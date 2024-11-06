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موازنة 2025.. فرضيات منطقية تتناغم والظروف الإقليمية

11/6/2024 2:47:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عبدالرحمن الخوالدة






عمان- مع إصدار الحكومة أخيرا بلاغ الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة، ورسمها للملامح العامة للاقتصاد الوطني وتوقعاته في العام القادم 2025، أكد اقتصاديون أن الفرضيات الاقتصادية التي حملها البلاغ تبدو منطقية في تقديراتها ومتقاربة مع توقعات المؤسسات الدولية.
ولفت هؤلاء الخبراء في تصريحات لـ"الغد" إلى أن توقعات التي طرحها البلاغ جاءت شفافة واضحة، ومتوافقة مع واقع الاقتصاد الأردني والظروف الجيوساسية المحيطة به، فضلا عن انسجامها مع توقعات وتوجهات رؤية التحديث الاقتصادي.
وأوضح هؤلاء الخبراء أن التوقعات الاقتصادية الواردة في البلاغ تشير إلى أنه سيكون هناك تحسن نسبي في مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال العامين القادمين.
ونوه الخبراء إلى أن استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة وتوسع ساحته إلى لبنان يرفع من حالة عدم اليقين الاقتصادي وإمكانية تأثر الاقتصاد الوطني به، مطالبين في هذا الصدد الحكومة إلى ضرورة استحداث آلية تتيح مراجعة الموازنة العامة توقعاتها بشكل ربع سنوي لتبقى توقعاتها بحالة ديناميكية بدلا من الاسترخاء عند فرضيات التي تم إعداد المشروع وفقها، إضافة إلى أهمية تصميم موازنة طوارئ تحسبا لأي توسع لهذا العدوان على المستوى الإقليمي.
وكانت الحكومة نشرت مؤخرا بلاغ مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2025، ويأتي ذلك تمهيداً لإنجاز مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025 ومناقشته والسير بإجراءات إقراره وفقاً لأحكام الدستور بالتزامن مع إنجاز نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية.
واستند مشروع الموازنة العامة لعام 2025، إلى توقعات اقتصادية لمجموعة من المؤشرات الاقتصاد الوطني الرئيسية، وفي مقدمتها مؤشر نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة والذي توقعت أن ينمو بنسبة (2.5 %) لعام 2025 وبنسبة (3 %) لعامي 2026، 2027.
وتوقع البلاغ أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة (4.9 %) لعام 2025 وبنسبة (5.6 %) لعامي 2026 و2027 على التوالي، وبلوغ معدل التضخم مقاسا بالتغير النسبي في الرقم القياسي لأسعار المستهلك نحو (2.2 %) في عام 2025 ونحو (2.5 %) في عام 2026, (2.3 %) في عام 2027.
وشملت التوقعات نمو الصادرات بنسبة (0.7 %) لعام 2025 ويتوقع أن تشهد نموا بنحو (6.6 %) في عام 2026 و(4.6 %) في عام 2027، ونمو المستوردات بنسبة (4.1 %) لعام 2025 و(7.1 %) في عام 2026، و(5.9 %) في عام 2027، وبلوغ عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 نحو
(4.6 %) لتنخفض إلى (4.1 %) في عام 2026 وإلى (3.8 %) في عام 2027.
وقال الخبير الاقتصادي وجدي المخامرة إن التوقعات والفرضيات الاقتصادية التي حملها بلاغ الموازنة العامة للعام القادم " تبدو واقعية في تقديراتها وأرقامها، كما أنها راعت الشفافية والوضوح بعيدا عن أي مبالغات تقديرية ورقمية، فضلا عن عكسها توقعات رؤية التحديث الاقتصادي"، مشيرا إلى أنها عكست إمكانية تحسن طفيف في مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال العامين القادمين.
وأضاف "إن توقعات مؤشرات الاقتصاد الوطني المختلفة التي حملها بلاغ الموازنة العامة للسنة المالية القادمة 2025، تم قياس فرضياتها اعتمادا على معدل النمو الذي بنيت عليه موازنة العام الحالي 2024".
وأوضح المخامرة لـ"الغد"، أن تقديرات بلاغ قانون الموازنة العامة للعام 2025 ومضامينه تعكس وجود تركيز بصورة واضحة على مجموعة من التوجهات من أبرزها استكمال تنفيذ برنامج الإصلاح المالي والنقدي وتحقيق أهدافه، ومتابعة تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وخريطة طريق تحديث القطاع العام علاوة على الاستمرار في تنفيذ إجراءات مكافحة التهرب والتجنب الضريبي والجمركي، إضافة إلى التأكيد على عدم فرض أي ضرائب جديدة.
