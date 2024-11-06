5.778 مليار دينار صادرات صناعة عمان خلال 10 شهور

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - كسرت صادرات غرفة صناعة عمان، خلال الشهور العشرة الماضية من العام الحالي، حاجز الـ5 مليارات دينار، على الرغم من تراجعها الطفيف بنسبة 1.3 بالمائة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
ووفقا لمعطيات إحصائية حصلت عليها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بلغت صادرات صناعة عمان خلال الشهور العشرة الماضية من العام الحالي، بحسب شهادات المنشأ التي أصدرتها 5.778 مليار دينار، مقابل 5.856 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
وسجلت 7 قطاعات زيادة في صادراتها بنسبة تراوحت بين 5 بالمائة للصناعات العلاجية واللوازم الطبية، و26.5 بالمائة للصناعات الخشبية والأثاث.
بالمقابل، انخفضت صادرات القطاعات الصناعية الثلاثة الباقية بنسبة تراوحت بين 4.9 بالمائة لصناعات التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية، و 28.8 بالمائة للصناعات التعدينية.
واستحوذت 4 دول عربية وأجنبية، على أكثر من نصف صادرات الغرفة خلال الفترة ذاتها من العام الحالي وهي: الهند، الولايات المتحدة الأميركية، السعودية والعراق، مسجلة ما قيمته 3.660 مليار دينار.
وحسب المعطيات الإحصائية ارتفعت صادرات الغرفة للولايات المتحدة خلال الفترة ذاتها، بنسبة 48.7 بالمائة، لتسجل نحو 1.425 مليار دينار، مقابل 958 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، ما جعلها بمقدمة الدول العربية والأجنبية الأكثر استقبالا لصادرات "صناعة عمان".
وارتفعت صادرات الغرفة إلى العراق خلال الفترة ذاتها، بنسبة 12.1 بالمائة، لتسجل ما قيمته 803 ملايين دينار، مقابل 716 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
بالمقابل، تراجعت صادرات صناعة عمان إلى المملكة العربية السعودية بنسبة 3.5 بالمائة خلال الفترة ذاتها، منخفضة لنحو 654 مليون دينار مقابل 677 مليون دينار، للفترة نفسها من العام الماضي.
وسجلت صادرات الغرفة إلى الهند خلال الفترة ذاتها تراجعا بنسبة 24.9 بالمائة، منخفضة لنحو 781 مليون دينار مقابل 1.039 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
وحسب التوزيع الجغرافي لصادرات الغرفة خلال الشهور العشرة الماضية من العام الحالي، جاءت الدول العربية بالمقدمة بقيمة 2.589 مليار دينار، فالدول الآسيوية غير العربية 1.136 مليار دينار، والدول الأفريقية 28 مليون دينار.
وبلغت صادرات صناعة عمان لدول أميركا الشمالية خلال الفترة ذاتها ما قيمته 1.456 مليار دينار، دول أميركا الجنوبية 76 مليون دينار، دول الاتحاد الأوروبي 288 مليون دينار، دول أوروبية من غير بلدان الاتحاد 192 مليون دينار، وبلدان أخرى بقيمة 83 مليون دينار.
وتوزعت صادرات الغرفة خلال الفترة ذاتها على قطاعات، الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل بقيمة 1.314 مليار دينار، التعدينية 1.268 مليار دينار، الهندسية، الكهربائية وتكنولوجيا المعلومات نحو 928 مليون دينار.
وحسب المعطيات الإحصائية بلغت صادرات قطاعات الصناعات التموينية والغذائية، الزراعية، الثروة الحيوانية نحو 668 مليون دينار، العلاجية واللوازم الطبية 568 مليون دينار، والجلدية والمحيكات 433 مليون دينار.
وتوزعت باقي صادرات صناعة عمان خلال الفترة ذاتها على قطاعات الصناعات البلاستيكية والمطاطية بقيمة 255 مليون دينار، التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية، نحو 229 مليون دينار، الإنشائية نحو 96 مليون دينار، والصناعات الخشبية والأثاث بقيمة 18 مليون دينار.
يذكر أن غرفة صناعة عمان التي تأسست العام 1962، تضم في عضويتها حاليا 8600 منشأة صناعية، تشغل 159 ألف عامل وعاملة برأسمال يصل لنحو 5 مليارات دينار. -(بترا)
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