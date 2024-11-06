نعيم قاسم: التفاوض غير المباشر لن يكون ممكنا إلا بعد وقف العدوان الإسرائيلي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأضاف‭ ‬قاسم،‭ ‬الذي‭ ‬انتخب‭ ‬أمينا‭ ‬عاما‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬بعد‭ ‬مقتل‭ ‬سلفه‭ ‬حسن‭ ‬نصر‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬غارات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬في‭ ‬سبتمبر،‭ ‬‮«‬أقول‭ ‬لكم‭ ‬إن‭ ‬قناعتنا‭ ‬أن‭ ‬أمرا‭ ‬واحدا‭ ‬فقط‭ ‬هو‭ ‬الذي‭ ‬يوقف‭ ‬هذه‭ ‬الحرب‭ ‬العدوانية،‭ ‬وهو‭ ‬الميدان‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬لن‭ ‬نبني‭ ‬توقع‭ ‬وقف‭ ‬العدوان‭ ‬على‭ ‬حراك‭ ‬سياسي‮»‬‭. ‬

وأوضح‭ ‬‮«‬لن‭ ‬نبني‭ ‬توقّع‭ ‬وقف‭ ‬العدوان‭ ‬على‭ ‬حراك‭ ‬سياسي‭ ‬ولن‭ ‬نستجدي‭ ‬لوقف‭ ‬العدوان‭ ‬ولا‭ ‬نبني‭ ‬على‭ ‬الانتخابات‭ ‬الأمريكية‭ ‬سواء‭ ‬نجحت‭ ‬هاريس‭ ‬أو‭ ‬نجح‭ ‬ترامب‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬سنُعوّل‭ ‬على‭ ‬الميدان،‭ ‬وسنتركه‭ (‬نتنياهو‭) ‬يُدرك‭ ‬تماما‭ ‬أنّه‭ ‬في‭ ‬الميدان‭ ‬خاسر‭ ‬وليس‭ ‬رابحا‮»‬‭. ‬

وفي‭ ‬خطاب‭ ‬مسجل‭ ‬مسبقا،‭ ‬قال‭ ‬قاسم‭ ‬‮«‬عندما‭ ‬يقرر‭ ‬العدو‭ ‬وقف‭ ‬العدوان،‭ ‬هناك‭ ‬طريق‭ ‬للمفاوضات‭ ‬حددناه‭ ‬بشكل‭ ‬واضح،‭ ‬هو‭ ‬التفاوض‭ ‬غير‭ ‬المباشر‭ ‬عبر‭ ‬الدولة‭ ‬اللبنانية‭ ‬ورئيس‭ (‬مجلس‭ ‬النواب‭) ‬نبيه‭ ‬بري‮»‬‭. ‬

وتابع‭ ‬‮«‬أساس‭ ‬أي‭ ‬تفاوض‭ ‬يبنى‭ ‬على‭ ‬أمرين،‭ ‬أولا‭ ‬وقف‭ ‬العدوان‭ ‬وثانيا‭ ‬السقف‭ ‬للتفاوض‭ ‬هو‭ ‬حماية‭ ‬السيادة‭ ‬اللبنانية‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭ ‬غير‭ ‬منقوص‮»‬‭. ‬ولم‭ ‬يذكر‭ ‬أي‭ ‬تفاصيل‭. ‬

وأكد‭ ‬قاسم‭ ‬أنّ‭ ‬لدى‭ ‬الحزب‭ ‬عشرات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬المقاتلين‭ ‬المدرّبين‭ ‬لمواجهة‭ ‬إسرائيل‭.‬

وفي‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬نشرت‭ ‬هيئة‭ ‬البث‭ ‬العامة‭ ‬الإسرائيلية‭ (‬راديو‭ ‬كان‭) ‬مسودة‭ ‬اقتراح‭ ‬أمريكي‭ ‬بشأن‭ ‬هدنة‭ ‬مدتها‭ ‬60‭ ‬يوما‭ ‬تضمنت‭ ‬‮«‬رسالة‭ ‬جانبية‮»‬‭ ‬بين‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وإسرائيل،‭ ‬تمنح‭ ‬إسرائيل‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬اتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬ضد‭ ‬أي‭ ‬تهديدات‭ ‬وشيكة‭ ‬لأمنها‭ ‬في‭ ‬لبنان‭. ‬

وقال‭ ‬مسؤولون‭ ‬لبنانيون‭ ‬لرويترز‭ ‬إن‭ ‬إصرار‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬‮«‬التنفيذ‭ ‬المباشر‮»‬‭ ‬للاتفاق‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬ينتهك‭ ‬سيادة‭ ‬الدولة‭ ‬اللبنانية‭. ‬

وجاءت‭ ‬كلمة‭ ‬قاسم‭ ‬بعد‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬إعلان‭ ‬الحزب‭ ‬استهدافه‭ ‬بالصواريخ‭ ‬قاعدة‭ ‬تدريب‭ ‬عسكرية‭ ‬قرب‭ ‬مطار‭ ‬بن‭ ‬غورويون‭ ‬جنوب‭ ‬تل‭ ‬أبيب،‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬استهداف‭ ‬يتبناه‭ ‬الفصيل‭ ‬المدعوم‭ ‬من‭ ‬طهران‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬المرفق‭ ‬الجوي‭ ‬الحيوي‭. ‬

وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬اللبنانية‭ ‬إن‭ ‬غارة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬على‭ ‬مبنى‭ ‬سكني‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬برجا‭ ‬الليلة‭ ‬قبل‭ ‬الماضية‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬20‭ ‬شخصا‭ ‬وإصابة‭ ‬14‭ ‬آخرين،‭ ‬لكنها‭ ‬أضافت‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬القتلى‭ ‬قد‭ ‬يرتفع‭. ‬

وقُتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬3000‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬الغارات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬على‭ ‬لبنان‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬أغلبهم‭ ‬سقطوا‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬الستة‭ ‬الماضية،‭ ‬حيث‭ ‬كثفت‭ ‬إسرائيل‭ ‬حملتها‭ ‬الجوية‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬البلاد‭. ‬