الهلال يريد التعاقد مع صلاح قبل مونديال الأندية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أفادت تقارير صحفية بأن الهلال السعودي يكثف مساعيه مؤخرا من أجل التعاقد مع نجم ليفربول محمد صلاح قبل كأس العالم للأندية المقررة في 15 يونيو/حزيران 2025.
وذكرت قناة "تولك سبورت" أن الهلال وضع خططا للتوقيع مع صلاح قبل انطلاق كأس العالم للأندية الموسعة، والتي يشارك فيها بطل الدوري السعودي.
وأضافت القناة أن الاتحاد السعودي لكرة القدم سيتواصل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بخصوص نافذة الانتقالات الاستثنائية قبل مونديال الأندية، لذا نظريا يمكن محاولة ضم اللاعب في الفترة من 1 إلى 10 يونيو/حزيران المقبل.
وأعلن "فيفا" مؤخرا عن فتح فترة انتقالات استثنائية للأندية المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية المقررة إقامتها في الولايات المتحدة الأميركية.
ونظرا لحقيقة أن عقد صلاح ينتهي نهاية يونيو/حزيران المقبل فقد يكون من الصعب على "الزعيم" ترتيب انتقال مجاني في الإطار الزمني المفضل لديهم.
وينتهي عقد صلاح (31 عاما) مع ليفربول نهاية الموسم الجاري في 30 يونيو/حزيران المقبل.
وارتبط الدولي المصري بشكل كبير بالانتقال إلى الدوري السعودي في السنوات الأخيرة، إذ رفض ليفربول عرضا قيمته 195 مليون دولار الصيف الماضي.
رسالة غامضة من صلاح
وأشار صلاح في مناسبات عديدة إلى أن موسم 2024-2025 سيكون موسمه الأخير في ليفربول، وبعد تسجيل هدف الفوز للريدز 2-1 أمام برايتون يوم السبت الماضي نشر المهاجم رسالة غامضة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وكتب صلاح "قمة الجدول هي المكان الذي ينتمي إليه هذا النادي، لا شيء أقل من ذلك، جميع الفرق تفوز بالمباريات ولكن هناك بطل واحد فقط في النهاية، هذا ما نريده، شكرا على دعمكم الليلة الماضية، بغض النظر عما يحدث لن أنسى أبدا شعور التسجيل في أنفيلد".
وفسرت كلمات صلاح على أنها تلميح إلى إمكانية رحيله عن ليفربول بنهاية عقده.
وفي تعقيب له على رسالة صلاح، قال مدرب الريدز آرني سلوت عشية مواجهة باير ليفركوزن بدوري الأبطال "لم أتحدث عن ذلك مع مو (محمد صلاح)، عقده ينتهي نهاية الموسم، سيستمر الوضع على هذا النحو طالما أن المستقبل لم يتضح، التركيز سينصب على المباريات القادمة في الوقت الراهن".
وأضاف سلوت متوجها إلى الصحفي الذي طرح السؤال "فسرت الأمر بطريقة ربما لا يفعلها الآخرون، لا أتابع منشورات اللاعبين على إنستغرام، أنا أتحدث معهم، وهو ما لا يمكنك فعله، وهذه هي الميزة التي أتمتع بها، هذا هو المهم وليس كيف تفسرون أحد منشوراته". الجزيرة
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