البحرين تفوز بجائزة ((أفضل وجهة للمعارض والمؤتمرات))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقد‭ ‬تسلّمت‭ ‬الآنسة‭ ‬دانة‭ ‬السعد،‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للموارد‭ ‬والمشاريع‭ ‬بهيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض،‭ ‬الجائزة‭ ‬خلال‭ ‬حفل‭ ‬جوائز‭ ‬السفر‭ ‬العربية‭ ‬الذي‭ ‬أقامته‭ ‬مؤسسة‭ ‬لندن‭ ‬العربية‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬فعاليات‭ ‬معرض‭ ‬سوق‭ ‬السفر‭ ‬العالمي‭ ‬2024‭ ‬المقام‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬البريطانية‭ ‬لندن،‭ ‬بحضور‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬شخصية‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬الحكوميين‭ ‬والدبلوماسيين‭ ‬وقادة‭ ‬الأعمال‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرحت‭ ‬السعد‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬يسرنا‭ ‬استلام‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬المرموقة‭ ‬من‭ ‬مؤسسة‭ ‬لندن‭ ‬العربية‭ ‬والتي‭ ‬تترجم‭ ‬ما‭ ‬تبذله‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬عمل‭ ‬جاد‭ ‬ومتواصل‭ ‬لجعل‭ ‬سياحة‭ ‬الأعمال‭ ‬داعما‭ ‬رئيسيا‭ ‬لتطوير‭ ‬القطاع‭ ‬السياحي‭ ‬واستقطاب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬السواح‭ ‬بما‭ ‬ينسجم‭ ‬مع‭ ‬استراتيجية‭ ‬السياحة‭ ‬2022-2026‭ ‬وإدراجها‭ ‬لسياحة‭ ‬الأعمال‭ ‬كركيزة‭ ‬أساسية‭ ‬ضمن‭ ‬ركائزها‭ ‬السبع‭ ‬لزيادة‭ ‬مساهمة‭ ‬السياحة‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬وتنويع‭ ‬المنتج‭ ‬السياحي‮»‬‭.‬

وتابعت‭ ‬قائلة‭: ‬‮«‬نفخر‭ ‬بوجود‭ ‬أحدث‭ ‬مركز‭ ‬معارض‭ ‬ومؤتمرات‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الصخير‭ ‬والذي‭ ‬نجح‭ ‬لغاية‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬جذب‭ ‬عشرات‭ ‬الفعاليات‭ ‬الكبرى‭ ‬المرموقة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المنطقة‭ ‬والعالم،‭ ‬ويستمر‭ ‬في‭ ‬استقطاب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬والأحداث‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬بما‭ ‬يثبت‭ ‬بداية‭ ‬قطفنا‭ ‬لثمار‭ ‬سنوات‭ ‬طويلة‭ ‬من‭ ‬التخطيط‭ ‬المدروس‭ ‬والجهود‭ ‬المتفانية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬لترسيخ‭ ‬موقع‭ ‬المملكة‭ ‬على‭ ‬الخارطة‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬سياحة‭ ‬الأعمال‭. ‬بتضافر‭ ‬جهود‭ ‬الجميع‭ ‬وبسواعد‭ ‬شباب‭ ‬البحرين‭ ‬ستكون‭ ‬المملكة‭ ‬على‭ ‬موعد‭ ‬مع‭ ‬ريادة‭ ‬عالمية‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬المعارض‭ ‬والمؤتمرات‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬الارتقاء‭ ‬بأداء‭ ‬قطاع‭ ‬السياحة‭ ‬باعتباره‭ ‬رافدا‭ ‬رئيسيا‭ ‬من‭ ‬روافد‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‮»‬‭. ‬