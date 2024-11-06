((ديار المحرق)) تشارك في ((سيتي سكيب)) بالرياض

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعلنت ديار المحرق، الشركة الرائدة في قطاع التطوير العقاري بمملكة البحرين، مشاركتها ضمن وفد مملكة البحرين في النسخة الثانية من معرض سيتي سكيب العالمي الذي يُعقد تحت شعار «مستقبل الحياة». وسيُعقد الحدث العقاري المرتقب خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 14 نوفمبر 2024، وذلك في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بالمملكة العربية السعودية.
ومن خلال منصتها التابعة لجناح مملكة البحرين، ستستعرض ديار المحرق مجموعة من مشاريع مخططها الرئيسي، بما في ذلك مشروع النسيم السكني الفاخر ذو الواجهات البحرية، ومشروع قسائم المباني السكنية الذي يوفر فرصًا استثمارية متميزة بفضل موقعه الاستراتيجي. كما ستتضمن المنصة معلومات عن قسائم البارح المتوفرة للتملّك الحر مع بنية تحتية جاهزة، بالإضافة إلى مشروع مُزون الذي يقدم قسائم سكنية للتملك الحر، ويتميز ببنية تحتية حديثة ومرافق ترفيهية، مما يعكس رؤية حضرية مستدامة تعزز جودة الحياة للسكان والزوّار.
وبهذه المناسبة، صرّح المهندس أحمد علي العمادي الرئيس التنفيذي لشركة ديار المحرق: «إن من شأن مشاركتنا في هذا الحدث المرموق أن تدعم مساعينا الرامية إلى توسيع نطاق وصولنا لنبلغ الأسواق الإقليمية والعالمية، وتعزز من محفظة شراكاتنا عبر توطيد أواصر العلاقات مع نخبة من قادة القطاع العقاري من دول المنطقة. نحن فخورون لتمكننا من استعراض باقة مشاريع المخطط الرئيسي، وفتح باب الاستثمار أمام مختلف الجنسيات».
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