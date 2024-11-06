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بعد الخسارة أمام ميلان.. زوجة نجم الريال تهاجم أنشيلوتي

11/6/2024 2:47:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

انتقدت مينا بونينو زوجة الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي، لاعب ريال مدريد، مدرب الفريق كارلو أنشيلوتي، عقب الخسارة 3-1 أمام ميلان، يوم الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا، بسبب إشراك زوجها في مركز "الجناح" بدلا من خط الوسط.

واستبدل أنشيلوتي لاعبه فالفيردي بين شوطي المباراة بزميله الفرنسي إدواردو كامافينغا.

وكتبت بونينو زوجة فالفيردي، التي قامت بجعل حسابها خاصاً على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: فيدي يلعب بشكل أفضل كمحور. ما الذي تتحدثون عنه؟ متى سيفهمون أنه ليس جناحًا؟

وسُئل أنشيلوتي عن هذه التعليقات في مؤتمره الصحفي بعد المباراة، فأجاب: الأمر معقد للغاية بالنسبة لي. لقد استبدلته لأنه لم يكن في كامل لياقته البدنية.
وأضاف: فالفيردي عانى من مشاكل في الظهر، بدا وكأنه تعافى لأنه تدرب جيدًا في اليوم الذي سبق المباراة، لكنه لم يكن في أفضل مستوياته البدنية، ولهذا السبب قمت بإجراء التغيير.
ويحتل ريال مدريد حالياً المركز 17 في ترتيب دوري أبطال أوروبا المكون من 36 فريقًا، بست نقاط بعد أربع مباريات.

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