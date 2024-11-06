بنك الاتحاد ويونيسف يجددان شراكة دعم العمل المناخي الذي يقوده الشباب في الأردن

للسنة الثالثة على التوالي، جدّد بنك الاتحاد واليونيسف شراكتهما لدعم العمل المناخي الذي يقوده الشباب لتعزيز الوعي بالتغيّر المناخي في جميع أنحاء الأردن. وتهدف هذه الشراكة الاستراتيجية في زيادة الوعي بين 100,000 شاب وشابة حول كيفية لعب دور فعّال في مكافحة التغير المناخي من خلال التوعية على مختلف المستويات. بالإضافة إلى ذلك، سيشارك 3,000 شخص من فئة الشباب، 50% منهم سيدات، في برامج بناء القدرات التي تهدف إلى تعزيز مهاراتهم وقدرتهم على الوصول إلى وظائف خضراء وفرص عمل مستدامة في الأردن. وقالت ناديا السعيد، الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد: "نحن نؤمن في بنك الاتحاد بدور الشباب في التعامل مع التغيّرات المناخية التي تواجه عالمنا اليوم. وعبر هذه الشراكة مع يونيسف، نلتزم بمساعد الشباب على تنمية المهارات والثقة التي يحتاجونها لقيادة حلول مستدامة التي يستفيد منها الأردن كله." يواجه الأردن تحديات مناخية رئيسية. ولأن الأطفال والشباب بشكل خاص هم أكثر عرضة لآثار التغيّر المناخي فإنهم يمتلكون القدرة على قيادة التغيّر والتحوّل عند توفر الدعم والفرص المناسبة لهم. وصرّح ممثل يونيسف في الأردن فيليب دُواميل أن "الشباب في الأردن هم قوة دافعة متحمسة للإسهام في التنمية المستدامة للأردن. وعبر هذه الشراكة المتواصلة، تجهّز يونيسف وبنك الاتحاد الجيل الجديد من الشباب ليصبحوا أول المدافعين عن المناخ في مجتمعاتهم المحلية ويسهموا في المبادرات المناخية العالمية." بفضل دعم بنك الاتحاد ستتوفر للشباب فرصة لتضخيم أصواتهم وتعزيزها في مناسبات مهمّة مثل المؤتمر المحلي للشباب حول التغيّر المناخي 2024. وتقدم الشراكة أيضًا الدعم للقيادات المناخيّة الشابة في الأردن لتشارك في الشبكات العالمية كالجلسة الـ29 لمؤتمر الأطراف الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 29) التي تنعقد في أذربيجان هذا العام. نبذة عن بنك الاتحاد بنك الاتحاد مؤسسة أردنية للخدمات المالية، تعمل منذ واحد وأربعين عاماً، وتشكّل القيم الإنسانية والعائلية جوهرها. يضع بنك الاتحاد رضا عملائه؛ من أفراد وروّاد أعمال وشركات ونساء مؤثرات، في صدارة أولوياته. نبذة عن بنك الاتحاد بنك الاتحاد هو مؤسسة مصرفية ومالية تركّز جهودها على خدمة العملاء منذ عام 1987. تحتل مجموعة بنك الاتحاد مكانة بارزة في الأردن وتتكون من عدة شركات، من ضمنها شركة وساطة مالية (الاتحاد للوساطة المالية)، وشركة تأجير تمويلي (الاتحاد للتأجير التمويلي). كما يمتلك بنك الاتحاد حصة نسبتها 10٪ من البنك الوطني في فلسطين ويشغل مقعداً في مجلس إدارته. وفي عام 2017، استحوذ بنك الاتحاد على حصة مسيطرة من الأسهم في بنك صفوة الإسلامي.

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