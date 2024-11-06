الهلال يعلن تفاصيل إصابة نيمار

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن نادي الهلال السعودي مدة غياب نجمه البرازيلي نيمار جونيور مهاجم الفريق عن الملاعب بعد تعرضه لإصابة جديدة خلال مواجهة استقلال طهران الإيراني في دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم، مساء الإثنين الماضي.
قال الهلال في بيان رسمي عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي
"إكس"، يوم الأربعاء: لقد أظهرت الأشعة إصابة نيمار جونيور بتمزق في العضلة الخلفية، وسيخضع لبرنامج علاجي وتأهيل يمتد من أربعة إلى ستة أسابيع.
وتواصلت معاناة نيمار مع الإصابات منذ انضمامه للهلال السعودي في صيف 2023 قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي متأثرا بإصابة عضلية أبعدته عن الملاعب حتى 3 سبتمبر من نفس العام.
وفي 18 أكتوبر أصيب نيمار جونيور بقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال مباراة منتخب بلاده ضد أوروغواي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026.
وعاد النجم البرازيلي للملاعب بعد غياب عام كامل ليشارك بديلا لمدة 13 دقيقة في مباراة الهلال أمام العين الإماراتي التي انتهت بفوز الفريق السعودي 5 - 4 في أبو ظبي خلال شهر أكتوبر الماضي لكنه أصيب مجددا في المباراة التالية أمام الاستقلال الإيراني.
MENAFN06112024000072011014ID1108858218
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.