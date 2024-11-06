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((ديار المحرق)) تشارك في ((سيتي سكيب)) بالرياض

11/6/2024 7:15:27 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت‭ ‬ديار‭ ‬المحرق،‭ ‬الشركة‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬التطوير‭ ‬العقاري‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مشاركتها‭ ‬ضمن‭ ‬وفد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬معرض‭ ‬سيتي‭ ‬سكيب‭ ‬العالمي‭ ‬الذي‭ ‬يُعقد‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬مستقبل‭ ‬الحياة‮»‬‭. ‬وسيُعقد‭ ‬الحدث‭ ‬العقاري‭ ‬المرتقب‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الممتدة‭ ‬من‭ ‬11‭ ‬إلى‭ ‬14‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬الرياض‭ ‬للمعارض‭ ‬والمؤتمرات‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭.‬

ومن‭ ‬خلال‭ ‬منصتها‭ ‬التابعة‭ ‬لجناح‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ستستعرض‭ ‬ديار‭ ‬المحرق‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬مشاريع‭ ‬مخططها‭ ‬الرئيسي،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬مشروع‭ ‬النسيم‭ ‬السكني‭ ‬الفاخر‭ ‬ذو‭ ‬الواجهات‭ ‬البحرية،‭ ‬ومشروع‭ ‬قسائم‭ ‬المباني‭ ‬السكنية‭ ‬الذي‭ ‬يوفر‭ ‬فرصًا‭ ‬استثمارية‭ ‬متميزة‭ ‬بفضل‭ ‬موقعه‭ ‬الاستراتيجي‭. ‬كما‭ ‬ستتضمن‭ ‬المنصة‭ ‬معلومات‭ ‬عن‭ ‬قسائم‭ ‬البارح‭ ‬المتوفرة‭ ‬للتملّك‭ ‬الحر‭ ‬مع‭ ‬بنية‭ ‬تحتية‭ ‬جاهزة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مشروع‭ ‬مُزون‭ ‬الذي‭ ‬يقدم‭ ‬قسائم‭ ‬سكنية‭ ‬للتملك‭ ‬الحر،‭ ‬ويتميز‭ ‬ببنية‭ ‬تحتية‭ ‬حديثة‭ ‬ومرافق‭ ‬ترفيهية،‭ ‬مما‭ ‬يعكس‭ ‬رؤية‭ ‬حضرية‭ ‬مستدامة‭ ‬تعزز‭ ‬جودة‭ ‬الحياة‭ ‬للسكان‭ ‬والزوّار‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرّح‭ ‬المهندس‭ ‬أحمد‭ ‬علي‭ ‬العمادي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬ديار‭ ‬المحرق‭: ‬‮«‬إن‭ ‬من‭ ‬شأن‭ ‬مشاركتنا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬المرموق‭ ‬أن‭ ‬تدعم‭ ‬مساعينا‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬توسيع‭ ‬نطاق‭ ‬وصولنا‭ ‬لنبلغ‭ ‬الأسواق‭ ‬الإقليمية‭ ‬والعالمية،‭ ‬وتعزز‭ ‬من‭ ‬محفظة‭ ‬شراكاتنا‭ ‬عبر‭ ‬توطيد‭ ‬أواصر‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬قادة‭ ‬القطاع‭ ‬العقاري‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬المنطقة‭. ‬نحن‭ ‬فخورون‭ ‬لتمكننا‭ ‬من‭ ‬استعراض‭ ‬باقة‭ ‬مشاريع‭ ‬المخطط‭ ‬الرئيسي،‭ ‬وفتح‭ ‬باب‭ ‬الاستثمار‭ ‬أمام‭ ‬مختلف‭ ‬الجنسيات‮»‬‭.‬

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