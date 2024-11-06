الجزائرية إيمان خليف تلاحق تسريبات فرنسية تشكك في جنسها

أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية أن الملاكمة الجزائرية إيمان خليف، الفائزة بميدالية ذهبية في أولمبياد باريس وسط ضجة كبيرة حول قدراتها الجنسية ستتخذ إجراءات قانونية تجاه تقارير إعلامية لشأن مزاعم تفاصيل سجلاتها الطبية المسربة.



وزعمت تقارير فرنسية هذا الأسبوع أن خليف البالغة من العمر 25 عاما لديها كروموسومات ذكورية.

وفازت الملاكمة بذهبية الأولمبياد وسط جدل كبير خاصة بعد استبعادها من بطولة العالم في العام الماضي بقرار من الاتحاد الدولي للملاكمة بسبب فشلها في اجتياز معايير أهلية الجنس.

وتقدمت خليف بشكوى قانونية إلى السلطات الفرنسية بشأن الإساءة والمضايقات التي تعرضت لها عبر الإنترنت خلال الأولمبياد.

وقال متحدث باسم اللجنة الأولمبية الدولية، يوم الأربعاء: علمنا أن إيمان خليف اتخذت إجراءات قانونية ضد الأفراد الذين علقوا على وضعها خلال أولمبياد باريس 2024، كما تستعد أيضا لرفع دعوى قضائية للرد على التقارير الأخيرة بشأنها.

وأضاف في تصريحات أبرزتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): لن تعلق اللجنة الأولمبية الدولية طالما الإجراءات القضائية مستمرة، ولن نعلق أيضا على التقارير المنشورة في الفترة الأخيرة طالما أنها غير موثقة.

وأشار البيان إلى أن إيمان خليف شاركت في بطولات الملاكمة النسائية منذ سنوات طويلة، بما في ذلك أولمبياد طوكيو، وبطولات أخرى تحت إشراف الاتحاد الدولي.

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية هي المسؤولة عن تحديد معايير اللاعبين المشاركين في أولمبياد باريس بعد شطب عضوية الاتحاد الدولي للملاكمة بسبب مشاكل إدارية.



وأضاف بيان اللجنة الأولمبية الدولية: لقد التزم جميع الملاكمين المشاركين في الأولمبياد بقواعد المنافسة ومؤهلات المشاركة في البطولة، وكذلك المعايير الطبية التي أقرتها وحدة الملاكمة في أولمبياد باريس.



وأشار أيضا: تم تحديد جنس وأعمار الرياضيين بناء على تفاصيل جوازات سفرهم، وفقا لما هو معمول به في منافسات الملاكمة بالدورات الأولمبية السابقة.



وقالت اللجنة الأولمبية الدولية إن نفس القواعد كانت تطبق أيضا خلال مشوار التصفيات.