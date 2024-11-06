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وزير الدفاع السعودي يعقد مع قائد الجيش الباكستاني جلسة مباحثات عسكرية

11/6/2024 2:50:26 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 6 - 11 (كونا) -- عقد وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان مع قائد الجيش الباكستاني الفريق الأول عاصم منير اليوم الاربعاء جلسة مباحثات عسكرية في الرياض.
وذكرت وكالة الانباء السعودية (واس) أن ذلك جاء في مقر وزارة الدفاع السعودية بالرياض حيث استقبل الأمير خالد الفريق عاصم منير والوفد المرافق له.
وأفادت بأن الجلسة تناولت العلاقات التاريخية بين البلدين وأوجه التعاون الاستراتيجي في المجال العسكري والدفاعي.
كما بحثت الجلسة سبل تعزيز وتطوير التعاون العسكري بالإضافة إلى بحث عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. (النهاية)

خ ن ش / م م ج




MENAFN06112024000071011013ID1108858297

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