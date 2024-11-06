رئيس التحرير يستقبل السفير الأمريكي وينوه ببرامج السفارة الأمريكية لدعم الصحافة الوطنية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل الأستاذ أنور عبدالرحمن رئيس التحرير صباح أمس في مقر الجريدة، السيد ستيفن بوندي سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين، يرافقه نيكولاس فون ميرتنز نائب الملحق الثقافي، وهناء السعيد الاخصائية الإعلامية بالسفارة الإمريكية وذلك بحضور عبدالمجيد حاجي المدير العام.
ورحب رئيس التحرير بالسفير الأمريكي، مؤكدا حرص «أخبار الخليج» على تعزيز التواصل الإعلامي مع مختلف البعثات الدبلوماسية لدى مملكة البحرين، في إطار الدور الذي تضطلع به الصحيفة في خدمة الإعلام الوطني بالمملكة.
ونوه الأستاذ أنور عبدالرحمن بأهمية دور الصحافة الوطنية في التعبير عن توجهات الشارع البحريني، في ظل القيم التي تتمتع بها المملكة من التسامح والتعايش بين أفراد المجتمع، وأشاد بما تطرحه السفارة الأمريكية من برامج لتطوير الصحفيين البحرينيين.
وخلال اللقاء سلط السفير الضوء على برامج السفارة الأمريكية لدعم الصحافة في البحرين، معربا عن تقديره للزيارة والدور الذي تلعبه المؤسسات الإعلامية في تعزيز الوعي العام والحوار المستنير.
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