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15 مؤسسة محلية ناشئة تشارك ضمن جناح البحرين في ملتقى بيبان العالمي

11/6/2024 7:15:27 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت‭ ‬صادرات‭ ‬البحرين‭ ‬مشاركتها‭ ‬للسنة‭ ‬الثانية‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬في‭ ‬ملتقى‭ ‬بيبان‭ ‬العالمي‭ ‬2024‭ ‬المقام‭ ‬بقلب‭ ‬العاصمة‭ ‬السعودية‭ ‬الرياض،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬جناح‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بتنظيم‭ ‬‮«‬صادرات‭ ‬البحرين‮»‬‭ ‬ودعم‭ ‬من‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭.‬

حيث‭ ‬يضم‭ ‬الجناح‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬15‭ ‬مؤسسة‭ ‬بحرينية‭ ‬ناشئة‭ ‬مما‭ ‬يعكس‭ ‬التزام‭ ‬المملكة‭ ‬بدعم‭ ‬منظومة‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬وتشجيع‭ ‬الابتكار‭. ‬ويستمر‭ ‬الملتقى‭ ‬المنظم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للمنشآت‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬‮«‬منشآت‮»‬‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬وجهة‭ ‬عالمية‭ ‬للفرص‮»‬‭ ‬حتى‭ ‬9‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024‭.‬

ويأتي‭ ‬دعم‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬تماشياً‭ ‬مع‭ ‬أولويات‭ ‬تمكين‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬لعام‭ ‬2024‭ ‬التي‭ ‬ترتكز‭ ‬على‭ ‬ثلاث‭ ‬مبادرات‭ ‬رئيسيّة‭ ‬تتمحور‭ ‬حول‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬فرص‭ ‬نوعية‭ ‬للتوظيف‭ ‬ودعم‭ ‬تطورهم‭ ‬الوظيفي‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬ودعم‭ ‬المؤسسات‭ ‬لتنمية‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الأثر‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والنمو‭ ‬المستدام‭.‬

يعد‭ ‬ملتقى‭ ‬بيبان‭ ‬العالمي‭ ‬2024‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬الفعاليات‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬حيث‭ ‬يجمع‭ ‬رواد‭ ‬الأعمال‭ ‬المحليين‭ ‬والدوليين‭ ‬وذلك‭ ‬بمشاركة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬250‭ ‬متحدثًا‭ ‬محليًّا‭ ‬وعالميًّا،‭ ‬وأكثر‭ ‬من‭ ‬1350‭ ‬عارضًا‭ ‬من‭ ‬رواد‭ ‬الأعمال‭. ‬ويوفر‭ ‬الملتقى‭ ‬منصة‭ ‬للتعرف‭ ‬على‭ ‬الخبراء‭ ‬المحليين‭ ‬والدوليين،‭ ‬وتبادل‭ ‬المعرفة‭ ‬بين‭ ‬صناع‭ ‬القرار‭ ‬والمستثمرين‭ ‬ورواد‭ ‬الأعمال،‭ ‬مما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬نمو‭ ‬القطاع‭ ‬الريادي‭ ‬ويشجع‭ ‬على‭ ‬ثقافة‭ ‬الابتكار‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال‭.‬

كما‭ ‬تستفيد‭ ‬المؤسسات‭ ‬المحلية‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬جناح‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬فرصة‭ ‬عرض‭ ‬حلولها‭ ‬المبتكرة،‭ ‬والتواصل‭ ‬مع‭ ‬قادة‭ ‬الصناعة‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬العالمي،‭ ‬واستكشاف‭ ‬فرص‭ ‬تجارية‭ ‬جديدة،‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬شراكات‭ ‬استراتيجية‭ ‬وتوسيع‭ ‬وجودها‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬المستهدفة‭.‬

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