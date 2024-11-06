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أمير منطقة القصيم يستقبل وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية

11/6/2024 2:48:39 PM
(MENAFN- Al Watan) استقبل أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، في مكتبه اليوم، وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية المكلف الفريق سليمان اليحيى، بحضور مدير الأحوال المدنية بمنطقة القصيم المكلفة أريج الراجحي.
وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بخدمات الأحوال المدنية في المنطقة، وسبل تطويرها وتسهيل الإجراءات لخدمة المواطنين والمقيمين.
وأشاد أمير المنطقة بالجهود المبذولة من قبل الأحوال المدنية في تحسين الخدمات وتقديمها بكفاءة عالية، مؤكدًا جهود الأحوال المدنية المستمرة للارتقاء بمستوى الخدمة بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة، ويخدم المواطن والمجتمع بشكل أفضل.

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