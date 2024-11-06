ولي العهد يستقبل الفريق الطبي المنفذ لأول عملية زراعة قلب باستخدام الروبوت في العالم

(MENAFN
- Al Watan)
استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، في مكتبه اليوم، الفريق الطبي السعودي الذي نجح في إجراء أول عملية زراعة قلب كاملة باستخدام الروبوت في العالم، والتي أجريت في مستشفى
الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في الرياض، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث مازن بن عبدالرزاق الرميح، ومعالي الرئيس التنفيذي للتخصصي الدكتور ماجد بن إبراهيم الفياض، ونائب الرئيس التنفيذي الدكتور بيورن زويغا.
وهنأ ولي العهد خلال الاستقبال، الفريق الطبي وقيادات التخصصي على الإنجاز التاريخي الذي تحقق، مشيداً بجهود الكفاءات السعودية وقدرتها على الابتكار وتحقيق سبق عالمي في المجال الطبي، بما يسهم في تعزيز صحة الإنسان في المملكة والعالم.
فيما عبر أعضاء الفريق الطبي، عن فخرهم واعتزازهم بلقاء سمو ولي العهد، مقدمين شكرهم على الدعم المتواصل من سموه الكريم، مؤكدين أن اللفتة الكريمة تعد حافزًا لمزيد من النجاح والعطاء لهذا الوطن المعطاء، في حين أكد رئيس الفريق الطبي الجراح السعودي البروفيسور فراس خليل أن استقبال ولي العهد يشكل دافعًا لهم لبذل المزيد لخدمة الإنسان والوطن.
MENAFN06112024000089011017ID1108858255
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.