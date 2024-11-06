تحذير أمريكي للعراق ما لم يمنع هجوما إيرانيا من أراضيه

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتهدف‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬إلى‭ ‬ردع‭ ‬أي‭ ‬هجمات‭ ‬إيرانية‭ ‬محتملة‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬وتخشى‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬الهجوم‭ ‬القادم‭ ‬من‭ ‬العراق‭ ‬إلى‭ ‬تصعيد‭ ‬الوضع‭ ‬الإقليمي‭ ‬المتوتر‭ ‬بالفعل‭.‬

وتشير‭ ‬المخابرات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬والأمريكية،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬إيران‭ ‬تخطط‭ ‬لشن‭ ‬هجوم‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬من‭ ‬الأراضي‭ ‬العراقية‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬ضربة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬على‭ ‬أصول‭ ‬إيرانية‭ ‬في‭ ‬25‭ ‬أكتوبر،‭ ‬وفقا‭ ‬لمسؤولين‭ ‬أمريكيين‭ ‬وإسرائيليين‭.‬

ومنذ‭ ‬تلك‭ ‬الضربة‭ ‬الإسرائيلية،‭ ‬يقول‭ ‬المسؤولون،‭ ‬كان‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الإيراني‭ ‬ينقل‭ ‬طائرات‭ ‬دون‭ ‬طيار‭ ‬وصواريخ‭ ‬بالستية‭ ‬إلى‭ ‬المليشيات‭ ‬الشيعية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬ويخطط‭ ‬لضربة‭ ‬منسقة‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭.‬

وأصدرت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬تحذيرات‭ ‬عامة‭ ‬وخاصة‭ ‬لإيران‭ ‬بالامتناع‭ ‬عن‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬الهجوم،‭ ‬ولكن‭ ‬كما‭ ‬أشار‭ ‬أحد‭ ‬المسؤولين‭ ‬الأمريكيين،‭ ‬فإن‭ ‬إيران‭ ‬لم‭ ‬تظهر‭ ‬بعد‭ ‬استعدادها‭ ‬لخفض‭ ‬التصعيد‭.‬

وقال‭ ‬مسؤول‭ ‬أمريكي‭ ‬لأكسيوس‭ ‬إن‭ ‬مستشار‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬بالبيت‭ ‬الأبيض‭ ‬جيك‭ ‬سوليفان‭ ‬أثار‭ ‬القضية‭ ‬مع‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬محمد‭ ‬شياع‭ ‬السوداني‭ ‬الأحد،‭ ‬محذرا‭ ‬من‭ ‬الهجوم‭ ‬الإيراني‭ ‬المخطط‭ ‬له‭.‬

وفي‭ ‬اليوم‭ ‬التالي،‭ ‬ناقش‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬أنتوني‭ ‬بلينكن‭ ‬أيضًا‭ ‬التهديد‭ ‬مع‭ ‬السوداني‭. ‬وحث‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬سوليفان‭ ‬وبلينكن‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬على‭ ‬وقف‭ ‬هجمات‭ ‬المليشيات‭ ‬الشيعية‭ ‬على‭ ‬القوات‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا‭ ‬وكذلك‭ ‬ضد‭ ‬إسرائيل،‭ ‬والتي‭ ‬زادت‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬الأخيرة‭.‬

وقال‭ ‬المسؤولان‭ ‬إن‭ ‬سوليفان‭ ‬وبلينكن‭ ‬وجها‭ ‬أيضا‭ ‬رسالة‭ ‬واضحة‭: ‬يجب‭ ‬ألا‭ ‬تسمح‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬بأي‭ ‬هجوم‭ ‬تقوده‭ ‬إيران‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬من‭ ‬الأراضي‭ ‬العراقية‭. ‬ونقل‭ ‬أحد‭ ‬المسؤولين‭ ‬الأمريكيين‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬رسالة‭ ‬إدارة‭ ‬بايدن‭ ‬إلى‭ ‬السوداني‭: ‬‮«‬إذا‭ ‬لم‭ ‬تفعل‭ ‬ذلك،‭ ‬فلن‭ ‬نتمكن‭ ‬من‭ ‬منع‭ ‬إسرائيل‭ ‬من‭ ‬ضرب‭ ‬العراق‮»‬‭.‬