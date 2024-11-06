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عيسى بن سلمان بن حمد يلتقي رئيس أركان البحرية الملكية البريطانية

11/6/2024 7:15:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬سمو‭ ‬المقدم‭ ‬الركن‭ ‬بحري‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬المضي‭ ‬قدمًا‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التنسيق‭ ‬والتعاون‭ ‬المشترك‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬المستويات‭ ‬خاصة‭ ‬العسكرية‭ ‬والدفاعية‭ ‬منها‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬الصديقة‭ ‬بما‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬الدفع‭ ‬بالعلاقات‭ ‬التاريخية‭ ‬إلى‭ ‬مستويات‭ ‬أرحب‭ ‬لما‭ ‬فيه‭ ‬خير‭ ‬وصالح‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الصديقين،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬حرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة،‭ ‬ومتابعة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬نائب‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬العلاقات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬التطلعات‭ ‬المشتركة‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬لقاء‭ ‬سموه‭ ‬أمس‭ ‬بمقر‭ ‬القيادة‭ ‬البحرية‭ ‬البريطانية،‭ ‬الأدميرال‭ ‬السير‭ ‬بين‭ ‬كي‭ ‬رئيس‭ ‬أركان‭ ‬البحرية‭ ‬الملكية‭ ‬البريطانية،‭ ‬حيث‭ ‬أشار‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬الذي‭ ‬تضطلع‭ ‬به‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الدول‭ ‬الشقيقة‭ ‬والصديقة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬مواصلة‭ ‬البناء‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تحقق‭ ‬من‭ ‬تعزيزٍ‭ ‬لمستويات‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬الأصعدة‭ ‬نحو‭ ‬أفقٍ‭ ‬أوسع‭ ‬بما‭ ‬يعود‭ ‬بالخير‭ ‬والنماء‭ ‬على‭ ‬الجميع‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬بحث‭ ‬سبل‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي،‭ ‬واستعراض‭ ‬المواضيع‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭ ‬ومستجدات‭ ‬الأوضاع‭ ‬على‭ ‬الصعيدين‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي‭.‬

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