بفضل ترامب.. البيتكوين يحلق عاليا

ارتفع سعر البيتكوين إلى مستوى قياسي، مساء الثلاثاء، متجاوزا 75 ألف دولار، مع توقع المستثمرين في العملات الرقمية فوز دونالد برئاسة الولايات المتحدة، مع استمرار ظهور النتائج الأولية للانتخابات.



ويتجاوز السعر الحالي الرقم القياسي البالغ 73 ألف دولار تقريبا الذي سجله البيتكوين في مارس الماضي، عندما بدأ تداول منتجات استثمارية جديدة مرتبطة بالعملة الرقمية في وول ستريت.



وكان الارتفاع هذه المرة مدفوعا بالانتخابات. وبينما لم يتم إعلان نتائج الولايات المتأرجحة الحاسمة، ارتفعت احتمالات فوز ترامب إلى ما يقرب من 90 بالمئة على موقع رهانات مؤثر يعمل بالعملات المشفرة يتابعه مستثمرو العملات الرقمية عن كثب، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز".



ويعتقد العديد من مؤيدي العملات المشفرة أن فوز ترامب سيكون مفيدا للصناعة.



وخلال العامين الماضيين، شنت إدارة بايدن حملة قوية للحد من انتهاكات الأوراق المالية من قبل شركات العملات المشفرة، مما أجبر بعض هذه الشركات على الانتقال إلى الخارج وأثار تساؤلات بشأن مستقبل الصناعة على المدى الطويل في الولايات المتحدة.



وخلال حملته الانتخابية، وعد ترامب بإنهاء الضغط التنظيمي وجعل الولايات المتحدة كـ "عاصمة العملات المشفرة في العالم".



وقبل الانتخابات، توقع المحللون أن فوز ترامب يمكن أن يدفع البيتكوين إلى مابين 80 ألف أو 80 ألف دولار.



وعُرف البيتكوين منذ فترة طويلة بتقلباته. فقد انهار سعره في عام 2022 بعد سلسلة من فضائح الصناعة التي بلغت ذروتها في انهيار منصة "FTX" للعملات المشفرة.



بدوره، قفز سعر الدولار الأميركي بأكثر من 1.5 بالمئة في مقابل الين واليورو خلال التعاملات الآسيوية الأربعاء، مدفوعا بتوقع المتداولين فوز ترامب بانتخابات الرئاسة الأميركية.



وقرابة الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، زاد سعر الدولار بنسبة 1,71 بالمئة في مقابل العملة اليابانية ليصل إلى 154,21 ينا للدولار، بينما ارتفع سعرها بنسبة 1,67بالمئة في مقابل العملة الأوروبية المشتركة ليبلغ 0,9302 يورو للدولار.