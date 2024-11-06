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ترامب يفوز في (ميشيغان) إحدى أهم الولايات المتأرجحة وأبرز مناطق تجمع العرب والمسلمين الأمريكيين

11/6/2024 2:50:22 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 6 – 11 (كونا) –- أظهرت النتائج الأولية للاقتراع في ولاية (ميشيغان) فوز الرئيس المنتخب دونالد ترامب في الولاية التي تعتبر واحدة من أهم الولايات المتأرجحة في الدورة الانتخابية الحالية كما أنها أبرز مناطق تجمع العرب والمسلمين الأمريكيين في البلاد.
وأظهرت نتائج فرز 98 بالمئة من الأصوات في الولاية التي تمتلك 15 صوتا في المجمع الانتخابي تقدم ترامب على منافسته الديمقراطية نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس بفارق 81214 صوتا.
وحصل ترامب على 837ر793ر2 صوتا (7ر49 بالمئة) في ولاية "الجدار الازرق" بينما فازت هاريس ب 623ر712ر2 صوتا (3ر48 بالمئة) وتوزع 733ر109 صوتا على المرشحين الاخرين.
وكان من الملفت حصول مرشحة حزب الخضر جيل ستاين على 250ر628 صوتا (4ر0 بالمئة) بخلاف اخر استطلاع أجراه مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) ونشر نتائجه مطلع شهر نوفمبر الجاري أي قبل أربعة أيام فقط من الانتخابات الرئاسية العامة والذي أظهر أن 42 بالمئة من الناخبين المسلمين الذين استطلعت آراؤهم يفضلون مرشحة الحزب الأخضر جيل ستاين للرئاسة واختار 41 بالمئة منهم نائبة الرئيس كامالا هاريس كمرشحهم المفضل بينما قال 10 بالمئة فقط من المسلمين الذين شملهم الاستطلاع أنهم يفضلون ترامب.
وكان ترامب قد فاز في جميع الولايات المتأرجحة ما عدا نيفادا في انتخابات 2016 الرئاسية التي خاضها ضد المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون.
كما فاز الرئيس جو بايدن بجميع الولايات المتأرجحة باستثناء كارولينا الشمالية في انتخابات عام 2020.
ويحتاج أي مرشح إلى 270 مقعدا في المجمع الانتخابي ليفوز بالرئاسة من أصل 538 مقعدا تمثل مجموع أعضاء المجمع الانتخابي أو ما يسمى الناخبين الكبار أو الكلية الناخبة وفق ترجمات مختلفة لهذا النظام الانتخابي الفريد من نوعه. (النهاية)

ر س ر / م م ج




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