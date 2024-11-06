موازنة 2025.. فرضيات منطقية تتناغم والظروف الإقليمية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عبدالرحمن الخوالدة
عمان- مع إصدار الحكومة أخيرا بلاغ الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة، ورسمها للملامح العامة للاقتصاد الوطني وتوقعاته في العام القادم 2025، أكد اقتصاديون أن الفرضيات الاقتصادية التي حملها البلاغ تبدو منطقية في تقديراتها ومتقاربة مع توقعات المؤسسات الدولية.
ولفت هؤلاء الخبراء في تصريحات لـ"الغد" إلى أن توقعات التي طرحها البلاغ جاءت شفافة واضحة، ومتوافقة مع واقع الاقتصاد الأردني والظروف الجيوساسية المحيطة به، فضلا عن انسجامها مع توقعات وتوجهات رؤية التحديث الاقتصادي.
وأوضح هؤلاء الخبراء أن التوقعات الاقتصادية الواردة في البلاغ تشير إلى أنه سيكون هناك تحسن نسبي في مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال العامين القادمين.
ونوه الخبراء إلى أن استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة وتوسع ساحته إلى لبنان يرفع من حالة عدم اليقين الاقتصادي وإمكانية تأثر الاقتصاد الوطني به، مطالبين في هذا الصدد الحكومة إلى ضرورة استحداث آلية تتيح مراجعة الموازنة العامة توقعاتها بشكل ربع سنوي لتبقى توقعاتها بحالة ديناميكية بدلا من الاسترخاء عند فرضيات التي تم إعداد المشروع وفقها، إضافة إلى أهمية تصميم موازنة طوارئ تحسبا لأي توسع لهذا العدوان على المستوى الإقليمي.
وكانت الحكومة نشرت مؤخرا بلاغ مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2025، ويأتي ذلك تمهيداً لإنجاز مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025 ومناقشته والسير بإجراءات إقراره وفقاً لأحكام الدستور بالتزامن مع إنجاز نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية.
واستند مشروع الموازنة العامة لعام 2025، إلى توقعات اقتصادية لمجموعة من المؤشرات الاقتصاد الوطني الرئيسية، وفي مقدمتها مؤشر نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة والذي توقعت أن ينمو بنسبة (2.5 %) لعام 2025 وبنسبة (3 %) لعامي 2026، 2027.
وتوقع البلاغ أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة (4.9 %) لعام 2025 وبنسبة (5.6 %) لعامي 2026 و2027 على التوالي، وبلوغ معدل التضخم مقاسا بالتغير النسبي في الرقم القياسي لأسعار المستهلك نحو (2.2 %) في عام 2025 ونحو (2.5 %) في عام 2026, (2.3 %) في عام 2027.
وشملت التوقعات نمو الصادرات بنسبة (0.7 %) لعام 2025 ويتوقع أن تشهد نموا بنحو (6.6 %) في عام 2026 و(4.6 %) في عام 2027، ونمو المستوردات بنسبة (4.1 %) لعام 2025 و(7.1 %) في عام 2026، و(5.9 %) في عام 2027، وبلوغ عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 نحو
(4.6 %) لتنخفض إلى (4.1 %) في عام 2026 وإلى (3.8 %) في عام 2027.
وقال الخبير الاقتصادي وجدي المخامرة إن التوقعات والفرضيات الاقتصادية التي حملها بلاغ الموازنة العامة للعام القادم " تبدو واقعية في تقديراتها وأرقامها، كما أنها راعت الشفافية والوضوح بعيدا عن أي مبالغات تقديرية ورقمية، فضلا عن عكسها توقعات رؤية التحديث الاقتصادي"، مشيرا إلى أنها عكست إمكانية تحسن طفيف في مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال العامين القادمين.
وأضاف "إن توقعات مؤشرات الاقتصاد الوطني المختلفة التي حملها بلاغ الموازنة العامة للسنة المالية القادمة 2025، تم قياس فرضياتها اعتمادا على معدل النمو الذي بنيت عليه موازنة العام الحالي 2024".
وأوضح المخامرة لـ"الغد"، أن تقديرات بلاغ قانون الموازنة العامة للعام 2025 ومضامينه تعكس وجود تركيز بصورة واضحة على مجموعة من التوجهات من أبرزها استكمال تنفيذ برنامج الإصلاح المالي والنقدي وتحقيق أهدافه، ومتابعة تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وخريطة طريق تحديث القطاع العام علاوة على الاستمرار في تنفيذ إجراءات مكافحة التهرب والتجنب الضريبي والجمركي، إضافة إلى التأكيد على عدم فرض أي ضرائب جديدة.
