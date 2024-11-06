ترامب يفوز في (ميشيغان) إحدى أهم الولايات المتأرجحة وأبرز مناطق تجمع العرب والمسلمين الأمريكيين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن – 6 – 11 (كونا) –- أظهرت النتائج الأولية للاقتراع في ولاية (ميشيغان) فوز الرئيس المنتخب دونالد ترامب
في الولاية التي تعتبر واحدة من أهم الولايات المتأرجحة في الدورة الانتخابية الحالية كما أنها أبرز مناطق تجمع العرب والمسلمين الأمريكيين في البلاد.
وأظهرت نتائج فرز 98 بالمئة من الأصوات في الولاية التي تمتلك 15 صوتا في المجمع الانتخابي تقدم ترامب على منافسته الديمقراطية نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس بفارق 81214 صوتا.
وحصل ترامب على 837ر793ر2 صوتا (7ر49 بالمئة) في ولاية "الجدار الازرق" بينما فازت هاريس ب 623ر712ر2 صوتا (3ر48 بالمئة) وتوزع 733ر109 صوتا على المرشحين الاخرين.
وكان من الملفت حصول مرشحة حزب الخضر جيل ستاين على 250ر628 صوتا (4ر0 بالمئة) بخلاف اخر استطلاع أجراه مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) ونشر نتائجه مطلع شهر نوفمبر الجاري أي قبل أربعة أيام فقط من الانتخابات الرئاسية العامة والذي أظهر أن 42 بالمئة من الناخبين المسلمين الذين استطلعت آراؤهم يفضلون مرشحة الحزب الأخضر جيل ستاين للرئاسة واختار 41 بالمئة منهم نائبة الرئيس كامالا هاريس كمرشحهم المفضل بينما قال 10 بالمئة فقط من المسلمين الذين شملهم الاستطلاع أنهم يفضلون ترامب.
وكان ترامب قد فاز في جميع الولايات المتأرجحة ما عدا نيفادا في انتخابات 2016 الرئاسية التي خاضها ضد المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون.
كما فاز الرئيس جو بايدن بجميع الولايات المتأرجحة باستثناء كارولينا الشمالية في انتخابات عام 2020.
ويحتاج أي مرشح إلى 270 مقعدا في المجمع الانتخابي ليفوز بالرئاسة من أصل 538 مقعدا تمثل مجموع أعضاء المجمع الانتخابي أو ما يسمى الناخبين الكبار أو الكلية الناخبة وفق ترجمات مختلفة لهذا النظام الانتخابي الفريد من نوعه. (النهاية)
ر س ر / م م ج
MENAFN06112024000071011013ID1108858291
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