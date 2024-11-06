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ضيق الحال.. حين تمسي صيانة المدافئ القديمة أقرب من شراء الجديدة

11/6/2024 2:47:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عبدالرحمن الخوالدة






عمان- فيما يطرق فصل الشتاء الأبواب بدأ أردنيون يجهزون أنفسهم لاستقباله، المدافئ والملابس والفرش، كلها أساسيات خلال فصل الخير.
لكن ليس الجميع سواء في التحضير لهذا الفصل الذي يشكل لكثير من الأردنيين، مصدر استنزاف لدخلهم بسبب ارتفاع كلف التدفئة، إذ تتجه كثير من الأسر الأردنية في ظل تردي الأوضاع المعيشية إلى صيانة أجهزة التدفئة القديمة لتفادي كلف اقتناء الجديدة.
رب الأسرة محمد ماهر يقول: "ظروفي المالية لا تسمح بشراء مدفأة جديدة بكلفة 50 دينارا، لذلك توجهت إلى صيانة المدفأة القديمة التي اشتريتها قبل 6 سنوات، وتركيب "فتيل جديد لها" بكلفة 6 دنانير".
ويضيف محمد الذي يعمل في القطاع الخاص: "لدي مدفأة أخرى تعمل باستخدام الغاز، لكن لا نستخدمها لارتفاع مصروفها، لذلك نستخدم خلال فصل الشتاء مدفأة الكاز، حيث تعد كلفتها مقبولة إلى حد ما".
الخمسينية (أم باسل)، تؤكد أنها خططت منذ الشتاء الماضي لشراء مدفأة جديدة كهربائية، إلا أن الأمور المالية للعائلة لم تسر وفق ما خططت له، إذ إن تكلفة شراء صوبة كهرباء متوسطة الحجم تزيد على 70 دينارا، وهو ما يفوق قدرتها المالية في الوقت الحالي.
وتتابع (أم باسل)، التي تعيل 4 أبناء احدهم طالب جامعي: "لذلك اضطررت إلى صيانة مدفأة الكاز القديمة للمرة الرابعة منذ شرائها قبل 9 سنوات، حيث كلفتها الصيانة 10 دنانير".
أما المتقاعد بكر خليل الذي التقته "الغد"، في إحدى ورش الصيانة في العاصمة عمان، يؤكد أن تكلفة شراء مدفأة جديدة تعمل بالغاز تناهز نحو
25 % من راتبه الشهري، وهذا يمثل عبئا كبيرا له.
ويضيف خليل: "كان الخيار الأفضل لي والأقل تكلفة هو صيانة مدفأتي الكاز، فقد اقتنيت إحداهن قبل 13 عاما، أما الثانية فقبل ثلاث سنوات، إذ إن تكلفة صيانتهما لن تزيد على 15 دينارا".
مالك إحدى الورش المتخصصة في صيانة المدافئ وأفران الغاز عدنان البوهيسي قال: "يزداد الإقبال في الأسبوعين الأخيرين بصورة واضحة على صيانة المدافئ بمختلف أنواعها، مقارنة مع العام الماضي"، معيدا ذلك إلى الظروف الاقتصادية الصعبة لكثير من المواطنين، وعدم قدرة الكثير من الأسر على اقتناء مدافئ جديدة.
وأوضح البوهيسي أن النسبة الكبرى من أجهزة التدفئة التي يقبل المواطنين على صيانتها مدافئ الكاز، ثم صيانة المدافئ الهجينة والتي تعمل بالكاز والكهرباء في آن واحد، عدا عن صيانة مدافئ الغاز والكهرباء.
وحول تكلفة صيانة المدافئ بين البوهيسي، أنه لم تطرأ تغييرات على كلف صيانة المدافئ واستقرارها عند مستويات أسعار الموسم الماضي، حيث تترواح كلفة صيانة مدافئ الكاز ما بين 10-12 دينارا، والمدافئ الهايبرد (كاز وكهرباء) 10-15 دينارا، فيما تبلغ كلفة صيانة مدافئ الغاز 15 دينارا.
إلى ذلك، يرى الخبير في الاقتصاد الاجتماعي حسام عايش أن الظروف الاقتصادية الصعبة لكثير من الأسر وتآكل الدخول دفع كثيرا من الأسر إلى تقليل نفقاتها قدر المستطاع، لذلك تفضل تدوير استخدام مختلف المقتنيات في سبيل تخفيف الأعباء.
وبين عايش، أن المجريات العديدة التي شهدها المواطنون على مدار السنوات الأخيرة من جائحة "كورونا"، الحرب الروسية الأوكرانية، عدا عن العدوان الإسرائيلي على غزة، وما تركته هذه المجريات من تبعات اقتصادية وارتفاع للأسعار عالميا وانعكاس ذلك محليا، نجم عنه تغيير واضح على السلوك الاستهلاكي للمواطنين.
يشار إلى أن نتائج تقرير مسح ونفقات الأسرة الأردنية الذي أصدرت آخر نسخة منه العام 2018، أوضح أن الغاز يعد مصدر التدفئة الرئيسي لدى الأسر بما نسبته 47.6 %، ويليه الكاز بنسبة تصل إلى حوالي 32 %، ثم الحطب والفحم والجفت بنسبة 7.5 %، ثم الكهرباء بنسبة 6 %، وأخيرا التدفئة المركزية بنسبة 3.7 %. وأظهر التقرير ذاته، أن المسكن، المياه، الكهرباء والغاز تستحوذ على 23 % من إنفاق الأسر، فيما أن النقل وحده يأخذ 17 % من إنفاقها.
ويشير التقرير إلى أن متوسط إنفاق الأسرة السنوي يبلغ حوالي 12519 دينارا (1043 دينارا شهريا)، وأن
33 % من الإنفاق يذهب للغذاء، في حين يشكل الإنفاق على السلع غير الغذائية والخدمات كافة، 67 % من إنفاقها.


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