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ولي العهد لترمب: نتطلع لتعزيز العلاقات التاريخية والاستراتيجية

11/6/2024 2:48:39 PM
(MENAFN- Al Watan) أجرى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، بالرئيس الأمريكي المنتخب دونالد جي ترمب، هنأه خلاله بالفوز في الانتخابات الرئاسية.
وعبر ولي العهد عن تطلع المملكة لتعزيز العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط البلدين، متمنياً للشعب الأمريكي الصديق التقدم والازدهار بقيادة فخامته.
من جهته، عبر الرئيس الأمريكي المنتخب عن شكره وتقديره لولي العهد على تهنئته، ومشاعره تجاه الشعب الأمريكي.

MENAFN06112024000089011017ID1108858254

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