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((تمكين)) و((منشآت)) يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة

11/6/2024 7:15:26 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) وقع‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬مع‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للمنشآت‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬‮«‬منشآت‮»‬‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬فعاليات‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬انطلاق‭ ‬ملتقى‭ ‬بيبان‭ ‬24،‭ ‬الذي‭ ‬تنظمه‭ ‬‮«‬منشآت‮»‬‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬وجهة‭ ‬عالمية‭ ‬للفرص‮»‬‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬5‭ ‬إلى‭ ‬9‭ ‬نوفمبر‭ ‬في‭ ‬واجهة‭ ‬الرياض‭ ‬للمعارض‭ ‬والمؤتمرات‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭.‬

وترعى‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬مشاركة‭ ‬المؤسسات‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الأبرز‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الإقليمي‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬‮«‬صادرات‭ ‬البحرين‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬مشاركة‭ ‬المؤسسات‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬منصة‭ ‬رائدة‭ ‬للمؤسسات‭ ‬لعرض‭ ‬أعمالها‭ ‬أمام‭ ‬قاعدة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬الشركاء‭ ‬والعملاء‭ ‬والمستثمرين‭ ‬الإقليميين‭ ‬والدوليين‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬فرصها‭ ‬في‭ ‬عقد‭ ‬الشراكات،‭ ‬والتوسع‭ ‬بأعمالها‭.‬

وستسهم‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬في‭ ‬توطيد‭ ‬أصر‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توظيف‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬برامج‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬والتي‭ ‬تتضمن‭ ‬‮«‬برنامج‭ ‬التدريب‭ ‬العملي‭ ‬العالمي‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يستهدف‭ ‬تطوير‭ ‬الخبرة‭ ‬العالمية‭ ‬للكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬بهدف‭ ‬إكسابهم‭ ‬المهارات‭ ‬التي‭ ‬يحتاجونها‭ ‬لتسريع‭ ‬التطور‭ ‬المهني،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تجربة‭ ‬التدريب‭ ‬الدولية‭ ‬مع‭ ‬شركات‭ ‬رائدة‭ ‬عالمياً‭.‬

كما‭ ‬تهدف‭ ‬مذكرة‭ ‬التفاهم‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والتجاري‭ ‬والاستثماري‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬عبر‭ ‬توظيف‭ ‬‮«‬برنامج‭ ‬الامتياز‭ ‬التجاري‮»‬‭ ‬أحد‭ ‬برامج‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬الرئيسية‭ ‬لدعم‭ ‬عملية‭ ‬تبادل‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية‭ ‬للامتياز‭ ‬التجاري‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬التوسع‭ ‬محلياً‭ ‬ودولياً،‭ ‬ومهارات‭ ‬تطوير‭ ‬وتنمية‭ ‬الكفاءات‭ ‬وبناء‭ ‬القدرات‭.‬

هذا‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تبادل‭ ‬المعلومات‭ ‬حول‭ ‬السياسات‭ ‬والتدابير‭ ‬والتطبيقات‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬المنشآت‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬والشركات‭ ‬الناشئة‭ ‬وتعزيز‭ ‬الشراكات‭ ‬والاستثمارات‭ ‬بين‭ ‬الجهات‭ ‬الوطنية‭ ‬الداعمة‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬المؤسسات‭ ‬الناشئة‭ ‬والصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭.‬

ويعد‭ ‬ملتقى‭ ‬بيبان‭ ‬24‭ ‬الذي‭ ‬تنظمه‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للمنشآت‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬‮«‬منشآت‮»‬‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬أحد‭ ‬أكبر‭ ‬الفعاليات‭ ‬التي‭ ‬تعنى‭ ‬برواد‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬جامعاً‭ ‬تحت‭ ‬مظلته‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬على‭ ‬250‭ ‬متحدثاً‭ ‬و150‭ ‬جهة‭ ‬ممكنة،‭ ‬مقدماً‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬420‭ ‬ورشة‭ ‬عمل،‭ ‬بهدف‭ ‬تحفيز‭ ‬أصحاب‭ ‬الأفكار‭ ‬على‭ ‬إطلاق‭ ‬مشاريعهم،‭ ‬والالتقاء‭ ‬بالخبرات‭ ‬المحلية‭ ‬والعالمية؛‭ ‬لتعزيز‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬وحث‭ ‬ثقافة‭ ‬الابتكار‭ ‬والدخول‭ ‬لعالم‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال‭.‬

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