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الرائد محمد بن سلمان بن حمد يشهد حفل تكريم عدد من منتسبي سلاح البحرية الملكي

11/6/2024 7:15:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شهد‭ ‬سمو‭ ‬الرائد‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬حفل‭ ‬تكريم‭ ‬عددٍ‭ ‬من‭ ‬منتسبي‭ ‬سلاح‭ ‬البحرية‭ ‬الملكي‭ ‬البحريني‭ ‬بمناسبة‭ ‬اجتيازهم‭ ‬بنجاح‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬لإحدى‭ ‬الدورات‭ ‬المتخصصة‭ ‬التي‭ ‬نظمها‭ ‬سلاح‭ ‬البحرية‭ ‬الملكي‭ ‬البحريني‭ ‬لمنتسبي‭ ‬السلاح‭.‬

‭ ‬وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أعرب‭ ‬سمو‭ ‬الرائد‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬للمشير‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يوليه‭ ‬من‭ ‬حرصٍ‭ ‬مستمر‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬وحدات‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين،‭ ‬بما‭ ‬يرفع‭ ‬من‭ ‬مستوى‭ ‬الجاهزية‭ ‬القتالية‭ ‬للوحدات‭ ‬العسكرية،‭ ‬ويسهم‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬أمن‭ ‬واستقرار‭ ‬الوطن‭.‬

وأكد‭ ‬سمو‭ ‬الرائد‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الجهود‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬بذلها‭ ‬المتدربون‭ ‬خلال‭ ‬الدورة،‭ ‬وما‭ ‬أثبتوه‭ ‬من‭ ‬كفاءة‭ ‬احترافية‭ ‬وقدراتٍ‭ ‬عالية‭ ‬تمكنوا‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬اجتياز‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى،‭ ‬معربًا‭ ‬سموه‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لكافة‭ ‬القائمين‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬الدورة،‭ ‬متمنيًا‭ ‬لهم‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬الوطن‭.‬

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