الحرس الثوري الإيراني: لا نستبعد هجوما استباقيا أمريكيا صهيونيا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬فدوي‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬صحفية‭: ‬‮«‬لا‭ ‬نستبعد‭ ‬أي‭ ‬هجوم‭ ‬استباقي‭ ‬أمريكي‭ ‬وصهيوني‭ ‬لردع‭ ‬إيران‭ ‬عن‭ ‬تنفيذ‭ ‬عملية‭ ‬الوعد‭ ‬الصادق‭ ‬بنسختها‭ ‬الثالثة‮»‬،‭ ‬وأكد‭ ‬أن‭ ‬‮«‬إيران‭ ‬وجبهة‭ ‬المقاومة‭ ‬مستعدتان‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الصهاينة‭ ‬لا‭ ‬يملكون‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬مواجهتنا‭ ‬وعليهم‭ ‬ترقب‭ ‬ردنا‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬فدوي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬مخازن‭ ‬التسليح‭ ‬لدينا‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يكفي‭ ‬من‭ ‬الأسلحة‭ ‬والقوة‭ ‬لتوجيه‭ ‬ضربة‭ ‬للصهاينة‭ ‬ولم‭ ‬نوفر‭ ‬أي‭ ‬ساعة‭ ‬للعمل‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‮»‬،‭ ‬محذرا‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬‮«‬جغرافية‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬صغيرة‭ ‬ولدينا‭ ‬بنك‭ ‬أهداف‭ ‬كبيرة‭ ‬ومؤثرة‭ ‬داخل‭ ‬الكيان‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬توعدت‭ ‬إيران‭ ‬بالرد‭ ‬على‭ ‬الهجوم‭ ‬الذي‭ ‬نفذته‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬عسكرية‭ ‬إيرانية‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬أكتوبر،‭ ‬وأكدت‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الرد‭ ‬سيكون‭ ‬أوسع‭ ‬من‭ ‬عملية‭ ‬‮«‬الوعد‭ ‬الصادق‮»‬‭ ‬التي‭ ‬شنتها‭ ‬إيران‭ ‬في‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬ضد‭ ‬أهداف‭ ‬إسرائيلية،‭ ‬وبمشاركة‭ ‬قوى‭ ‬المقاومة‭.‬