الأمين العام للأمم المتحدة يهنئ الرئيس الأمريكي المنتخب بفوزه بالانتخابات الرئاسية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
نيويورك - 6 - 11 (كونا) -- هنأ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الأربعاء الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب
بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية معتبرا أن التعاون بين الولايات المتحدة ومنظومة الأمم المتحدة "ركن أساسي للعلاقات الدولية".
وأكد غوتيريش في بيان صحفي أن الأمم المتحدة تقف مستعدة للعمل بشكل بناء مع الإدارة الأمريكية المقبلة لمعالجة التحديات الصعبة التي يواجهها العالم.
وأشاد الأمين العام بشعب الولايات المتحدة الأمريكية لمشاركته "النشطة" في العملية الديمقراطية في إشارة إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي جرت أمس الثلاثاء.
وأعلنت وسائل إعلام أمريكية في وقت سابق اليوم فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية ليعود الرئيس السابق للولايات المتحدة من جديد إلى البيت الأبيض الذي غادره قبل أربعة أعوام بعد خسارته أمام جو بايدن. (النهاية)
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