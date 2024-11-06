5.778 مليار دينار صادرات صناعة عمان خلال 10 شهور

عمان - كسرت صادرات غرفة صناعة عمان، خلال الشهور العشرة الماضية من العام الحالي، حاجز الـ5 مليارات دينار، على الرغم من تراجعها الطفيف بنسبة 1.3 بالمائة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقا لمعطيات إحصائية حصلت عليها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بلغت صادرات صناعة عمان خلال الشهور العشرة الماضية من العام الحالي، بحسب شهادات المنشأ التي أصدرتها 5.778 مليار دينار، مقابل 5.856 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

وسجلت 7 قطاعات زيادة في صادراتها بنسبة تراوحت بين 5 بالمائة للصناعات العلاجية واللوازم الطبية، و26.5 بالمائة للصناعات الخشبية والأثاث.

بالمقابل، انخفضت صادرات القطاعات الصناعية الثلاثة الباقية بنسبة تراوحت بين 4.9 بالمائة لصناعات التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية، و 28.8 بالمائة للصناعات التعدينية.

واستحوذت 4 دول عربية وأجنبية، على أكثر من نصف صادرات الغرفة خلال الفترة ذاتها من العام الحالي وهي: الهند، الولايات المتحدة الأميركية، السعودية والعراق، مسجلة ما قيمته 3.660 مليار دينار.









وحسب المعطيات الإحصائية ارتفعت صادرات الغرفة للولايات المتحدة خلال الفترة ذاتها، بنسبة 48.7 بالمائة، لتسجل نحو 1.425 مليار دينار، مقابل 958 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، ما جعلها بمقدمة الدول العربية والأجنبية الأكثر استقبالا لصادرات "صناعة عمان".

وارتفعت صادرات الغرفة إلى العراق خلال الفترة ذاتها، بنسبة 12.1 بالمائة، لتسجل ما قيمته 803 ملايين دينار، مقابل 716 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

بالمقابل، تراجعت صادرات صناعة عمان إلى المملكة العربية السعودية بنسبة 3.5 بالمائة خلال الفترة ذاتها، منخفضة لنحو 654 مليون دينار مقابل 677 مليون دينار، للفترة نفسها من العام الماضي.

وسجلت صادرات الغرفة إلى الهند خلال الفترة ذاتها تراجعا بنسبة 24.9 بالمائة، منخفضة لنحو 781 مليون دينار مقابل 1.039 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

وحسب التوزيع الجغرافي لصادرات الغرفة خلال الشهور العشرة الماضية من العام الحالي، جاءت الدول العربية بالمقدمة بقيمة 2.589 مليار دينار، فالدول الآسيوية غير العربية 1.136 مليار دينار، والدول الأفريقية 28 مليون دينار.

وبلغت صادرات صناعة عمان لدول أميركا الشمالية خلال الفترة ذاتها ما قيمته 1.456 مليار دينار، دول أميركا الجنوبية 76 مليون دينار، دول الاتحاد الأوروبي 288 مليون دينار، دول أوروبية من غير بلدان الاتحاد 192 مليون دينار، وبلدان أخرى بقيمة 83 مليون دينار.

وتوزعت صادرات الغرفة خلال الفترة ذاتها على قطاعات، الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل بقيمة 1.314 مليار دينار، التعدينية 1.268 مليار دينار، الهندسية، الكهربائية وتكنولوجيا المعلومات نحو 928 مليون دينار.

وحسب المعطيات الإحصائية بلغت صادرات قطاعات الصناعات التموينية والغذائية، الزراعية، الثروة الحيوانية نحو 668 مليون دينار، العلاجية واللوازم الطبية 568 مليون دينار، والجلدية والمحيكات 433 مليون دينار.

وتوزعت باقي صادرات صناعة عمان خلال الفترة ذاتها على قطاعات الصناعات البلاستيكية والمطاطية بقيمة 255 مليون دينار، التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية، نحو 229 مليون دينار، الإنشائية نحو 96 مليون دينار، والصناعات الخشبية والأثاث بقيمة 18 مليون دينار.

يذكر أن غرفة صناعة عمان التي تأسست العام 1962، تضم في عضويتها حاليا 8600 منشأة صناعية، تشغل 159 ألف عامل وعاملة برأسمال يصل لنحو 5 مليارات دينار. -(بترا)