عيسى بن سلمان بن حمد يلتقي رئيس أركان البحرية الملكية البريطانية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬لقاء‭ ‬سموه‭ ‬أمس‭ ‬بمقر‭ ‬القيادة‭ ‬البحرية‭ ‬البريطانية،‭ ‬الأدميرال‭ ‬السير‭ ‬بين‭ ‬كي‭ ‬رئيس‭ ‬أركان‭ ‬البحرية‭ ‬الملكية‭ ‬البريطانية،‭ ‬حيث‭ ‬أشار‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬الذي‭ ‬تضطلع‭ ‬به‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الدول‭ ‬الشقيقة‭ ‬والصديقة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬مواصلة‭ ‬البناء‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تحقق‭ ‬من‭ ‬تعزيزٍ‭ ‬لمستويات‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬الأصعدة‭ ‬نحو‭ ‬أفقٍ‭ ‬أوسع‭ ‬بما‭ ‬يعود‭ ‬بالخير‭ ‬والنماء‭ ‬على‭ ‬الجميع‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬بحث‭ ‬سبل‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي،‭ ‬واستعراض‭ ‬المواضيع‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭ ‬ومستجدات‭ ‬الأوضاع‭ ‬على‭ ‬الصعيدين‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي‭.‬