و لفت المخامرة إلى أن جاءت منطقية وحذرة في ظل الأوضاع التي تسود في المنطقة في ظل التوتر الجيوسياسي والحرب على غزة ولبنان إضافة إلى أنها جاءت منسجمة ومتقاربة مع توقعات وتقديرات المؤسسات الدولية، لا سيما صندوق النقد والبنك الدولي. ونوه المخامرة إلى أنه في حال استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان والذي له تأثير واضح على واقع الاقتصاد الأردني فمن المحتمل أن تطرأ بعض المراجعات لهذه التوقعات، وإصدار موازنة طوارئ لكن التوجه لهذا الإجراء ما يزال مبكرا.
بدوره أكد الخبير الاقتصادي زيان زوانة أن التوقعات الاقتصادية المختلفة التي استندت عليها موازنة العام القادم في مجملها عقلانية ومتوافقة مع واقع الاقتصاد الأردني والظروف الجيوساسية المحيطة به.
وحول فرضية نمو الناتج المحلي الإجمالي فشدد زوانة على أنها منطقية جدا، وإن كان هنا لا بد من التأكيد أن ظروف عدوان الكيان المحتل وتوسع ساحته إلى لبنان ما زالت تحمل صعوبة التكهن ومدى تأثر الاقتصاد الأردني ككل وقطاعيا باحتمالات العدوان، داعيا في هذا الصدد الحكومة إلى ضرورة استحداث آلية لمراجعة توقعاتها بشكل ربع سنوي لتبقى التوقعات والقرارات المطلوبة بحالة ديناميكية بدلا من الاسترخاء عند فرضيات المشروع عند إعداده، وبذلك تكون قادره أن تبقي سياستها قابلة للتعديل والتطوير.
أما في ما يتعلق بفرضيات الموازنة الخاصة بالتضخم، يرى زوانة أنها ضمن المعدلات المقبولة وتنسجم مع السياسات النقدية التي انتهجت محليا على امتداد السنوات الأخيرة ومكنت الاقتصاد الوطني من تلافي الوقوع في فخ التضخم العالمي الذي اجتاح العالم بعد الحرب الروسية الأوكرانية.
واعتبر زوانة ، أن فرضية نمو الصادرات التي كشفها البلاغ عن ملامحها للعام القادم، فهي شديدة الانخفاض وتؤشر على أن الحكومة لن تتخذ أي قرارات مخفضة لكلف الإنتاج .
وأخيرا لفت زوانة إلى أن هذه التوقعات يبقى يلفها عدم اليقين، في ظل ظروف الإقليم ومخاطره وانعكاسات نتيجة الانتخابات الأميريكية.
واتفق رئيس قسم الاقتصاد في الجامعة الأردنية رعد التل مع سابقيه على واقعية فرضيات موازنة العام القادم، لافتا إلى أنها طموحة في بعض الجوانب، خاصة في ظل التحديات الإقليمية المستمرة.
واعتبر التل، أن التوقعات المتعلقة بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة
2.5 % لعام 2025 وزيادته إلى 3 % لعامي 2026 و2027 تشير إلى أمل بتحسن النشاط الاقتصادي، إلا أن هناك مخاطر تتعلق بالاستقرار الإقليمي وتأثيرها على الاستثمار والتجارة، والتي قد تعيق تحقيق هذه النسب.
ومن جهة أخرى أشار التل إلى أن نسبة التضخم المتوقع السيطرة عليها بين 2.2 % و2.5 % تعكس توقعات إيجابية لاستقرار الأسعار، مبينا أن ذلك في نهاية المطاف يعتمد على التحكم في الأسعار العالمية ومرونة العرض المحلي.
أما عن رأيه بتوقعات نمو الصادرات بنسبة 0.7 % في عام 2025 وارتفاعها بشكل أكبر في السنوات التالية، يرى التل أنها توقعات تبدو متفائلة للغاية نظرا للتحديات في أسواق المنطقة، مؤكدا أن تحقيق هذه الفرضيات، يتطلب تسهيل بيئة الأعمال وتقديم حوافز للقطاع الصناعي والزراعي لتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية المتقلبة.
و لفت التل، إلى أنه من المتوقع أن يكون التوازن بين نمو الصادرات والمستوردات حساسًا، وقد يؤثر ذلك على عجز الحساب الجاري، الذي تهدف الحكومة إلى تقليله تدريجياً.
ولتفادي تأثر هذه التوقعات سلبا بالظروف الإقليمية، دعا التل الحكومة إلى ضرورة تعزيز شراكاتها الاقتصادية مع أسواق جديدة وتنويع مصادر إيراداتها، مثل تحسين قطاعي السياحة والتكنولوجيا، إضافة إلى أهمية التركيز على استقطاب استثمارات نوعية تسهم في بناء بنية تحتية مستدامة، ويضاف إلى ذلك وجوب تعزيز الاستقرار السياسي والاجتماعي الداخلي لزيادة الثقة وجذب الاستثمارات الأجنبية.
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