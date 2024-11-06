عيسى بن سلمان بن حمد يلتقي رئيس أركان البحرية الملكية البريطانية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكد سمو المقدم الركن بحري الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة المضي قدمًا في تعزيز التنسيق والتعاون المشترك على مختلف المستويات خاصة العسكرية والدفاعية منها بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة بما يصب في الدفع بالعلاقات التاريخية إلى مستويات أرحب لما فيه خير وصالح البلدين والشعبين الصديقين، مشيرًا إلى حرص مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء، على تطوير العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين بما يحقق التطلعات المشتركة.
جاء ذلك خلال لقاء سموه أمس بمقر القيادة البحرية البريطانية، الأدميرال السير بين كي رئيس أركان البحرية الملكية البريطانية، حيث أشار سموه إلى الدور الذي تضطلع به المملكة المتحدة إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، مؤكدًا مواصلة البناء على ما تحقق من تعزيزٍ لمستويات التعاون والتنسيق المشترك على كافة الأصعدة نحو أفقٍ أوسع بما يعود بالخير والنماء على الجميع.
كما تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي، واستعراض المواضيع ذات الاهتمام المشترك ومستجدات الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والدولي.
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