭ ‬ضد‭ ‬زوجها‭ ‬بسبب‭ ‬اعتدائه‭ ‬عليها،‭ ‬حيث‭ ‬قضت‭ ‬المحكمة‭ ‬بتأييد‭ ‬حكم‭ ‬أول‭ ‬درجة‭ ‬بطلاقها‭ ‬طلقة‭ ‬بائنة‭.‬

‭ ‬وقال‭ ‬المحامي‭ ‬عبدالعظيم‭ ‬حبيل‭ ‬وكيل‭ ‬الزوجة‭: ‬إن‭ ‬المحكمة‭ ‬الشرعية‭ ‬أصدرت‭ ‬حكمها‭ ‬بتطليق‭ ‬موكلته‭ ‬طلقة‭ ‬بائنة‭ ‬للضرر،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الإساءات‭ ‬والتعديات‭ ‬التي‭ ‬تعرضت‭ ‬لها،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬الزوج‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬لم‭ ‬يلتزم‭ ‬بحقوق‭ ‬زوجته،‭ ‬بل‭ ‬دأب‭ ‬على‭ ‬شتمها‭ ‬وقذفها،‭ ‬وذهب‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬التشهير‭ ‬بها‭ ‬وضربها‭ ‬بما‭ ‬لا‭ ‬يليق‭ ‬بمثلها،‭ ‬وقد‭ ‬تعرضت‭ ‬موكلته‭ ‬للطرد‭ ‬المتكرر‭ ‬من‭ ‬منزل‭ ‬الزوجية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬تفاقم‭ ‬الأضرار‭ ‬التي‭ ‬لحقت‭ ‬بها‭.‬

ودفع‭ ‬حبيل‭ ‬بأن‭ ‬الزوج‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬أدين‭ ‬في‭ ‬قضايا‭ ‬متعددة‭ ‬تتعلق‭ ‬بسوء‭ ‬معاملته‭ ‬لموكلته‭ ‬وصدر‭ ‬ضده‭ ‬الأمر‭ ‬الجنائي‭ ‬الذي‭ ‬قضى‭ ‬بتغريمه‭ ‬بعد‭ ‬ثبوت‭ ‬قيامه‭ ‬بقذف‭ ‬موكلته‭ ‬وسبها،‭ ‬كما‭ ‬أدين‭ ‬في‭ ‬الدعوى‭ ‬بتهمة‭ ‬تعمد‭ ‬الاصطدام‭ ‬بسيارة‭ ‬موكلته‭ ‬خلال‭ ‬ملاحقته‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬الشارع‭ ‬العام،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬اعتبرته‭ ‬المحكمة‭ ‬اعتداءً‭ ‬صريحًا،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭ ‬ألزمت‭ ‬المحكمة‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬بتعويض‭ ‬موكلته‭ ‬عن‭ ‬الأضرار‭ ‬التي‭ ‬لحقت‭ ‬بها‭ ‬وفقًا‭ ‬للحكم‭ ‬الصادر‭ ‬في‭ ‬الدعوى‭ ‬المدنية‭.‬

وأشار‭ ‬حبيل‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬رفع‭ ‬دعوى‭ ‬لإرجاع‭ ‬موكلته‭ ‬إلى‭ ‬منزل‭ ‬الزوجية،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬المحكمة‭ ‬الاستئنافية‭ ‬رفضت‭ ‬الدعوى‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬ثبت‭ ‬لها‭ ‬عدم‭ ‬أمانة‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬معاملته‭ ‬لزوجته،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬المحكمة‭ ‬استندت‭ ‬في‭ ‬قرارها‭ ‬إلى‭ ‬الأدلة‭ ‬والشهادات‭ ‬التي‭ ‬قدمتها‭ ‬موكلته،‭ ‬والتي‭ ‬أكدت‭ ‬تكرار‭ ‬الإساءة‭ ‬وعدم‭ ‬التزام‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬بحقوقها،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬أيدته‭ ‬المحكمة‭ ‬الشرعية‭ ‬والاستئنافية‭ ‬بتطليق‭ ‬موكلته‭ ‬طلقة‭ ‬بائنة‭ ‬للضرر‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أثبتت‭ ‬جميع‭ ‬الأدلة‭ ‬والشهادات‭ ‬صحة‭ ‬دعواها‭.‬

MENAFN06112024000055011008ID1108858932

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث