ولي العهد رئيس الوزراء يشيد بالعطاء اللامحدود للأطباء البحرينيين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أشاد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالعطاء اللامحدود للأطباء البحرينيين وحرصهم الدائم على تعزيز تقدم القطاع الصحي بمملكة البحرين من أجل سلامة وصحة المواطنين وتحقيق التطلعات المنشودة، لافتاً سموه إلى أن الكادر الطبي البحريني هو الأساس لكل تطور وتقدم في المجالات الصحية والعلاجية بالمملكة ودوره مشهود في رفد أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم.
جاء ذلك لدى لقاء سموه بقصر القضيبية أمس، الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، وأعضاء المجلس الأعلى للصحة، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية الأطباء البحرينية، بمناسبة يوم الطبيب البحريني، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين، حيث هنأهم سموه بهذه المناسبة، موجهًا تحية شكرٍ لكافة الأطباء البحرينيين على ما يقدمونه من إسهاماتٍ ومساعٍ غايتها تقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية والخدمات العلاجية من أجل صحة كافة أفراد المجتمع، مشيراً سموه إلى أهمية الاستمرار في تطوير المنظومة الصحية عبر تبني المبادرات والخطط التطويرية التي تسهم في تعزيز تنافسية القطاع الصحي، وتجويد الخدمات الطبية ومواصلة دعم تطوير المسار المهني للأطباء البحرينيين.
وأشاد سموه بحرص أطباء البحرين المستمر على البحث والتطور العلمي، مشيرًا إلى أهمية مواصلة خلق الفرص أمام الأطباء بما يدعم تطورهم ويحقق تطلعاتهم العلمية بما ينعكس على تطور القطاع الصحي بالمملكة.
من جانبهما، أعرب رئيس المجلس الأعلى للصحة، ورئيس مجلس إدارة جمعية الأطباء البحرينية، عن شكرهما وتقديرهما لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لما يوليه من حرصٍ مستمر على مواصلة تطوير المنظومة الصحية، ودعم الكوادر الوطنية الطبية بما يسهم في تحقيق التطلعات والأهداف المنشودة.
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