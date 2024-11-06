محافظ الجنوبية يؤكد ترسيخ نهج التواصل مع الأهالي وتوفير أفضل الخدمات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وفي‭ ‬مستهل‭ ‬اللقاء،‭ ‬رحب‭ ‬سمو‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬بالحضور،‭ ‬مؤكداً‭ ‬سموه‭ ‬أهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬الأهالي‭ ‬وتلبية‭ ‬احتياجاتهم‭ ‬التنموية،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬الرؤية‭ ‬السديدة‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ودعم‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬للاستماع‭ ‬المباشر‭ ‬لآراء‭ ‬المواطنين‭ ‬ومقترحاتهم‭ ‬التي‭ ‬تواكب‭ ‬الرؤى‭ ‬والتطلعات‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬الأمنية‭ ‬والخدمية‭ ‬والاجتماعية‭.‬

وأكد‭ ‬سمو‭ ‬المحافظ‭ ‬أن‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬مستمرة‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬نهج‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬الأهالي‭ ‬والمواطنين‭ ‬عبر‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬اللقاءات‭ ‬المباشرة‭ ‬والزيارات‭ ‬الميدانية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تسخير‭ ‬القنوات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬للتواصل‭ ‬معهم،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬أفضل‭ ‬الخدمات‭ ‬التي‭ ‬تلبي‭ ‬احتياجاتهم‭ ‬التنموية‭.‬

من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى‭ ‬استمع‭ ‬سمو‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬الآراء‭ ‬والمقترحات‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الأهالي،‭ ‬منوهاً‭ ‬سموه‭ ‬على‭ ‬المتابعة‭ ‬والتنسيق‭ ‬المستمر‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬لإيصال‭ ‬المقترحات‭ ‬البناءة‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬الشاملة‭ ‬بما‭ ‬يلبي‭ ‬تطلعات‭ ‬الأهالي‭ ‬والمواطنين‭ ‬بمختلف‭ ‬مناطق‭ ‬المحافظة‭.‬

وفي‭ ‬ختام‭ ‬المجلس،‭ ‬عبر‭ ‬الحضور‭ ‬من‭ ‬أهالي‭ ‬المحافظة‭ ‬عن‭ ‬شكرهم‭ ‬وتقديرهم‭ ‬على‭ ‬التواصل‭ ‬الدائم‭ ‬الذي‭ ‬يوليه‭ ‬سمو‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬مع‭ ‬الأهالي‭ ‬والوقوف‭ ‬على‭ ‬احتياجاتهم‭ ‬وتحقيق‭ ‬تطلعاتهم‭. ‬