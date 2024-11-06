(الكويت) يتعادل مع شباب الأهلي الإماراتي (3 - 3) ضمن دوري أبطال آسيا 2 لكرة القدم

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 6 - 11 (كونا) -- تعادل فريق نادي الكويت الكويتي لكرة القدم
اليوم الأربعاء مع ضيفه نادي شباب الأهلي الإماراتي بنتيجة (3 - 3) ضمن مواجهات المجموعة الرابعة في إطار بطولة دوري أبطال آسيا 2.
وتقدم (شباب الأهلي) أولا بهدف فيدريكو كارتابيا في الدقيقة الـ34 ليتعادل (الكويت) عن طريق ارسين زولا في الدقيقة الـ38 فيما أضاف زميله محمد مرهون الهدف الثاني في الدقيقة الـ42.
وفي الشوط الثاني عادل (شباب الأهلي) النتيجة بهدف غيليرمي بالا في الدقيقة الـ68 ثم تقدم (الكويت) بالهدف الثالث عبر عمرو عبدالفتاح في الدقيقة الـ71 ليعود الفريق الإماراتي مرة أخرى في الدقيقة الـ91 عبر لوكا ميليفوييفتش.
وصعب (الكويت) من مهمة التأهل إلى الدور الـ16 بعد حصده النقطة الثانية متذيلا الترتيب فيما وصل شباب الأهلي إلى سبع نقاط بالمركز الثاني.
ويتصدر (الحسين اربد) الأردني الترتيب بتسع نقاط ويحل ناساف الأوزباكستاني في المركز الثالث برصيد أربع نقاط.
ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني إلى دور ال16 من البطولة. (النهاية)
س ع د
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