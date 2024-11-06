تزكية أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم برئاسة الشيخ أحمد اليوسف

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 6 - 11 (كونا) -- عقد الاتحاد الكويتي لكرة القدم
جمعية عمومية "غير عادية" لاختيار أعضاء مجلس إدارته - في انتخابات
تكميلية كانت مقررة اليوم الأربعاء - والذين تمت تسميتهم جميعا "بالتزكية".
ووفق ما نشره (اتحاد القدم) عبر حسابه في منصة (اكس) فقد تولى الشيخ أحمد اليوسف الصباح رئاسة (الاتحاد) بالتزكية. وهو المرشح الوحيد لهذا المنصب.
وبحسب ما تم نشره فقد تمت تزكية أسامة حسين ومبارك عبدالعزيز لمنصبي نائب رئيس مجلس الإدارة - المرشحان الوحيدان أيضا للمنصب - فيما فاز بعضوية المجلس بالتزكية أيضا كل من أحمد عجب وأيمن الحسيني وفهد الهملان وحنان الحردان.
وجاءت تزكية جميع الأعضاء من دون إجراء انتخابات - أغلق باب ترشحها في 17 أكتوبر الماضي - لعدم وجود مرشحين منافسين إذ تلقى (الاتحاد) يوم أمس كتبا من أندية الصليبيخات والشباب والتضامن تفيد بانسحاب مرشحيها ثامر عناد وماجد عوض وسالم سعدون من المنافسة على عضوية مجلس الإدارة.
ويستكمل مجلس الإدارة المزكى مدة المجلس الحالي (2022 - 2026) وفقا لنص المادة (35) من النظام الاساسي للاتحاد الكويتي لكرة القدم. (النهاية)
س ع د
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