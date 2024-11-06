تحذير أمريكي للعراق ما لم يمنع هجوما إيرانيا من أراضيه

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
حذرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الحكومة العراقية من أنها قد تواجه ضربة إسرائيلية إذا لم تمنع هجوما إيرانيا على إسرائيل من أراضيها، وفقا لما أورده موقع أكسيوس مساء الثلاثاء نقلا عن مسؤولين أمريكيين.
وتهدف الولايات المتحدة إلى ردع أي هجمات إيرانية محتملة على إسرائيل وتخشى أن يؤدي الهجوم القادم من العراق إلى تصعيد الوضع الإقليمي المتوتر بالفعل.
وتشير المخابرات الإسرائيلية والأمريكية، إلى أن إيران تخطط لشن هجوم كبير على إسرائيل من الأراضي العراقية ردا على ضربة إسرائيلية على أصول إيرانية في 25 أكتوبر، وفقا لمسؤولين أمريكيين وإسرائيليين.
ومنذ تلك الضربة الإسرائيلية، يقول المسؤولون، كان الحرس الثوري الإيراني ينقل طائرات دون طيار وصواريخ بالستية إلى المليشيات الشيعية في العراق ويخطط لضربة منسقة على إسرائيل.
وأصدرت الولايات المتحدة تحذيرات عامة وخاصة لإيران بالامتناع عن مثل هذا الهجوم، ولكن كما أشار أحد المسؤولين الأمريكيين، فإن إيران لم تظهر بعد استعدادها لخفض التصعيد.
وقال مسؤول أمريكي لأكسيوس إن مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان أثار القضية مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الأحد، محذرا من الهجوم الإيراني المخطط له.
وفي اليوم التالي، ناقش وزير الخارجية أنتوني بلينكن أيضًا التهديد مع السوداني. وحث كل من سوليفان وبلينكن رئيس الوزراء العراقي على وقف هجمات المليشيات الشيعية على القوات الأمريكية في العراق وسوريا وكذلك ضد إسرائيل، والتي زادت في الأسابيع الأخيرة.
وقال المسؤولان إن سوليفان وبلينكن وجها أيضا رسالة واضحة: يجب ألا تسمح الحكومة العراقية بأي هجوم تقوده إيران على إسرائيل من الأراضي العراقية. ونقل أحد المسؤولين الأمريكيين كجزء من رسالة إدارة بايدن إلى السوداني: «إذا لم تفعل ذلك، فلن نتمكن من منع إسرائيل من ضرب العراق».
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