ترامب يعود إلى البيت الأبيض في ولاية ثانية.. ويؤكد في خطاب النصر: صنعنا التاريخ

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وانتُخب‭ ‬ترامب‭ ‬رئيسا‭ ‬بتجاوزه‭ ‬عتبة‭ ‬270‭ ‬ناخبا‭ ‬كبيرا،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬الأمريكية،‭ ‬فيما‭ ‬حصلت‭ ‬منافسته‭ ‬كامالا‭ ‬هاريس‭ ‬على‭ ‬219‭ ‬صوتا‭.‬

وأُعلن‭ ‬فوز‭ ‬الجمهوري‭ ‬في‭ ‬أربع‭ ‬ولايات‭ ‬رئيسية‭ ‬هي‭ ‬جورجيا‭ ‬وكارولاينا‭ ‬الشمالية‭ ‬وبنسلفانيا‭ ‬وويسكنسن،‭ ‬علما‭ ‬بأنه‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2020،‭ ‬صوّتت‭ ‬ثلاث‭ ‬منها‭ ‬للديمقراطي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭. ‬

وكان‭ ‬انتصاره‭ ‬واضحا‭ ‬وسريعا،‭ ‬بحيث‭ ‬فاز‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬بولايتي‭ ‬كارولاينا‭ ‬الشمالية‭ ‬وجورجيا‭ ‬المتأرجحتين،‭ ‬خلال‭ ‬ساعات‭ ‬قليلة،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تعطيه‭ ‬بنسلفانيا‭ ‬وويسكونسن‭ ‬الدفع‭ ‬النهائي‭. ‬

وتعد‭ ‬عودة‭ ‬الجمهوري‭ ‬استثنائية‭ ‬أيضا‭ ‬بشكل‭ ‬إضافي‭ ‬لأن‭ ‬حملته‭ ‬الثالثة‭ ‬تخللتها‭ ‬محاولتا‭ ‬اغتيال‭ ‬وأربع‭ ‬لوائح‭ ‬اتهام‭ ‬وإدانة‭ ‬جنائية‭. ‬

ويصبح‭ ‬رجل‭ ‬الأعمال‭ ‬السابق‭ ‬ثاني‭ ‬رئيس‭ ‬أمريكي‭ ‬في‭ ‬التاريخ‭ ‬يفوز‭ ‬بولايتين‭ ‬غير‭ ‬متتاليتين،‭ ‬بعد‭ ‬جروفر‭ ‬كليفلاند‭ ‬الذي‭ ‬قاد‭ ‬البلاد‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬1885‭ ‬و1889،‭ ‬ثم‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬1893‭ ‬و1897‭. ‬

وفي‭ ‬خطاب‭ ‬النصر‭ ‬أمام‭ ‬أنصاره‭ ‬في‭ ‬ويست‭ ‬بالم‭ ‬بيتش‭ ‬بولاية‭ ‬فلوريدا،‭ ‬توجه‭ ‬ترامب‭ ‬بالشكر‭ ‬إلى‭ ‬الشعب‭ ‬الأمريكي‭ ‬لانتخاب‭ ‬الرئيس‭ ‬السابع‭ ‬والأربعين‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬وقال‭ ‬إنه‭ ‬حقق‭ ‬‮«‬فوزا‭ ‬سياسيا‭ ‬لم‭ ‬تشهده‭ ‬بلادنا‭ ‬من‭ ‬قبل‮»‬‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬صنعنا‭ ‬التاريخ‭ ‬لسبب‭ ‬الليلة،‭ ‬والسبب‭ ‬أننا‭ ‬ببساطة‭ ‬تخطينا‭ ‬عقبات‭ ‬لم‭ ‬يظن‭ ‬أحد‭ ‬أنها‭ ‬ممكنة‮»‬،‭ ‬واعدا‭ ‬بـ«مساعدة‭ ‬البلاد‭ ‬على‭ ‬الشفاء‮»‬‭.‬

