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(الكويت) يتعادل مع شباب الأهلي الإماراتي (3 - 3) ضمن دوري أبطال آسيا 2 لكرة القدم

11/6/2024 2:50:23 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 6 - 11 (كونا) -- تعادل فريق نادي الكويت الكويتي لكرة القدم اليوم الأربعاء مع ضيفه نادي شباب الأهلي الإماراتي بنتيجة (3 - 3) ضمن مواجهات المجموعة الرابعة في إطار بطولة دوري أبطال آسيا 2.
وتقدم (شباب الأهلي) أولا بهدف فيدريكو كارتابيا في الدقيقة الـ34 ليتعادل (الكويت) عن طريق ارسين زولا في الدقيقة الـ38 فيما أضاف زميله محمد مرهون الهدف الثاني في الدقيقة الـ42.
وفي الشوط الثاني عادل (شباب الأهلي) النتيجة بهدف غيليرمي بالا في الدقيقة الـ68 ثم تقدم (الكويت) بالهدف الثالث عبر عمرو عبدالفتاح في الدقيقة الـ71 ليعود الفريق الإماراتي مرة أخرى في الدقيقة الـ91 عبر لوكا ميليفوييفتش.
وصعب (الكويت) من مهمة التأهل إلى الدور الـ16 بعد حصده النقطة الثانية متذيلا الترتيب فيما وصل شباب الأهلي إلى سبع نقاط بالمركز الثاني.
ويتصدر (الحسين اربد) الأردني الترتيب بتسع نقاط ويحل ناساف الأوزباكستاني في المركز الثالث برصيد أربع نقاط.
ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني إلى دور ال16 من البطولة. (النهاية)

س ع د


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