ضيق الحال.. حين تمسي صيانة المدافئ القديمة أقرب من شراء الجديدة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عبدالرحمن الخوالدة
عمان- فيما يطرق فصل الشتاء الأبواب بدأ أردنيون يجهزون أنفسهم لاستقباله، المدافئ والملابس والفرش، كلها أساسيات خلال فصل الخير.
لكن ليس الجميع سواء في التحضير لهذا الفصل الذي يشكل لكثير من الأردنيين، مصدر استنزاف لدخلهم بسبب ارتفاع كلف التدفئة، إذ تتجه كثير من الأسر الأردنية في ظل تردي الأوضاع المعيشية إلى صيانة أجهزة التدفئة القديمة لتفادي كلف اقتناء الجديدة.
رب الأسرة محمد ماهر يقول: "ظروفي المالية لا تسمح بشراء مدفأة جديدة بكلفة 50 دينارا، لذلك توجهت إلى صيانة المدفأة القديمة التي اشتريتها قبل 6 سنوات، وتركيب "فتيل جديد لها" بكلفة 6 دنانير".
ويضيف محمد الذي يعمل في القطاع الخاص: "لدي مدفأة أخرى تعمل باستخدام الغاز، لكن لا نستخدمها لارتفاع مصروفها، لذلك نستخدم خلال فصل الشتاء مدفأة الكاز، حيث تعد كلفتها مقبولة إلى حد ما".
الخمسينية (أم باسل)، تؤكد أنها خططت منذ الشتاء الماضي لشراء مدفأة جديدة كهربائية، إلا أن الأمور المالية للعائلة لم تسر وفق ما خططت له، إذ إن تكلفة شراء صوبة كهرباء متوسطة الحجم تزيد على 70 دينارا، وهو ما يفوق قدرتها المالية في الوقت الحالي.
وتتابع (أم باسل)، التي تعيل 4 أبناء احدهم طالب جامعي: "لذلك اضطررت إلى صيانة مدفأة الكاز القديمة للمرة الرابعة منذ شرائها قبل 9 سنوات، حيث كلفتها الصيانة 10 دنانير".
أما المتقاعد بكر خليل الذي التقته "الغد"، في إحدى ورش الصيانة في العاصمة عمان، يؤكد أن تكلفة شراء مدفأة جديدة تعمل بالغاز تناهز نحو
25 % من راتبه الشهري، وهذا يمثل عبئا كبيرا له.
ويضيف خليل: "كان الخيار الأفضل لي والأقل تكلفة هو صيانة مدفأتي الكاز، فقد اقتنيت إحداهن قبل 13 عاما، أما الثانية فقبل ثلاث سنوات، إذ إن تكلفة صيانتهما لن تزيد على 15 دينارا".
مالك إحدى الورش المتخصصة في صيانة المدافئ وأفران الغاز عدنان البوهيسي قال: "يزداد الإقبال في الأسبوعين الأخيرين بصورة واضحة على صيانة المدافئ بمختلف أنواعها، مقارنة مع العام الماضي"، معيدا ذلك إلى الظروف الاقتصادية الصعبة لكثير من المواطنين، وعدم قدرة الكثير من الأسر على اقتناء مدافئ جديدة.
وأوضح البوهيسي أن النسبة الكبرى من أجهزة التدفئة التي يقبل المواطنين على صيانتها مدافئ الكاز، ثم صيانة المدافئ الهجينة والتي تعمل بالكاز والكهرباء في آن واحد، عدا عن صيانة مدافئ الغاز والكهرباء.
وحول تكلفة صيانة المدافئ بين البوهيسي، أنه لم تطرأ تغييرات على كلف صيانة المدافئ واستقرارها عند مستويات أسعار الموسم الماضي، حيث تترواح كلفة صيانة مدافئ الكاز ما بين 10-12 دينارا، والمدافئ الهايبرد (كاز وكهرباء) 10-15 دينارا، فيما تبلغ كلفة صيانة مدافئ الغاز 15 دينارا.
إلى ذلك، يرى الخبير في الاقتصاد الاجتماعي حسام عايش أن الظروف الاقتصادية الصعبة لكثير من الأسر وتآكل الدخول دفع كثيرا من الأسر إلى تقليل نفقاتها قدر المستطاع، لذلك تفضل تدوير استخدام مختلف المقتنيات في سبيل تخفيف الأعباء.
وبين عايش، أن المجريات العديدة التي شهدها المواطنون على مدار السنوات الأخيرة من جائحة "كورونا"، الحرب الروسية الأوكرانية، عدا عن العدوان الإسرائيلي على غزة، وما تركته هذه المجريات من تبعات اقتصادية وارتفاع للأسعار عالميا وانعكاس ذلك محليا، نجم عنه تغيير واضح على السلوك الاستهلاكي للمواطنين.
يشار إلى أن نتائج تقرير مسح ونفقات الأسرة الأردنية الذي أصدرت آخر نسخة منه العام 2018، أوضح أن الغاز يعد مصدر التدفئة الرئيسي لدى الأسر بما نسبته 47.6 %، ويليه الكاز بنسبة تصل إلى حوالي 32 %، ثم الحطب والفحم والجفت بنسبة 7.5 %، ثم الكهرباء بنسبة 6 %، وأخيرا التدفئة المركزية بنسبة 3.7 %. وأظهر التقرير ذاته، أن المسكن، المياه، الكهرباء والغاز تستحوذ على 23 % من إنفاق الأسر، فيما أن النقل وحده يأخذ 17 % من إنفاقها.
ويشير التقرير إلى أن متوسط إنفاق الأسرة السنوي يبلغ حوالي 12519 دينارا (1043 دينارا شهريا)، وأن
33 % من الإنفاق يذهب للغذاء، في حين يشكل الإنفاق على السلع غير الغذائية والخدمات كافة، 67 % من إنفاقها.
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