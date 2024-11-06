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الهلال يعلن تفاصيل إصابة نيمار

11/6/2024 2:47:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن نادي الهلال السعودي مدة غياب نجمه البرازيلي نيمار جونيور مهاجم الفريق عن الملاعب بعد تعرضه لإصابة جديدة خلال مواجهة استقلال طهران الإيراني في دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم، مساء الإثنين الماضي.
قال الهلال في بيان رسمي عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، يوم الأربعاء: لقد أظهرت الأشعة إصابة نيمار جونيور بتمزق في العضلة الخلفية، وسيخضع لبرنامج علاجي وتأهيل يمتد من أربعة إلى ستة أسابيع.

وتواصلت معاناة نيمار مع الإصابات منذ انضمامه للهلال السعودي في صيف 2023 قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي متأثرا بإصابة عضلية أبعدته عن الملاعب حتى 3 سبتمبر من نفس العام.

وفي 18 أكتوبر أصيب نيمار جونيور بقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال مباراة منتخب بلاده ضد أوروغواي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026.

وعاد النجم البرازيلي للملاعب بعد غياب عام كامل ليشارك بديلا لمدة 13 دقيقة في مباراة الهلال أمام العين الإماراتي التي انتهت بفوز الفريق السعودي 5 - 4 في أبو ظبي خلال شهر أكتوبر الماضي لكنه أصيب مجددا في المباراة التالية أمام الاستقلال الإيراني.

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