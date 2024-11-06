الانتهاء من حفر 29 بئرا ضمن مشروع فوسفات الريشة

أكد تقرير تقدم سير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025 عن الربع الثالث من العام الحالي، الانتهاء من المرحلة الأولى لحفر الآبار في مشروع فوسفات الريشة.



وأشار التقرير الصادر عن وحدة متابعة الأداء الحكومي في رئاسة الوزراء، إلى حفر 29 بئرا، وأخذ 324 عينة منها، إلى جانب متابعة تنفيذ مذكرات التفاهم مع مطوري الاستكشاف والتنقيب عن المعادن مع عدة شركات في مختلف مناطق المملكة.



وتضمنت مشاريع الذهب في منطقة أبو خشيبة، والنحاس في في أبو خشيبة، والعناصر الأرضية النادرة، ومشروع الفوسفات في منطقة الريشة.