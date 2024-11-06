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ولي العهد يستقبل الفريق الطبي المنفذ لأول عملية زراعة قلب باستخدام الروبوت في العالم

11/6/2024 2:48:39 PM
(MENAFN- Al Watan) استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، في مكتبه اليوم، الفريق الطبي السعودي الذي نجح في إجراء أول عملية زراعة قلب كاملة باستخدام الروبوت في العالم، والتي أجريت في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في الرياض، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث مازن بن عبدالرزاق الرميح، ومعالي الرئيس التنفيذي للتخصصي الدكتور ماجد بن إبراهيم الفياض، ونائب الرئيس التنفيذي الدكتور بيورن زويغا.
وهنأ ولي العهد خلال الاستقبال، الفريق الطبي وقيادات التخصصي على الإنجاز التاريخي الذي تحقق، مشيداً بجهود الكفاءات السعودية وقدرتها على الابتكار وتحقيق سبق عالمي في المجال الطبي، بما يسهم في تعزيز صحة الإنسان في المملكة والعالم.
فيما عبر أعضاء الفريق الطبي، عن فخرهم واعتزازهم بلقاء سمو ولي العهد، مقدمين شكرهم على الدعم المتواصل من سموه الكريم، مؤكدين أن اللفتة الكريمة تعد حافزًا لمزيد من النجاح والعطاء لهذا الوطن المعطاء، في حين أكد رئيس الفريق الطبي الجراح السعودي البروفيسور فراس خليل أن استقبال ولي العهد يشكل دافعًا لهم لبذل المزيد لخدمة الإنسان والوطن.

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