محافظ الجنوبية يؤكد ترسيخ نهج التواصل مع الأهالي وتوفير أفضل الخدمات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية، في مجلس المحافظة، عددا من الوجهاء والأعيان والأهالي من مختلف مناطق المحافظة الجنوبية، وذلك بحضور العميد حمد محمد الخياط نائب المحافظ، وعدد من الضباط والمسؤولين من المحافظة.
وفي مستهل اللقاء، رحب سمو محافظ المحافظة الجنوبية بالحضور، مؤكداً سموه أهمية تعزيز التواصل مع الأهالي وتلبية احتياجاتهم التنموية، وذلك ضمن الرؤية السديدة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، للاستماع المباشر لآراء المواطنين ومقترحاتهم التي تواكب الرؤى والتطلعات الرائدة في مختلف المجالات الأمنية والخدمية والاجتماعية.
وأكد سمو المحافظ أن المحافظة الجنوبية مستمرة في ترسيخ نهج التواصل مع الأهالي والمواطنين عبر سلسلة من اللقاءات المباشرة والزيارات الميدانية، بالإضافة إلى تسخير القنوات الإلكترونية للتواصل معهم، في إطار الاستمرار في تقديم أفضل الخدمات التي تلبي احتياجاتهم التنموية.
من جهة أخرى استمع سمو محافظ المحافظة الجنوبية لعدد من الآراء والمقترحات في مختلف المجالات من قبل الأهالي، منوهاً سموه على المتابعة والتنسيق المستمر مع الجهات ذات العلاقة لإيصال المقترحات البناءة التي تسهم في تحقيق التنمية الشاملة بما يلبي تطلعات الأهالي والمواطنين بمختلف مناطق المحافظة.
وفي ختام المجلس، عبر الحضور من أهالي المحافظة عن شكرهم وتقديرهم على التواصل الدائم الذي يوليه سمو محافظ المحافظة الجنوبية مع الأهالي والوقوف على احتياجاتهم وتحقيق تطلعاتهم.
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