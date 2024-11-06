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193 دولة في المؤتمر الدبلوماسي لقانون التصاميم

11/6/2024 2:48:39 PM
(MENAFN- Al Watan) تنطلق في العاصمة الرياض أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعني بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر 2024م، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية وهم 193 دولة، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.
ويمثل هذا المؤتمر المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم التي تستهدف توحيد متطلبات تسجيل التصاميم، مما يسهم في تبسيط إجراءات حماية الملكية الفكرية دوليًا.
وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم، إلى أن المؤتمر يعكس التزام المملكة بتعزيز النظام الدولي للملكية الفكرية وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء، مبينًا أن المؤتمر يسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للجميع.

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