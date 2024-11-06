Thursday, 07 November 2024 06:45 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأمين العام للأمم المتحدة يهنئ الرئيس الأمريكي المنتخب بفوزه بالانتخابات الرئاسية

11/6/2024 2:50:22 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 6 - 11 (كونا) -- هنأ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الأربعاء الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية معتبرا أن التعاون بين الولايات المتحدة ومنظومة الأمم المتحدة "ركن أساسي للعلاقات الدولية".
وأكد غوتيريش في بيان صحفي أن الأمم المتحدة تقف مستعدة للعمل بشكل بناء مع الإدارة الأمريكية المقبلة لمعالجة التحديات الصعبة التي يواجهها العالم.
وأشاد الأمين العام بشعب الولايات المتحدة الأمريكية لمشاركته "النشطة" في العملية الديمقراطية في إشارة إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي جرت أمس الثلاثاء.
وأعلنت وسائل إعلام أمريكية في وقت سابق اليوم فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية ليعود الرئيس السابق للولايات المتحدة من جديد إلى البيت الأبيض الذي غادره قبل أربعة أعوام بعد خسارته أمام جو بايدن. (النهاية)

ع س ت / ر س



MENAFN06112024000071011013ID1108858289

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث