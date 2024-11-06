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رئيس التحرير يستقبل السفير الأمريكي وينوه ببرامج السفارة الأمريكية لدعم الصحافة الوطنية

11/6/2024 7:15:20 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬الأستاذ‭ ‬أنور‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬رئيس‭ ‬التحرير‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬الجريدة،‭ ‬السيد‭ ‬ستيفن‭ ‬بوندي‭ ‬سفير‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬يرافقه‭ ‬نيكولاس‭ ‬فون‭ ‬ميرتنز‭ ‬نائب‭ ‬الملحق‭ ‬الثقافي،‭ ‬وهناء‭ ‬السعيد‭ ‬الاخصائية‭ ‬الإعلامية‭ ‬بالسفارة‭ ‬الإمريكية‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬عبدالمجيد‭ ‬حاجي‭ ‬المدير‭ ‬العام‭.‬

ورحب‭ ‬رئيس‭ ‬التحرير‭ ‬بالسفير‭ ‬الأمريكي،‭ ‬مؤكدا‭ ‬حرص‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬التواصل‭ ‬الإعلامي‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬البعثات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الدور‭ ‬الذي‭ ‬تضطلع‭ ‬به‭ ‬الصحيفة‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬الإعلام‭ ‬الوطني‭ ‬بالمملكة‭.‬

ونوه‭ ‬الأستاذ‭ ‬أنور‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬بأهمية‭ ‬دور‭ ‬الصحافة‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬التعبير‭ ‬عن‭ ‬توجهات‭ ‬الشارع‭ ‬البحريني،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬القيم‭ ‬التي‭ ‬تتمتع‭ ‬بها‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬التسامح‭ ‬والتعايش‭ ‬بين‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع،‭ ‬وأشاد‭ ‬بما‭ ‬تطرحه‭ ‬السفارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬من‭ ‬برامج‭ ‬لتطوير‭ ‬الصحفيين‭ ‬البحرينيين‭.‬

وخلال‭ ‬اللقاء‭ ‬سلط‭ ‬السفير‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬برامج‭ ‬السفارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬لدعم‭ ‬الصحافة‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬معربا‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬للزيارة‭ ‬والدور‭ ‬الذي‭ ‬تلعبه‭ ‬المؤسسات‭ ‬الإعلامية‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الوعي‭ ‬العام‭ ‬والحوار‭ ‬المستنير‭.‬

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