كما‭ ‬أكد‭ ‬المرشح‭ ‬الجمهوري‭ ‬أن‭ ‬حزبه‭ ‬قد‭ ‬استعاد‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬مجلس‭ ‬الشيوخ،‭ ‬متوقعا‭ ‬أن‭ ‬يحافظ‭ ‬أيضا‭ ‬على‭ ‬سيطرته‭ ‬على‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭. ‬وخاطب‭ ‬الشعب‭ ‬الأمريكي‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬سأقاتل‭ ‬من‭ ‬أجلكم‭ ‬كل‭ ‬يوم‮»‬،‭ ‬معتبرا‭ ‬أن‭ ‬فترة‭ ‬ولايته‭ ‬ستكون‭ ‬بداية‭ ‬‮«‬العصر‭ ‬الذهبي‭ ‬لأمريكا‮»‬‭.‬

وأطلق‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬دعوة‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬الوحدة‮»‬‭ ‬وحض‭ ‬الأمريكيين‭ ‬على‭ ‬وضع‭ ‬‮«‬الانقسامات‭ ‬التي‭ ‬سادت‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأربع‭ ‬الماضية‭ ‬خلفنا‮»‬‭. ‬

وتفاعلت‭ ‬الأسواق‭ ‬المالية‭ ‬بإيجابية‭ ‬مع‭ ‬انتخاب‭ ‬ترامب،‭ ‬مع‭ ‬مكاسب‭ ‬واضحة‭ ‬حققها‭ ‬الدولار‭ ‬وتداولات‭ ‬قوية‭ ‬متوقعة‭ ‬عند‭ ‬افتتاح‭ ‬بورصة‭ ‬وول‭ ‬ستريت‭. ‬

وكان‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬قد‭ ‬غادر‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬الفوضى‭ ‬قبل‭ ‬أربع‭ ‬سنوات،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يعترف‭ ‬بهزيمته‭. ‬وفي‭ ‬6‭ ‬يناير‭ ‬2021،‭ ‬اقتحم‭ ‬مئات‭ ‬من‭ ‬أنصاره‭ ‬مبنى‭ ‬الكابيتول،‭ ‬أحد‭ ‬أهم‭ ‬رموز‭ ‬الديمقراطية‭ ‬الأمريكية،‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬لمنع‭ ‬المصادقة‭ ‬على‭ ‬فوز‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭. ‬

بعد‭ ‬مغادرة‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض،‭ ‬تمكن‭ ‬ترامب‭ ‬كما‭ ‬في‭ ‬2016‭ ‬من‭ ‬إقناع‭ ‬الأمريكيين‭ ‬بأنه‭ ‬يفهم‭ ‬الصعوبات‭ ‬اليومية‭ ‬التي‭ ‬يواجهونها‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬شخص‭ ‬آخر،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬ان‭ ‬نائبة‭ ‬الرئيس‭ ‬الديمقراطية‭ ‬كامالا‭ ‬هاريس‭ ‬التي‭ ‬خاضت‭ ‬حملة‭ ‬خاطفة‭ ‬بعد‭ ‬انسحاب‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬من‭ ‬السباق،‭ ‬لم‭ ‬تتمكن‭ ‬من‭ ‬حشد‭ ‬تعبئة‭ ‬كافية‭ ‬لرسالتها‭ ‬الوسطية‭ ‬الداعية‭ ‬إلى‭ ‬الوحدة،‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬انتقادات‭ ‬منافسها‭ ‬اللاذعة‭ ‬بشأن‭ ‬التضخم‭ ‬والهجرة‭. ‬

وعودة‭ ‬ترامب‭ ‬الى‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬تغرق‭ ‬ملايين‭ ‬الأمريكيين‭ ‬المؤيدين‭ ‬للجمهوريين‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬الفرح‭ ‬العارم،‭ ‬لكنها‭ ‬تغرق‭ ‬كثيرين‭ ‬آخرين‭ ‬في‭ ‬الخوف‭ ‬بسبب‭ ‬خطابه‭ ‬الحاد‭ ‬بشكل‭ ‬متزايد‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالمهاجرين‭. ‬