و لفت المخامرة إلى أن جاءت منطقية وحذرة في ظل الأوضاع التي تسود في المنطقة في ظل التوتر الجيوسياسي والحرب على غزة ولبنان إضافة إلى أنها جاءت منسجمة ومتقاربة مع توقعات وتقديرات المؤسسات الدولية، لا سيما صندوق النقد والبنك الدولي. ونوه المخامرة إلى أنه في حال استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان والذي له تأثير واضح على واقع الاقتصاد الأردني فمن المحتمل أن تطرأ بعض المراجعات لهذه التوقعات، وإصدار موازنة طوارئ لكن التوجه لهذا الإجراء ما يزال مبكرا.
بدوره أكد الخبير الاقتصادي زيان زوانة أن التوقعات الاقتصادية المختلفة التي استندت عليها موازنة العام القادم في مجملها عقلانية ومتوافقة مع واقع الاقتصاد الأردني والظروف الجيوساسية المحيطة به.
وحول فرضية نمو الناتج المحلي الإجمالي فشدد زوانة على أنها منطقية جدا، وإن كان هنا لا بد من التأكيد أن ظروف عدوان الكيان المحتل وتوسع ساحته إلى لبنان ما زالت تحمل صعوبة التكهن ومدى تأثر الاقتصاد الأردني ككل وقطاعيا باحتمالات العدوان، داعيا في هذا الصدد الحكومة إلى ضرورة استحداث آلية لمراجعة توقعاتها بشكل ربع سنوي لتبقى التوقعات والقرارات المطلوبة بحالة ديناميكية بدلا من الاسترخاء عند فرضيات المشروع عند إعداده، وبذلك تكون قادره أن تبقي سياستها قابلة للتعديل والتطوير.
أما في ما يتعلق بفرضيات الموازنة الخاصة بالتضخم، يرى زوانة أنها ضمن المعدلات المقبولة وتنسجم مع السياسات النقدية التي انتهجت محليا على امتداد السنوات الأخيرة ومكنت الاقتصاد الوطني من تلافي الوقوع في فخ التضخم العالمي الذي اجتاح العالم بعد الحرب الروسية الأوكرانية.
واعتبر زوانة ، أن فرضية نمو الصادرات التي كشفها البلاغ عن ملامحها للعام القادم، فهي شديدة الانخفاض وتؤشر على أن الحكومة لن تتخذ أي قرارات مخفضة لكلف الإنتاج .
وأخيرا لفت زوانة إلى أن هذه التوقعات يبقى يلفها عدم اليقين، في ظل ظروف الإقليم ومخاطره وانعكاسات نتيجة الانتخابات الأميريكية.
واتفق رئيس قسم الاقتصاد في الجامعة الأردنية رعد التل مع سابقيه على واقعية فرضيات موازنة العام القادم، لافتا إلى أنها طموحة في بعض الجوانب، خاصة في ظل التحديات الإقليمية المستمرة.
واعتبر التل، أن التوقعات المتعلقة بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة
2.5 % لعام 2025 وزيادته إلى 3 % لعامي 2026 و2027 تشير إلى أمل بتحسن النشاط الاقتصادي، إلا أن هناك مخاطر تتعلق بالاستقرار الإقليمي وتأثيرها على الاستثمار والتجارة، والتي قد تعيق تحقيق هذه النسب.
ومن جهة أخرى أشار التل إلى أن نسبة التضخم المتوقع السيطرة عليها بين 2.2 % و2.5 % تعكس توقعات إيجابية لاستقرار الأسعار، مبينا أن ذلك في نهاية المطاف يعتمد على التحكم في الأسعار العالمية ومرونة العرض المحلي.
أما عن رأيه بتوقعات نمو الصادرات بنسبة 0.7 % في عام 2025 وارتفاعها بشكل أكبر في السنوات التالية، يرى التل أنها توقعات تبدو متفائلة للغاية نظرا للتحديات في أسواق المنطقة، مؤكدا أن تحقيق هذه الفرضيات، يتطلب تسهيل بيئة الأعمال وتقديم حوافز للقطاع الصناعي والزراعي لتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية المتقلبة.
و لفت التل، إلى أنه من المتوقع أن يكون التوازن بين نمو الصادرات والمستوردات حساسًا، وقد يؤثر ذلك على عجز الحساب الجاري، الذي تهدف الحكومة إلى تقليله تدريجياً.
ولتفادي تأثر هذه التوقعات سلبا بالظروف الإقليمية، دعا التل الحكومة إلى ضرورة تعزيز شراكاتها الاقتصادية مع أسواق جديدة وتنويع مصادر إيراداتها، مثل تحسين قطاعي السياحة والتكنولوجيا، إضافة إلى أهمية التركيز على استقطاب استثمارات نوعية تسهم في بناء بنية تحتية مستدامة، ويضاف إلى ذلك وجوب تعزيز الاستقرار السياسي والاجتماعي الداخلي لزيادة الثقة وجذب الاستثمارات الأجنبية.

MENAFN06112024000072011014ID1108858225

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