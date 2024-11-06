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وزير شؤون الدفاع يستقبل ملحق الدفاع الكندي

11/6/2024 7:15:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬الفريق‭ ‬الركن‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حسن‭ ‬النعيمي‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬الدفاع،‭ ‬العقيد‭ ‬جون‭ ‬بومفري‭ ‬ملحق‭ ‬الدفاع‭ ‬الكندي‭ ‬المعتمد‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمقيم‭ ‬في‭ ‬أبوظبي،‭ ‬وذلك‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭.‬

ورحب‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬الدفاع‭ ‬بملحق‭ ‬الدفاع‭ ‬الكندي،‭ ‬مشيداً‭ ‬بعلاقات‭ ‬الصداقة‭ ‬المستمرة‭ ‬والمتميزة‭ ‬القائمة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭.‬

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