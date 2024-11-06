أنشيلوتي يفقد ثقته بنجم ريال مدريد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
فقد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، ثقته في أحد اللاعبين البارزين بصفوف الميرنجي هذا الموسم.
جاء ذلك بعد تعرض ريال مدريد
لخسارتين كبيرتين مؤخرا، أمام برشلونة وميلان بالليجا ودوري أبطال أوروبا
ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، كان يُعرف أوريلين تشواميني بأنه أفضل مسترجع للكرات في الدوري
الفرنسي، لكن مسيرته في مدريد كانت بعيدة عن تلك التوقعات، حيث كان البرنابيو ينتظر منه الحماس والحضور القوي، لكنه وجد البرود وأخطاءً كلفت أهدافًا.
وأشارت إلى أن تشواميني ارتكب هفوتين ضد ميلان بدوري
أبطال أوروبا، الأول أنه قفز بتردد في كرة الهدف الأول مع ماليك ثياو نجم الروسونيري.
كما فقد تشواميني الكرة بتمريرة سيئة في الهدف الثاني لميلان، ثم ضغط بشكل ضعيف على بوليسيتش، ثم لياو الذي تركه يسدد بسهولة، وأخيرًا فقد الرقابة على موراتا، الذي استغل الكرة المرتدة من تصدي لونين وسجل الهدف.
وأوضحت "آس" أن مشجعي ريال مدريد أطلقوا الصافرات ضد تشواميني بعد الهدف الثاني، لذا أخرجه أنشيلوتي بعد الاستراحة، وعندما أعلنت مكبرات الصوت عن اسمه، كانت الصافرات واضحة.
ولم يقم تشواميني سوى بـ3 استردادات للكرة في الـ45 دقيقة التي لعبها ضد ميلان، وهو رقم منخفض بالنسبة للاعب من المفترض أن يكون متخصصًا في هذا المركز.
وكشفت "آس" أن الأمر الجديد الآن أن أنشيلوتي بدأ في فقدان الثقة في تشواميني، وقد يخرج اللاعب من التشكيل الأساسي للميرنجي خلال الفترة المقبلة. كووورة
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