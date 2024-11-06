وزير الدفاع السعودي يعقد مع قائد الجيش الباكستاني جلسة مباحثات عسكرية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الرياض - 6 - 11 (كونا) -- عقد وزير
الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان مع قائد الجيش الباكستاني الفريق الأول عاصم منير اليوم الاربعاء جلسة مباحثات عسكرية في الرياض.
وذكرت وكالة الانباء السعودية (واس) أن ذلك جاء في مقر وزارة الدفاع السعودية بالرياض حيث استقبل الأمير خالد الفريق عاصم منير والوفد المرافق له.
وأفادت بأن الجلسة تناولت العلاقات التاريخية بين البلدين وأوجه التعاون الاستراتيجي في المجال العسكري والدفاعي.
كما بحثت الجلسة سبل تعزيز وتطوير التعاون العسكري بالإضافة إلى بحث عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. (النهاية)
خ ن ش / م م ج
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