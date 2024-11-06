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مكافحة الحرائق بالذكاء الاصطناعي

11/6/2024 2:48:39 PM
(MENAFN- Al Watan) تشهد العاصمة الرياض فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لعمليات الإطفاء، الذي يُعقد من 5 إلى 7 نوفمبر 2024، بمشاركة الدفاع المدني ضمن جهوده المستمرة لتعزيز القدرات الفنية والمهنية لمواجهة التحديات المرتبطة بالحرائق وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال السلامة.
ويهدف الدفاع المدني من خلال هذه المشاركة إلى استعراض أحدث التقنيات والمعدات المستخدمة في عمليات الإطفاء وإدارة الأزمات، فضلًا عن تبادل المعرفة والخبرات مع المختصين من جميع أنحاء العالم لتعزيز مستوى الأمان والسلامة، كما يسعى الدفاع المدني إلى تسليط الضوء على كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة في مكافحة الحرائق.
وخلال المؤتمر، يقوم الدفاع المدني بتقديم عرض شامل حول الابتكارات والتقنيات الحديثة التي تم إدخالها في نظام الدفاع المدني، بما في ذلك التطبيقات الذكية التي تسهم في سرعة الاستجابة للحوادث، بالإضافة إلى ذلك، تم تنظيم ورش عمل تعليمية تستهدف تطوير مهارات رجال الإطفاء ورفع كفاءتهم في استخدام أحدث التقنيات، كما أُقيمت حلقات نقاش تفاعلية مع خبراء دوليين لبحث أفضل الممارسات والتحديات الحالية في مجال الإطفاء.

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