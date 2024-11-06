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جيبوتي تمنح المملكة وسام الاستقلال الوطني - جريدة الوطن السعودية

11/6/2024 2:48:57 PM
(MENAFN- Al Watan) منحت جيبوتي المملكة العربية السعودية وسام ((الاستقلال الوطني 27 يونيو بدرجة قائد)) نظير ما قدمته من دعم لجيبوتي من خلال الصندوق في المجالات التنموية من خلال الصندوق في المجالات التنموية، وذلك تقديرًا من رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيله، حيث قلّد رئيس الوزراء عبد القادر كميل محمد، الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان المرشد؛ الوسام، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جيبوتي فيصل القباني.
جاء ذلك خلال زيارة الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية لجيبوتي؛ لتوقيع مذكرة تفاهم بشأن المنحة المقدمة من المملكة عبر الصندوق، لإعادة تأهيل وتجهيز مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز لغسيل الكلى في جيبوتي، بقيمة 6 ملايين ريال.
وقدّم الرئيس التنفيذي شكره لفخامة رئيس جمهورية جيبوتي، ودولة رئيس الوزراء الجيبوتي، على تقليده لهذا الوسام، مشيرًا إلى العلاقات والتعاون التنموي بين الجانبين الممتد لأكثر من 40 عامًا، من خلال تمويل ودعم العديد من المشروعات والبرامج الإنمائية في مختلف القطاعات الحيوية في جيبوتي.

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