ولي العهد لترمب: نتطلع لتعزيز العلاقات التاريخية والاستراتيجية

(MENAFN
- Al Watan)
أجرى ولي العهد
رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، بالرئيس الأمريكي المنتخب دونالد جي ترمب، هنأه خلاله بالفوز في الانتخابات الرئاسية.
وعبر ولي العهد عن تطلع المملكة لتعزيز العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط البلدين، متمنياً للشعب الأمريكي الصديق التقدم والازدهار بقيادة فخامته.
من جهته، عبر الرئيس الأمريكي المنتخب عن شكره وتقديره لولي العهد على تهنئته، ومشاعره تجاه الشعب الأمريكي.
MENAFN06112024000089011017ID1108858254
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.