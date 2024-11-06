15 مؤسسة محلية ناشئة تشارك ضمن جناح البحرين في ملتقى بيبان العالمي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعلنت صادرات البحرين مشاركتها للسنة الثانية على التوالي في ملتقى بيبان العالمي 2024 المقام بقلب العاصمة السعودية الرياض، وذلك من خلال جناح مملكة البحرين بتنظيم «صادرات البحرين» ودعم من صندوق العمل «تمكين».
حيث يضم الجناح هذا العام 15 مؤسسة بحرينية ناشئة مما يعكس التزام المملكة بدعم منظومة ريادة الأعمال وتشجيع الابتكار. ويستمر الملتقى المنظم من قبل الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» تحت عنوان «وجهة عالمية للفرص» حتى 9 نوفمبر 2024.
ويأتي دعم هذا الحدث تماشياً مع أولويات تمكين الاستراتيجية لعام 2024 التي ترتكز على ثلاث مبادرات رئيسيّة تتمحور حول المساهمة في خلق فرص نوعية للتوظيف ودعم تطورهم الوظيفي في القطاع الخاص ودعم المؤسسات لتنمية القطاع الخاص مما يسهم في تعزيز الأثر الاقتصادي والنمو المستدام.
يعد ملتقى بيبان العالمي 2024 من أهم الفعاليات الدولية في مجال ريادة الأعمال حيث يجمع رواد الأعمال المحليين والدوليين وذلك بمشاركة أكثر من 250 متحدثًا محليًّا وعالميًّا، وأكثر من 1350 عارضًا من رواد الأعمال. ويوفر الملتقى منصة للتعرف على الخبراء المحليين والدوليين، وتبادل المعرفة بين صناع القرار والمستثمرين ورواد الأعمال، مما يعزز من نمو القطاع الريادي ويشجع على ثقافة الابتكار في مجال ريادة الأعمال.
كما تستفيد المؤسسات المحلية المشاركة في جناح مملكة البحرين من فرصة عرض حلولها المبتكرة، والتواصل مع قادة الصناعة على المستوى العالمي، واستكشاف فرص تجارية جديدة، مما يسهم في بناء شراكات استراتيجية وتوسيع وجودها في الأسواق المستهدفة.
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