البنك الأهلي الأردني يحصل على شهادة أفضل الأماكن للعمل لعام 2024

تتويجًا لجهوده الجماعية والتزامه المستمر بتوفير بيئة عمل استثنائية تدعم التطور المهني وتحقق الرضا الوظيفي، حصل البنك الأهلي الأردني مؤخرًا على شهادة برنامج "أفضل الأماكن للعمل لعام 2024". وتأتي هذه الشهادة بعد خضوع البنك لمنهجية تقييم شاملة وإطار عمل يعكس أحدث اتجاهات مكان العمل، مع التركيز على ثمانية عوامل هي: القيادة، وسياسات الموارد البشرية، والتعويضات، والمميزات، والعمل الجماعي والعلاقات، ومشاركة الموظفات والموظفين، ومكان العمل، والإجراءات، والمسؤولية الاجتماعية المؤسسية.



وبهذه المناسبة، أعرب الدكتور أحمد الحسين، الرئيس التنفيذي والمدير العام للبنك الأهلي الأردني عن سعادته بحصول البنك على هذه الشهادة المرموقة، قائلًا: "يعكس حصولنا على شهادة برنامج أفضل الأماكن للعمل لعام 2024 التزامنا الراسخ في التطوير المؤسسي المستمر الذي يُعدّ جزءًا أساسيًا من ثقافتنا في البنك الأهلي الأردني، والاستثمار في مواهب موظفاتنا وموظفينا ودعم تطورهم المهني بوصفهم العنصر الأهم في مسيرة نجاحنا".



وأضاف: "إنّ هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا تفاني فريق عملنا وإسهاماتهم الفاعلة في تشكيل بيئة عمل متميزة، إلى جانب مشاركة آرائهم الإيجابية وتقييمهم لبيئة العمل. نتوجه إليهم بخالص الشكر والتقدير على جهودهم الدؤوبة، ونعدهم بمواصلة توفير بيئة عمل داعمة وملهمة تمكنّنا من الازدهار معًا".



يشار إلى أن البنك الأهلي الأردني قد نال مؤخرًا جائزتيْ "أفضل استراتيجية وإطار عمل للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في القطاع المصرفي في الأردن لعام 2024" و"أفضل بنك لخدمة العملاء في الأردن لعام 2024" ضمن الجوائز السنوية الرفيعة التي تمنحها مجلة التمويل الدولية (International Finance Magazine) البريطانية الشهيرة.

