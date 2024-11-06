اختبار مغلق لمنتخب السلة أمام القناة المصري.. اتحاد عمان يستقطب أبو حواس

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خالد العميري
تطل "الغد" على قرائها، من خلال زاوية "فاست بريك"، لتقدم لهم وجبة منوعة ودسمة من أخبار كرة السلة الأردنية، إلى جانب كواليس النجوم.
اختبار ودي لمنتخب السلة اليوم
يستهل المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، معسكره التدريبي في العاصمة المصرية القاهرة، بخوض مواجهة ودية مع فريق القناة المصري عند الساعة السادسة من مساء اليوم في صالة الشباب والرياضة، وذلك بدلا من فريق نادي هليوبوليس، الذي اعتذر عن عدم اللعب لأسباب خاصة.
وسيقام اللقاء خلف أبواب مغلقة مع تأكيد غياب البث التلفزيوني، وذلك نزولا عند الرغبة المشتركة للفرق المشاركة والمنتخب الوطني، الذي يتحضر لخوض مواجهتي العراق وفلسطين يومي 22 و25 من الشهر الحالي، ضمن النافذة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا "جدة 2025".
وتضم قائمة "صقور الأردن" المدير الفني وسام الصوص، مساعده محمد حمدان، مدرب المهارات الأميركي جاكوب تايلور، مدرب اللياقة البدنية أحمد سمير، المعالج حسن برهومة ومدير المنتخبات الوطنية محمد الدباس، إلى جانب اللاعبين: محمد شاهر، أحمد حمارشة، فادي إبراهيم "فريدي"، أشرف الهندي، هاشم عباس، يوسف أبو وزنة، فادي قرمش، خالد أبو عبود، أحمد حسونة، أدهم الدجاني، عاكف الشياب، علي كنعان، عمر سلمان وأمين أبو حواس.
اتحاد عمان يضم أبو حواس
أنجز نادي اتحاد عمان لكرة السلة إجراءات تعاقده مع لاعب جناح المنتخب الوطني الأول للرجال أمين أبو حواس قادما من الشرطة العراقي، وذلك لتمثيله في بطولتي دوري CFI الممتاز ودوري سوبر غرب آسيا "وصل".
ووفقا للمستشار الفني لنادي اتحاد عمان سام دغلس في حديثه لـ"الغد"، فإن ضم أبو حواس يشكل قوة إضافية للفريق الساعي للظهور بصورة قوية في "وصل"، مشددا على أن التعاقد معه يأتي نزولا عند رغبة اللاعب بعدم إكمال مسيرته الاحترافية مع الشرطة العراقي، لعدم شعوره بالراحة.
ويتواجد فريق اتحاد عمان في المجموعة الثانية إلى جانب فريقي الرياضي بيروت اللبناني والدفاع الجوي العراقي، حيث يستهل مشواره بمواجهة فريق الرياضي يوم 5 كانون الأول (ديسمبر) المقبل في صالة الأمير حمزة، على أن يستقبل الدفاع الجوي العراقي يوم 12 منه، ثم يحل ضيفا على فريقي الرياضي والدفاع الجوي يومي 9 و 16 كانون الثاني (يناير) من العام المقبل.
وباتت قائمة فريق اتحاد عمان تضم اللاعبين: فريدي إبراهيم، يوسف أبو وزنة، أحمد الحمارشة، هاشم عباس، فادي قرمش، يوسف بابيش، عاكف الشياب، عبدالله شتات، عصام الهزايمة، الطيب قاسم، أمين أبو حواس والمحترف الأميركي شين راكتور، بقيادة المدير الفني عبدالله أبو قورة ومساعده نايف عصفور.
دغلس ينظم دوري للسيدات
أعلنت أكاديمية سام دغلس "SD13" عن تنظيم النسخة الثالثة من بطولة دوري السيدات لكرة السلة بالفترة من 1 إلى 27 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، وذلك في الملعب الخاص بالأكاديمية في مجمع الملك الحسين للأعمال.
وتأتي هذه البطولة في إطار مساعي المنظمين لكسر حالة السبات على صعيد مسابقات السيدات، إلى جانب تحفيز المزيد من الأندية على تأسيس فرق نسوية لها واستقطاب نخبة من اللاعبات المشاركات، تمهيدا لإقامة بطولة دوري رسمية.
فرصة جديدة لمحترف في الممتاز
علمت "الغد" من مصادر خاصة، أن محترفا من الأجانب الذين تناوبوا على تمثيل إحدى الفرق التي شاركت في بطولة دوري اللعيبة لكرة السلة، بات قريبا من تمثيل أحد الفرق المشاركة في بطولة دوري CFI الممتاز لكرة السلة، والمزمع انطلاقها في 14 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، بمشاركة أندية الأهلي، الأرثوذكسي، الجبيهة، اتحاد عمان، الجليل، شباب بشرى والأشرفية.
4 مباريات بـ"سلة الناشئين" اليوم
تنطلق اليوم منافسات الجولة الأولى من إياب المرحلة الأولى لبطولة دوري الناشئين تحت 18 سنة لكرة السلة، بإقامة أربع مباريات واعدة.
وتشهد صالة الحسن في مدينة إربد مواجهتي الأشرفية وكفريوبا عند الساعة 5 مساء، وشباب بشرى والجليل عند الساعة 6:30 مساء.
وستكون صالة الأمير حمزة في مدينة الحسين للشباب مسرحا لمواجهتي الأهلي والأرثوذكسي عند الساعة 5 مساء، والمقاولين مع الجبيهة عند الساعة 6:30 مساء.
انتصاران للإنجليزية والأرثوذكسي
يواصل فريقا الإنجليزية والأرثوذكسي عروضهما القوية في بطولة دوري الناشئين تحت 16 سنة لكرة السلة، وذلك مع ختام الجولة الرابعة من إياب المرحلة السادسة. وتغلب الإنجليزية على نجوم اتحاد عمان (76-27)، والأرثوذكسي على اتحاد عمان (75-54)، في لقاءين أقيما أول من أمس بصالة الأمير حمزة.
شباب بشرى يتخطى كفريوبا
اختتم فريق شباب بشرى مشواره في ذهاب المرحلة الأولى من بطولة دوري الناشئين تحت 18 سنة لكرة السلة، بالفوز على كفريوبا بنتيجة (87-37)، في لقاء جمعهما أول من أمس، بصالة الحسن في مدينة إربد.
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