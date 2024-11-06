البحرين تفوز بجائزة ((أفضل وجهة للمعارض والمؤتمرات))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
فازت مملكة البحرين بجائزة «أفضل وجهة للمعارض والمؤتمرات» من مؤسسة لندن العربية، لإسهاماتها اللافتة في الارتقاء بمستوى سياحة الأعمال وتعزيز مكانة مملكة البحرين كوجهة مفضّلة لإقامة مختلف الفعاليات الإقليمية والدولية الكبرى.
وقد تسلّمت الآنسة دانة السعد، نائب الرئيس التنفيذي للموارد والمشاريع بهيئة البحرين للسياحة والمعارض، الجائزة خلال حفل جوائز السفر العربية الذي أقامته مؤسسة لندن العربية على هامش فعاليات معرض سوق السفر العالمي 2024 المقام حاليا في العاصمة البريطانية لندن، بحضور أكثر من 200 شخصية من المسؤولين الحكوميين والدبلوماسيين وقادة الأعمال على مستوى العالم.
وبهذه المناسبة، صرحت السعد بالقول: «يسرنا استلام هذه الجائزة المرموقة من مؤسسة لندن العربية والتي تترجم ما تبذله المملكة من عمل جاد ومتواصل لجعل سياحة الأعمال داعما رئيسيا لتطوير القطاع السياحي واستقطاب المزيد من السواح بما ينسجم مع استراتيجية السياحة 2022-2026 وإدراجها لسياحة الأعمال كركيزة أساسية ضمن ركائزها السبع لزيادة مساهمة السياحة في الاقتصاد الوطني وتنويع المنتج السياحي».
وتابعت قائلة: «نفخر بوجود أحدث مركز معارض ومؤتمرات على مستوى الشرق الأوسط في منطقة الصخير والذي نجح لغاية الآن في جذب عشرات الفعاليات الكبرى المرموقة على مستوى المنطقة والعالم، ويستمر في استقطاب المزيد من الفعاليات والأحداث التي تقام لأول مرة في المملكة، بما يثبت بداية قطفنا لثمار سنوات طويلة من التخطيط المدروس والجهود المتفانية من قبل فريق البحرين لترسيخ موقع المملكة على الخارطة العالمية في مجال سياحة الأعمال. بتضافر جهود الجميع وبسواعد شباب البحرين ستكون المملكة على موعد مع ريادة عالمية في صناعة المعارض والمؤتمرات بما يخدم الارتقاء بأداء قطاع السياحة باعتباره رافدا رئيسيا من روافد الاقتصاد الوطني».
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