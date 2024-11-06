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تزكية أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم برئاسة الشيخ أحمد اليوسف

11/6/2024 2:50:25 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 6 - 11 (كونا) -- عقد الاتحاد الكويتي لكرة القدم جمعية عمومية "غير عادية" لاختيار أعضاء مجلس إدارته - في انتخابات تكميلية كانت مقررة اليوم الأربعاء - والذين تمت تسميتهم جميعا "بالتزكية".
ووفق ما نشره (اتحاد القدم) عبر حسابه في منصة (اكس) فقد تولى الشيخ أحمد اليوسف الصباح رئاسة (الاتحاد) بالتزكية. وهو المرشح الوحيد لهذا المنصب.
وبحسب ما تم نشره فقد تمت تزكية أسامة حسين ومبارك عبدالعزيز لمنصبي نائب رئيس مجلس الإدارة - المرشحان الوحيدان أيضا للمنصب - فيما فاز بعضوية المجلس بالتزكية أيضا كل من أحمد عجب وأيمن الحسيني وفهد الهملان وحنان الحردان.
وجاءت تزكية جميع الأعضاء من دون إجراء انتخابات - أغلق باب ترشحها في 17 أكتوبر الماضي - لعدم وجود مرشحين منافسين إذ تلقى (الاتحاد) يوم أمس كتبا من أندية الصليبيخات والشباب والتضامن تفيد بانسحاب مرشحيها ثامر عناد وماجد عوض وسالم سعدون من المنافسة على عضوية مجلس الإدارة.
ويستكمل مجلس الإدارة المزكى مدة المجلس الحالي (2022 - 2026) وفقا لنص المادة (35) من النظام الاساسي للاتحاد الكويتي لكرة القدم. (النهاية)

س ع د


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