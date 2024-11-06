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تأخير طرح عطاء تنفيذ المدينة الاقتصادية مع العراق

11/6/2024 2:47:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
طارق الدعجة






عمان-كشف تقرير سير العمل للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام (2023-2025) عن الربع الثالث من العام الحالي، أبرز المعيقات والتحديات التي واجهت العمل ضمن محور الصناعات عالية القيمة في تأخير استكمال الدراسات والتصميم ووثائق العطاء وطرحه لتنفيذ مشروع المدينة الاقتصادية مع العراق.
وأعلنت الشركة العراقية الأردنية للصناعة المكلفة بتنفيذ المشروع خلال شهر آب (أغسطس ) الماضي، عن إعادة طرح عطاء دولي للمرة الثالثة لاستقطاب مطور للمرحلة الأولى من أصل 4 مراحل من المدينة الاقتصادية العراقية الأردنية المشتركة وحتى اللحظة لم يتم اختيار مطور لتنفيذ المشروع.
المنطقة الاقتصادية المشتركة التي تم الإعلان عن إقامتها نهاية العام 2018 تقع على الحدود بين البلدين بمساحة تقدر بحوالي 22 ألف دونم مناصفة بين البلدين.
كما أظهر سير العمل للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للربع الثالث وجود تأخير في إطلاق خطة ترويج المنتجات الدوائية محليا ودوليا وبانتظار تعلميات إصدار المختبرات.
وحول أبرز ما تم العمل عليه ضمن هذا المحور في مجال قطاع الصناعة هو الانتهاء من التحضيرات لإطلاق جائزة ريادة الأعمال للاعتراف بإنجازات رواد الأعمال ومساهمتهم في قطاع التصنيع حيث سيتم إطلاق برنامج الجائزة خلال مؤتمر المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمنوي عقده في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
كما تم ضمن مشروع إعداد إستراتيجية وخريطة طريق لتعزيز التصنيع الغذائي ومنظومة التتبع الغذائي الوطني، العمل على إعداد التعليمات المتعلقة بعمل المؤسسة العامة للغذاء والدواء المتعلقة بنظام التتبع الغذائي الوطني، وجاري العمل على الانتهاء من الإجراءات التشريعية اللازمة لاعتمادها.
وفي هذا المجال تم أيضا اختيار الشركة الاستشارية التي ستقوم بإعداد إستراتيجية القطاع الغذائي، حيث تم مناقشة محاور الإستراتيجية والاتفاق على منهجية وخطوات العمل.
وضمن مشروع إعداد إستراتيجية وطنية، وخريطة طريق لتعزيز قطاع الصناعات الهندسية محليا ودوليا، تم العمل على اختيار الشركة الاستشارية، ومناقشة محاور الإستراتيجية والاتفاق على منهجية وخطوات العمل، بالإضافة إلى البدء بعملية جمع البيانات والمسح السوقي للقطاع الهندسي من قبل الجهة المنفذة وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
تم خلال الربع الثالث ضمن سير العمل للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي أيضا إعداد خطة عمل السياسة الصناعية (2028-2024) واعتمادها في شهر أيلول من قبل الفريق الوطني لمتابعة تنفيذ السياسة الصناعية وتم تشكيلها بموجب قرار مجلس الوزراء، وتم البدء بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة للمباشرة بالتنفيذ.
ووفقا للتقرير شعار (صنع في الأردن)، تم منح 35 شركة صناعية حق استخدام الشعار الذي يأتي في إطار الجهود المبذولة لإعداد وإطلاق سياسة ترويج المنتج، بالإضافة إلى الانتهاء من دراسة تحديد الفجوات في المهارات المطلوبة في قطاع التصنيع الغذائي، وجاري مناقشة مخرجات الدراسة مع الجهات ذات العلاقة ليتم عكسها على البرامج التدريبية، حيث يجري العمل على بحث آلية تصميم البرامج التدريبية لتغطية الفجوات ولتأهيل العاملين في قطاع التصنيع الغذائي.
وحول أبرز ما تم العمل عليه ضمن محور الاستثمار خلال الربع الثالث البدء بتنفيذ خطة عمل بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ووحدة التحول الرقمي في رئاسة الوزراء، تستهدف مراجعة وتطوير آليات أتمتة الخدمات الاستثمارية وتعزيز الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة، وإحداث نقلة نوعية في تجربة المستثمر، عبر رفع كفاءة العمليات التشغيلية وتقديم خدمات رقمية متكاملة وسهلة الوصول، والتي تعزز من جاذبية البيئة الاستثمارية، وتدعم تيسير إنجاز الخدمات الاستثمارية.
كما تم البدء في إعادة تصميم وتطوير وتحديث منصة "استثمر في الأردن" (Invest jo) من خلال إجراء تحديثات تقنية على واجهة المستخدم، وتعزيز محتوى المنصة، حيث ستشمل هذه التحديثات تقديم معلومات شاملة ومتكاملة حول رحلة المستثمر وتوفير بيانات دقيقة حول الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية المستهدفة، بالإضافة إلى استعراض التشريعات والأنظمة المعمول بها.
وتم أيضا ضمن هذا المحور العمل على تحديث نماذج الفرص الاستثمارية المتاحة على المنصة الاستثمارية التفاعلية "استثمر في الأردن وإطلاق 12 فرصة استثمارية جديدة ضمن عدد من القطاعات الاقتصادية (السياحة، الصناعة، التعدين، الطاقة) بحيث يصبح عدد الفرص الاستثمارية الكلية على المنصة (39) فرصة، بحجم استثمار يتجاوز 4 مليارت دولار أميركي.
كما يظهر تقرير سير العمل للبرنامج التنفيذي للرؤية الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع إعداد خريطة طريق وطنية للاستثمار، التي تضمنت تحديد الشركاء وإجراء مراجعة وتحليل شامل لكافة الوثائق والإستراتيجيات الوطنية والقطاعية ذات الصلة، والبدء في تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع والتي تتضمن إعداد تقرير مبدئي للتقييم السريع (Rapid Assessment)يشمل نتائج مراجعة الوثائق الإستراتيجية ذات الصلة، وتحديد خريطة لأصحاب المصلحة والجهات المعنية بالمشروع.

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