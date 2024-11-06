الحرس الثوري الإيراني: لا نستبعد هجوما استباقيا أمريكيا صهيونيا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
صرح نائب قائد الحرس الثوري الإيراني علي فدوي أمس بأن طهران لا تستبعد شن إسرائيل والولايات المتحدة هجوما استباقيا عليها.
وقال فدوي في تصريحات صحفية: «لا نستبعد أي هجوم استباقي أمريكي وصهيوني لردع إيران عن تنفيذ عملية الوعد الصادق بنسختها الثالثة»، وأكد أن «إيران وجبهة المقاومة مستعدتان»، مضيفا أن «الصهاينة لا يملكون القدرة على مواجهتنا وعليهم ترقب ردنا».
وأشار فدوي إلى أن «مخازن التسليح لدينا تحتوي على ما يكفي من الأسلحة والقوة لتوجيه ضربة للصهاينة ولم نوفر أي ساعة للعمل في هذا الصدد»، محذرا من أن «جغرافية الكيان الصهيوني صغيرة ولدينا بنك أهداف كبيرة ومؤثرة داخل الكيان».
وفي وقت سابق توعدت إيران بالرد على الهجوم الذي نفذته إسرائيل على مواقع عسكرية إيرانية في نهاية أكتوبر، وأكدت أن هذا الرد سيكون أوسع من عملية «الوعد الصادق» التي شنتها إيران في الأول من أكتوبر ضد أهداف إسرائيلية، وبمشاركة قوى المقاومة.
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