وخلال‭ ‬حملته‭ ‬الانتخابية،‭ ‬هاجم‭ ‬منافسته‭ ‬بالشتائم،‭ ‬واتهم‭ ‬المهاجرين‭ ‬بـ«تسميم‭ ‬دماء‭ ‬البلاد‮»‬،‭ ‬وسخر‭ ‬من‭ ‬منافسيه‭. ‬واقترح‭ ‬الملياردير‭ ‬‮«‬أكبر‭ ‬عملية‮»‬‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭ ‬لترحيل‭ ‬المهاجرين،‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬ولايته‭. ‬

بعدما‭ ‬انتقد‭ ‬بشدة‭ ‬المليارات‭ ‬التي‭ ‬تنفق‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬وعد‭ ‬بحل‭ ‬هذا‭ ‬النزاع‭ ‬حتى‭ ‬قبل‭ ‬أداء‭ ‬القسم‭ - ‬وهو‭ ‬احتمال‭ ‬يثير‭ ‬قلقا‭ ‬لدى‭ ‬كييف‭. ‬

وأكد‭ ‬قطب‭ ‬العقارات‭ ‬أيضا‭ ‬أنه‭ ‬سينهي‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬بدون‭ ‬أن‭ ‬يوضح‭ ‬كيفية‭ ‬القيام‭ ‬بذلك‭. ‬

وتعهد‭ ‬الجمهوري‭ ‬المعروف‭ ‬بتشككه‭ ‬في‭ ‬قضايا‭ ‬المناخ،‭ ‬وقف‭ ‬اتفاق‭ ‬باريس‭ ‬حول‭ ‬المناخ‭ ‬والتنقيب‭ ‬عن‭ ‬النفط‭ ‬‮«‬بأي‭ ‬ثمن‮»‬‭. ‬

بشأن‭ ‬الاقتصاد‭ ‬يريد‭ ‬ترامب‭ ‬‮«‬سرقة‭ ‬الوظائف‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الأخرى‮»‬‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التخفيضات‭ ‬الضريبية‭ ‬والرسوم‭ ‬الجمركية‭. ‬

وعبر‭ ‬انتخاب‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب،‭ ‬قرر‭ ‬الأمريكيون‭ ‬وضع‭ ‬رجل‭ ‬يبلغ‭ ‬78‭ ‬عاما‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬أكبر‭ ‬قوة‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬وسيصبح‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬أكبر‭ ‬رئيس‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬يؤدي‭ ‬اليمين‭ ‬الدستورية‭. ‬

وسيعلم‭ ‬بعقوبته‭ ‬في‭ ‬26‭ ‬نوفمبر‭ ‬حين‭ ‬يصدر‭ ‬الحكم‭ ‬بحقه‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬دفع‭ ‬أموال‭ ‬سرا‭ ‬لنجمة‭ ‬أفلام‭ ‬إباحية‭. ‬

وما‭ ‬زال‭ ‬من‭ ‬المبكر‭ ‬القول‭ ‬ما‭ ‬سيكون‭ ‬أثر‭ ‬انتخابه‭ ‬على‭ ‬متاعبه‭ ‬القانونية‭ ‬حيث‭ ‬يواجه‭ ‬احتمال‭ ‬السجن‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬قضايا،‭ ‬أو‭ ‬كيف‭ ‬سيكون‭ ‬رد‭ ‬فعل‭ ‬خصومه‭ ‬السياسيين‭ ‬الذين‭ ‬يعبرون‭ ‬عن‭ ‬قلق‭ ‬بشأن‭ ‬عودته‭ ‬الى‭ ‬السلطة‭ ‬منذ‭ ‬أشهر‭. ‬

خلافا‭ ‬لدونالد‭ ‬ترامب‭ ‬الذي‭ ‬قاطع‭ ‬حفل‭ ‬تنصيب‭ ‬جو‭ ‬بايدن،‭ ‬فقد‭ ‬التزم‭ ‬الرئيس‭ ‬الديمقراطي‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬تنصيب‭ ‬الجمهوري،‭ ‬و«الانتقال‭ ‬السلمي‭ ‬للسلطة‮»‬‭ ‬بحسب‭ ‬الناطقة‭ ‬باسمه‭.‬