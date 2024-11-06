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الحملة الانتخابية للمرشحة الديمقراطية: هاريس اتصلت بترامب لتهنئته بالفوز في الانتخابات

11/6/2024 2:50:22 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 6 – 11 (كونا) –- قالت الحملة الانتخابية للمرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية اليوم الاربعاء إن المرشحة كامالا هاريس اتصلت بمنافسها الجمهوري دونالد ترامب وهنأته بالفوز في السباق الرئاسي.
وذكرت الحملة في تصريحات لوسائل الاعلام أن هاريس ناقشت مع ترامب خلال المكالمة "أهمية الانتقال السلمي للسلطة وأن يكون ترامب رئيسا لجميع الأمريكيين".
ومن المقرر أن تلقي هاريس خطاب اعترافها بالهزيمة أمام أنصارها في وقت لاحق من اليوم في العاصمة واشنطن.
وأجريت الانتخابات وسط تنافس شديد للغاية بين ترامب وهاريس لكن الرئيس السابق تمكن من تحقيق الفوز بفضل نتائجه في الولايات المتأرجحة التي كان من المعروف أنها ستقرر من سيكون الرئيس ال47 للولايات المتحدة. (النهاية)

أ م م / م م ج




MENAFN06112024000071011013ID1108858288

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