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الداخلية: انخفاض وفيات حوادث الطرق بنسبة 50%

11/6/2024 2:48:39 PM
(MENAFN- Al Watan) واصلت وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية، تعزيز السلامة المرورية كونها مطلبًا رئيسًا وضروريًا للحد من وقوع الحوادث، والمحافظة على سلامة الإنسان وممتلكاته بتعزيز الالتزام بقواعد السير على الطرق الرئيسة والميادين والتقاطعات في المدن والمحافظات، ما أسهم في خفض وفيات حوادث الطرق بنسبة 50%.
وتعزيزًا للسلامة المرورية وتوفير بيئة مرورية آمنة في الطرقات، استحدثت وزارة الداخلية ممثلة في الأمن العام، أكثر من (11) مركزًا لإدارة الأمن والسلامة على الطرق الخارجية، وتغطية أكثر من (1,100) كيلومتر طريق بكوادر ومركبات أمنية ذات تقنيات حديثة خلال (9) أشهر هذا العام (2024)، وتغطية الطرق الخارجية على مدار (24) ساعة وتفعيل الأنظمة الإلكترونية الأمنية لتحقيق زمن استجابة لا يتجاوز (10) دقائق.
وسجّلت وزارة الداخلية، إنجازًا مهمًا بانخفاض وفيات حوادث الطرق في المملكة من (28.8) حالة لكل (100) ألف نسمة عام 2016 إلى نحو (13) حالة في عام 2023، وحددت أعلى خطورة لـ (20) طريقًا خارجيًا ووضعت قياس مؤشرات أداء تشغيلية، ما أسهم في انخفاض الوفيات خلال (9) أشهر من عام 2024 م بنسبة (25.9%) مقارنة بعام 2023 م.
وكثفت وزارة الداخلية جهودها بالتعاون مع لجان السلامة المرورية في إمارات المناطق لتعزيز السلامة المرورية بمشاريع مشتركة واستراتيجية مع الجهات الحكومية والخاصة، لتأصيل القيم ومعالجة السلوكيات الخاطئة أثناء القيادة، وذلك تماشيًا مع مبادرات ومشاريع رؤية السعودية 2030 لرفع وعي المجتمع وقائدي المركبات تجاه السلامة المرورية.

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