وزير شؤون الدفاع يستقبل ملحق الدفاع الكندي

وزير شؤون الدفاع يستقبل ملحق الدفاع الكندي
التاريخ
11/6/2024 7:15:23 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع، العقيد جون بومفري ملحق الدفاع الكندي المعتمد لدى مملكة البحرين والمقيم في أبوظبي، وذلك صباح أمس.
ورحب وزير شؤون الدفاع بملحق الدفاع الكندي، مشيداً بعلاقات الصداقة المستمرة والمتميزة القائمة بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.
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