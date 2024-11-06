الحملة الانتخابية للمرشحة الديمقراطية: هاريس اتصلت بترامب لتهنئته بالفوز في الانتخابات

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن – 6 – 11 (كونا) –- قالت الحملة الانتخابية للمرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية اليوم الاربعاء إن المرشحة كامالا هاريس اتصلت بمنافسها الجمهوري دونالد ترامب
وهنأته بالفوز في السباق الرئاسي.
وذكرت الحملة في تصريحات لوسائل الاعلام أن هاريس ناقشت مع ترامب خلال المكالمة "أهمية الانتقال السلمي للسلطة وأن يكون ترامب رئيسا لجميع الأمريكيين".
ومن المقرر أن تلقي هاريس خطاب اعترافها بالهزيمة أمام أنصارها في وقت لاحق من اليوم في العاصمة واشنطن.
وأجريت الانتخابات وسط تنافس شديد للغاية بين ترامب وهاريس لكن الرئيس السابق تمكن من تحقيق الفوز بفضل نتائجه في الولايات المتأرجحة التي كان من المعروف أنها ستقرر من سيكون الرئيس ال47 للولايات المتحدة. (النهاية)
أ م م / م م ج
MENAFN06112024000071011013ID1108858288
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