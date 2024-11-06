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رئيس وزراء مصر يؤكد أن بلاده ليست ضد التنمية في دول حوض النيل

11/6/2024 2:50:23 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 6 - 11 (كونا) -- أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم الأربعاء أن بلاده ليست ضد التنمية في دول حوض النيل بما لا يضر بمصالحها المائية مشددا على أن بلاده لن تفرط في حقوقها المائية في مياه النيل.
وقال مدبولي خلال مؤتمر صحفي "إن نهر النيل هو المصدر الوحيد للمياه في دولة معروفة من أكثر دول العالم جفافا من حيث سقوط الأمطار ولم نعترض أبدا على أي مشروعات لكن أكدنا أن أي مشروعات تنفذ في حوض النيل يجب أن تكون بالتعاون والتنسيق والتوافق فيما بيننا ومازال هذا موقف مصر الثابت".
واضاف "حاولنا على مدار السنوات الماضية مع السودان أو إثيوبيا الوصول إلى اتفاق يضمن لدول المصب عدم تأثرها بالسلب من مشروع سد النهضة ولكن لم يتجاوب معنا الجانب الإثيوبي وبالتالي مصر أعلنت في مرحلة ما توقف التفاوض وتم التقدم إلى مجلس الأمن بذلك وأعلنا بكل وضوح أن مصر ستكون حريصة على حماية حقوقها المائية بكل الوسائل الممكنة".
وأكد أن هناك بالفعل تأثيرا ضارا وقع على مصر "ولكن مع كل الإجراءات التي قامت بها الدولة نستطيع أن نقول إن مخزون ومستوى المياه في بحيرة السد العالي لم يتأثر ولم يتأثر أحد أو شعر أن هناك نقصا في المياه".
وحول تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي بعدم قبول بلاده ان يحدث أي ضرر لمصر أو السودان وأنها قامت بالملء علق مدبولي "أن هذا تصريح جيد لكن نحتاج أن يتم وضعه في صورة اتفاق تلتزم به الدول مع بعضها البعض طالما أن هذه هي النية وهذا هو التوجه بالفعل".
ومن جانب اخر وبشأن البرنامج الاقتصادي في مصر شدد مدبولي على انه خلال الفترة القادمة لن يتم اتخاذ أي قرارات من شأنها إضافة أي أعباء مالية إضافية على المواطنين منوها بأنه كان هناك تفهم من صندوق النقد الدولي لهذا الأمر.
وأشار إلى أن مديرة الصندوق هنأت مصر بالخطوات الناجحة التي قامت بها وبتوفير مرونة حقيقية في سعر الصرف والقدرة على استقرار هذا السوق كما أكدت أنه لا توجد أي متأخرات في البنوك تتطلب توفير العملة.
ولفت الى أنه خلال العام الماضي كان النمو 4ر2 بالمئة فقط في إطار سياسات التشديد والترشيد الكبير للدولة وتخفيض الاستثمارات العامة مضيفا أن خطة الحكومة تستهدف تجاوز ال4 بالمئة على الأقل والتقديرات تشير إلى 2ر4 بالمئة.
وقال مدبولي "إن مديرة صندوق النقد الدولي أكدت أن تقديرات الصندوق والمراجعات المبدئية تشير الى أن التضخم في مصر في طريقه إلى الانخفاض وأنه بنهاية العام المالي الجاري في 30 يونيو 2025 سيكون التضخم في حدود 16 بالمئة أو 17 بالمئة مقارنة بالوضع الراهن أو الوضع السابق حيث كان التضخم يقترب من 40 بالمئة ".
وأوضح أن هذا الرقم يتماشى مع أرقام الحكومة حيث تستهدف مع نهاية 2025 وبداية 2026 أن يكون التضخم في حدود 10 بالمئة منوها إلى أن صندوق النقد الدولي أكد أن تقديرات الاقتصاد المصري يتجه الى المسار السليم. (النهاية)

ع ف ف / ف ا س




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