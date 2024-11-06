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أنشيلوتي يفقد ثقته بنجم ريال مدريد

11/6/2024 2:47:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



فقد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، ثقته في أحد اللاعبين البارزين بصفوف الميرنجي هذا الموسم.
جاء ذلك بعد تعرض ريال مدريد لخسارتين كبيرتين مؤخرا، أمام برشلونة وميلان بالليجا ودوري أبطال أوروبا

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، كان يُعرف أوريلين تشواميني بأنه أفضل مسترجع للكرات في الدوري الفرنسي، لكن مسيرته في مدريد كانت بعيدة عن تلك التوقعات، حيث كان البرنابيو ينتظر منه الحماس والحضور القوي، لكنه وجد البرود وأخطاءً كلفت أهدافًا.

وأشارت إلى أن تشواميني ارتكب هفوتين ضد ميلان بدوري أبطال أوروبا، الأول أنه قفز بتردد في كرة الهدف الأول مع ماليك ثياو نجم الروسونيري.

كما فقد تشواميني الكرة بتمريرة سيئة في الهدف الثاني لميلان، ثم ضغط بشكل ضعيف على بوليسيتش، ثم لياو الذي تركه يسدد بسهولة، وأخيرًا فقد الرقابة على موراتا، الذي استغل الكرة المرتدة من تصدي لونين وسجل الهدف.

وأوضحت "آس" أن مشجعي ريال مدريد أطلقوا الصافرات ضد تشواميني بعد الهدف الثاني، لذا أخرجه أنشيلوتي بعد الاستراحة، وعندما أعلنت مكبرات الصوت عن اسمه، كانت الصافرات واضحة.

ولم يقم تشواميني سوى بـ3 استردادات للكرة في الـ45 دقيقة التي لعبها ضد ميلان، وهو رقم منخفض بالنسبة للاعب من المفترض أن يكون متخصصًا في هذا المركز.

وكشفت "آس" أن الأمر الجديد الآن أن أنشيلوتي بدأ في فقدان الثقة في تشواميني، وقد يخرج اللاعب من التشكيل الأساسي للميرنجي خلال الفترة المقبلة. كووورة

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