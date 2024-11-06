الهلال يريد التعاقد مع صلاح قبل مونديال الأندية

أفادت تقارير صحفية بأن الهلال السعودي يكثف مساعيه مؤخرا من أجل التعاقد مع نجم ليفربول محمد صلاح قبل كأس العالم للأندية المقررة في 15 يونيو/حزيران 2025.



وذكرت قناة "تولك سبورت" أن الهلال وضع خططا للتوقيع مع صلاح قبل انطلاق كأس العالم للأندية الموسعة، والتي يشارك فيها بطل السعودي.



وأضافت القناة أن الاتحاد السعودي سيتواصل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بخصوص نافذة الانتقالات الاستثنائية قبل مونديال الأندية، لذا نظريا يمكن محاولة ضم اللاعب في الفترة من 1 إلى 10 يونيو/حزيران المقبل.



وأعلن "فيفا" مؤخرا عن فتح فترة انتقالات استثنائية للأندية المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية المقررة إقامتها في الولايات المتحدة الأميركية.



ونظرا لحقيقة أن عقد صلاح ينتهي نهاية يونيو/حزيران المقبل فقد يكون من الصعب على "الزعيم" ترتيب انتقال مجاني في الإطار الزمني المفضل لديهم.

وينتهي عقد صلاح (31 عاما) مع ليفربول نهاية الموسم الجاري في 30 يونيو/حزيران المقبل.



وارتبط الدولي المصري بشكل كبير بالانتقال إلى الدوري السعودي في السنوات الأخيرة، إذ رفض ليفربول عرضا قيمته 195 مليون دولار الصيف الماضي.



رسالة غامضة من صلاح

وأشار صلاح في مناسبات عديدة إلى أن موسم 2024-2025 سيكون موسمه الأخير في ليفربول، وبعد تسجيل هدف الفوز للريدز 2-1 أمام برايتون يوم السبت الماضي نشر المهاجم رسالة غامضة على وسائل التواصل الاجتماعي.



وكتب صلاح "قمة الجدول هي المكان الذي ينتمي إليه هذا النادي، لا شيء أقل من ذلك، جميع الفرق تفوز بالمباريات ولكن هناك بطل واحد فقط في النهاية، هذا ما نريده، شكرا على دعمكم الليلة الماضية، بغض النظر عما يحدث لن أنسى أبدا شعور التسجيل في أنفيلد".





وفسرت كلمات صلاح على أنها تلميح إلى إمكانية رحيله عن ليفربول بنهاية عقده.





وفي تعقيب له على رسالة صلاح، قال مدرب الريدز آرني سلوت عشية مواجهة باير ليفركوزن بدوري الأبطال "لم أتحدث عن ذلك مع مو (محمد صلاح)، عقده ينتهي نهاية الموسم، سيستمر الوضع على هذا النحو طالما أن المستقبل لم يتضح، التركيز سينصب على المباريات القادمة في الوقت الراهن".



وأضاف سلوت متوجها إلى الصحفي الذي طرح السؤال "فسرت الأمر بطريقة ربما لا يفعلها الآخرون، لا أتابع منشورات اللاعبين على إنستغرام، أنا أتحدث معهم، وهو ما لا يمكنك فعله، وهذه هي الميزة التي أتمتع بها، هذا هو المهم وليس كيف تفسرون أحد منشوراته". الجزيرة

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