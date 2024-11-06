اختبار مغلق لمنتخب السلة أمام القناة المصري.. اتحاد عمان يستقطب أبو حواس

MENAFN - Alghad Newspaper) خالد العميري

تطل "الغد" على قرائها، من خلال زاوية "فاست بريك"، لتقدم لهم وجبة منوعة ودسمة من أخبار كرة السلة الأردنية، إلى جانب كواليس النجوم.



اختبار ودي لمنتخب السلة اليوم

يستهل المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، معسكره التدريبي في العاصمة المصرية القاهرة، بخوض مواجهة ودية مع فريق القناة المصري عند الساعة السادسة من مساء اليوم في صالة الشباب والرياضة، وذلك بدلا من فريق نادي هليوبوليس، الذي اعتذر عن عدم اللعب لأسباب خاصة.



وسيقام اللقاء خلف أبواب مغلقة مع تأكيد غياب البث التلفزيوني، وذلك نزولا عند الرغبة المشتركة للفرق المشاركة والمنتخب الوطني، الذي يتحضر لخوض مواجهتي العراق وفلسطين يومي 22 و25 من الشهر الحالي، ضمن النافذة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا "جدة 2025".



وتضم قائمة "صقور الأردن" المدير الفني وسام الصوص، مساعده محمد حمدان، مدرب المهارات الأميركي جاكوب تايلور، مدرب اللياقة البدنية أحمد سمير، المعالج حسن برهومة ومدير المنتخبات الوطنية محمد الدباس، إلى جانب اللاعبين: محمد شاهر، أحمد حمارشة، فادي إبراهيم "فريدي"، أشرف الهندي، هاشم عباس، يوسف أبو وزنة، فادي قرمش، خالد أبو عبود، أحمد حسونة، أدهم الدجاني، عاكف الشياب، علي كنعان، عمر سلمان وأمين أبو حواس.



اتحاد عمان يضم أبو حواس

أنجز نادي اتحاد عمان لكرة السلة إجراءات تعاقده مع لاعب جناح المنتخب الوطني الأول للرجال أمين أبو حواس قادما من الشرطة العراقي، وذلك لتمثيله في بطولتي دوري CFI الممتاز ودوري سوبر غرب آسيا "وصل".



ووفقا للمستشار الفني لنادي اتحاد عمان سام دغلس في حديثه لـ"الغد"، فإن ضم أبو حواس يشكل قوة إضافية للفريق الساعي للظهور بصورة قوية في "وصل"، مشددا على أن التعاقد معه يأتي نزولا عند رغبة اللاعب بعدم إكمال مسيرته الاحترافية مع الشرطة العراقي، لعدم شعوره بالراحة.



ويتواجد فريق اتحاد عمان في المجموعة الثانية إلى جانب فريقي الرياضي بيروت اللبناني والدفاع الجوي العراقي، حيث يستهل مشواره بمواجهة فريق الرياضي يوم 5 كانون الأول (ديسمبر) المقبل في صالة الأمير حمزة، على أن يستقبل الدفاع الجوي العراقي يوم 12 منه، ثم يحل ضيفا على فريقي الرياضي والدفاع الجوي يومي 9 و 16 كانون الثاني (يناير) من العام المقبل.



وباتت قائمة فريق اتحاد عمان تضم اللاعبين: فريدي إبراهيم، يوسف أبو وزنة، أحمد الحمارشة، هاشم عباس، فادي قرمش، يوسف بابيش، عاكف الشياب، عبدالله شتات، عصام الهزايمة، الطيب قاسم، أمين أبو حواس والمحترف الأميركي شين راكتور، بقيادة المدير الفني عبدالله أبو قورة ومساعده نايف عصفور.



دغلس ينظم دوري للسيدات

أعلنت أكاديمية سام دغلس "SD13" عن تنظيم النسخة الثالثة من بطولة دوري السيدات لكرة السلة بالفترة من 1 إلى 27 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، وذلك في الملعب الخاص بالأكاديمية في مجمع الملك الحسين للأعمال.



وتأتي هذه البطولة في إطار مساعي المنظمين لكسر حالة السبات على صعيد مسابقات السيدات، إلى جانب تحفيز المزيد من الأندية على تأسيس فرق نسوية لها واستقطاب نخبة من اللاعبات المشاركات، تمهيدا لإقامة بطولة دوري رسمية.



فرصة جديدة لمحترف في الممتاز

علمت "الغد" من مصادر خاصة، أن محترفا من الأجانب الذين تناوبوا على تمثيل إحدى الفرق التي شاركت في بطولة دوري اللعيبة لكرة السلة، بات قريبا من تمثيل أحد الفرق المشاركة في بطولة دوري CFI الممتاز لكرة السلة، والمزمع انطلاقها في 14 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، بمشاركة أندية الأهلي، الأرثوذكسي، الجبيهة، اتحاد عمان، الجليل، شباب بشرى والأشرفية.



4 مباريات بـ"سلة الناشئين" اليوم

تنطلق اليوم منافسات الجولة الأولى من إياب المرحلة الأولى لبطولة دوري الناشئين تحت 18 سنة لكرة السلة، بإقامة أربع مباريات واعدة.



وتشهد صالة الحسن في مدينة إربد مواجهتي الأشرفية وكفريوبا عند الساعة 5 مساء، وشباب بشرى والجليل عند الساعة 6:30 مساء.



وستكون صالة الأمير حمزة في مدينة الحسين للشباب مسرحا لمواجهتي الأهلي والأرثوذكسي عند الساعة 5 مساء، والمقاولين مع الجبيهة عند الساعة 6:30 مساء.



انتصاران للإنجليزية والأرثوذكسي

يواصل فريقا الإنجليزية والأرثوذكسي عروضهما القوية في بطولة دوري الناشئين تحت 16 سنة لكرة السلة، وذلك مع ختام الجولة الرابعة من إياب المرحلة السادسة. وتغلب الإنجليزية على نجوم اتحاد عمان (76-27)، والأرثوذكسي على اتحاد عمان (75-54)، في لقاءين أقيما أول من أمس بصالة الأمير حمزة.



شباب بشرى يتخطى كفريوبا

اختتم فريق شباب بشرى مشواره في ذهاب المرحلة الأولى من بطولة دوري الناشئين تحت 18 سنة لكرة السلة، بالفوز على كفريوبا بنتيجة (87-37)، في لقاء جمعهما أول من أمس، بصالة الحسن في مدينة إربد.

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