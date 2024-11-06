جيبوتي تمنح المملكة وسام الاستقلال الوطني - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan)
منحت جيبوتي المملكة العربية السعودية وسام ((الاستقلال الوطني 27 يونيو بدرجة قائد)) نظير ما قدمته من دعم لجيبوتي من خلال الصندوق في المجالات التنموية من خلال الصندوق في المجالات التنموية، وذلك تقديرًا من رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيله، حيث قلّد رئيس الوزراء عبد القادر كميل محمد، الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان المرشد؛ الوسام، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جيبوتي فيصل القباني.
جاء ذلك خلال زيارة الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية لجيبوتي؛ لتوقيع مذكرة تفاهم بشأن المنحة المقدمة من المملكة عبر الصندوق، لإعادة تأهيل وتجهيز مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز لغسيل الكلى في جيبوتي، بقيمة 6 ملايين ريال.
وقدّم الرئيس التنفيذي شكره لفخامة رئيس جمهورية جيبوتي، ودولة رئيس الوزراء الجيبوتي، على تقليده لهذا الوسام، مشيرًا إلى العلاقات والتعاون التنموي بين الجانبين الممتد لأكثر من 40 عامًا، من خلال تمويل ودعم العديد من المشروعات والبرامج الإنمائية في مختلف القطاعات الحيوية في جيبوتي.
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