ولي العهد رئيس الوزراء يشيد بالعطاء اللامحدود للأطباء البحرينيين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬لقاء‭ ‬سموه‭ ‬بقصر‭ ‬القضيبية‭ ‬أمس،‭ ‬الفريق‭ ‬طبيب‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للصحة،‭ ‬وأعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للصحة،‭ ‬ورئيس‭ ‬وأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬جمعية‭ ‬الأطباء‭ ‬البحرينية،‭ ‬بمناسبة‭ ‬يوم‭ ‬الطبيب‭ ‬البحريني،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين،‭ ‬حيث‭ ‬هنأهم‭ ‬سموه‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬موجهًا‭ ‬تحية‭ ‬شكرٍ‭ ‬لكافة‭ ‬الأطباء‭ ‬البحرينيين‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يقدمونه‭ ‬من‭ ‬إسهاماتٍ‭ ‬ومساعٍ‭ ‬غايتها‭ ‬تقديم‭ ‬أفضل‭ ‬مستويات‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬والخدمات‭ ‬العلاجية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬صحة‭ ‬كافة‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع،‭ ‬مشيراً‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬المنظومة‭ ‬الصحية‭ ‬عبر‭ ‬تبني‭ ‬المبادرات‭ ‬والخطط‭ ‬التطويرية‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬تنافسية‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي،‭ ‬وتجويد‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬ومواصلة‭ ‬دعم‭ ‬تطوير‭ ‬المسار‭ ‬المهني‭ ‬للأطباء‭ ‬البحرينيين‭.‬

‭ ‬وأشاد‭ ‬سموه‭ ‬بحرص‭ ‬أطباء‭ ‬البحرين‭ ‬المستمر‭ ‬على‭ ‬البحث‭ ‬والتطور‭ ‬العلمي،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬مواصلة‭ ‬خلق‭ ‬الفرص‭ ‬أمام‭ ‬الأطباء‭ ‬بما‭ ‬يدعم‭ ‬تطورهم‭ ‬ويحقق‭ ‬تطلعاتهم‭ ‬العلمية‭ ‬بما‭ ‬ينعكس‭ ‬على‭ ‬تطور‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬بالمملكة‭.‬

‭ ‬من‭ ‬جانبهما،‭ ‬أعرب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للصحة،‭ ‬ورئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬جمعية‭ ‬الأطباء‭ ‬البحرينية،‭ ‬عن‭ ‬شكرهما‭ ‬وتقديرهما‭ ‬لصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬لما‭ ‬يوليه‭ ‬من‭ ‬حرصٍ‭ ‬مستمر‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬تطوير‭ ‬المنظومة‭ ‬الصحية،‭ ‬ودعم‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬الطبية‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التطلعات‭ ‬والأهداف‭ ‬المنشودة‭. ‬