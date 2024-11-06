الرائد محمد بن سلمان بن حمد يشهد حفل تكريم عدد من منتسبي سلاح البحرية الملكي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
شهد سمو الرائد الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة حفل تكريم عددٍ من منتسبي سلاح البحرية الملكي البحريني بمناسبة اجتيازهم بنجاح المرحلة الأولى لإحدى الدورات المتخصصة التي نظمها سلاح البحرية الملكي البحريني لمنتسبي السلاح.
وبهذه المناسبة، أعرب سمو الرائد الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة عن شكره وتقديره للمشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين على ما يوليه من حرصٍ مستمر على تطوير وحدات قوة دفاع البحرين، بما يرفع من مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية، ويسهم في الحفاظ على أمن واستقرار الوطن.
وأكد سمو الرائد الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة الجهود الكبيرة التي بذلها المتدربون خلال الدورة، وما أثبتوه من كفاءة احترافية وقدراتٍ عالية تمكنوا بها من اجتياز المرحلة الأولى، معربًا سموه عن شكره وتقديره لكافة القائمين على تنظيم الدورة، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح في خدمة الوطن.
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