ليلة مخيبة أخرى في ريال مدريد.. وأنشيلوتي يعترف بوجود مشكلة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مدن - اعترف مدرب ريال مدريد
كارلو أنشيلوتي، بانخفاض المستوى الدفاعي لفريقه، ووصف حالة القلق بأنها "طبيعية"، بعد هزيمتين متتاليتين وعلى أرضه، أمام برشلونة (0-4) في الليجا، ثم ميلان (1-3) في دوري أبطال أوروبا، معتبرًا أنه بهذا الشكل سيكون من الصعب الوصول لنهاية الموسم والمنافسة على الألقاب.
وعقب السقوط وسط جماهيره في "سانتياجو بيرنابيو" على يد ميلان في رابع جولات دور المجموعات بدوري
أبطال أوروبا، قال أنشيلوتي: "إن الأجواء في غرفة خلع الملابس صحية. الآن سيكون هناك الكثير من الانتقادات فيما يتعلق بالسلوك والتدريب.. ما يعتقده الناس، وهذا كل هذا النقد، علينا أن نتقبله وأن ندرك الواقع، وهو أننا لا نقوم بالأمور بشكل جيد حاليًا".
واعتبر أنه "بهذا الشكل سيكون من الصعب جدًا الوصول إلى نهاية الموسم، يجب إصلاح الأمور. لقد قلت ذلك في اليوم الأول من الموسم، علينا أن ندافع بشكل أفضل لأن هذا هو المفتاح".
وأضاف: "ربما ينبغي إيجاد حلول، يجب أن أفكر، من أجل الحصول على فريق أكثر توازنًا وتماسكًا. من دون أن أفقد عقلي، ولكن تغيير بعض التفاصيل التكتيكية يمكن أن يحسن الأمور. علينا أن نتحسن من الناحية التكتيكية، وهذه ليست مشكلة مع اللاعبين الذين لدينا".
وأقر المدرب الإيطالي أن "ما نراه على أرض الملعب هو أننا نفتقد شيئًا ما، وأن الفريق غير قادر على تقديم صورة جيدة، خاصة في المباراتين الأخيرتين. القلق أمر طبيعي، فالليالي القليلة المقبلة ستكون طويلة جدًا، لكن يتعين علينا العمل على تحسين الأمور ومحاولة العثور على التماسك الذي كنا نتمتع به منذ فترة طويلة ونفقتده الآن".
وذكر: "لقد استقبلت شباكنا تسعة أهداف في آخر ثلاث مباريات، وهذا كثير جدًا بالنسبة لفريق بنى قوته على الصلابة".
وأكد أنشيلوتي: "لقد أتيحت لنا العديد من الفرص على المستوى الهجومي، لكننا افتقرنا إلى القليل من النجاح، وكان بإمكاننا تسجيل المزيد، لكن السهولة التي يصل بها الفريق المنافس إلينا هي المشكلة الرئيسية التي يتعين علينا حلها".
ومع ذلك، قال مدرب ريال: "لا أستطيع أن أقول إن لاعبي فريقي كسالى، لكننا الآن غير قادرين على القيام بعمل جماعي فعال"، مضيفا "علينا حل المشكلات قريبًا لأن يوم السبت لدينا مباراة أخرى وعلى المستوى الدفاعي لا يمكن أن نكون كما كنا الليلة".
كما اعتبر أنشيلوتي أن الانتقادات الموجهة لشخصه طبيعية، رغم الثنائية التي حققها الموسم الماضي، حين فاز بالليجا والتشامبيونز ليج، وقال: "لا يبدو هذا ظلمًا بالنسبة لي، بل يبدو أمرا طبيعيا. المدرب هو من يتحمل المسؤولية، ومن المهم جدًا أن نتحمل جميعًا المسؤولية، عندما نفوز، نفعل ذلك معًا والآن أيضًا، لأننا هكذا نكتسب المزيد من القوة".
من ناحيته، يرى أندري لونين حارس مرمى ريال مدريد، أن الفريق يمر بلحظات صعبة، وقال خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "ما حدث في الهزيمتين الأخيرتين غير قابل للتفسير".
وأضاف: "لا أرى الفريق متوترا. للأسف، في كرة القدم هناك لحظات صعبة، وسلسلة من النتائج السيئة. نحن ندرك أننا ريال مدريد، ويجب أن نفوز دائما، ولا توجد أعذار".
وتابع: "علينا أن نرد بسرعة، ونعود للانتصارات، ونظهر طريقة لعبنا، ونسيطر على المباراة، ونحد من الفرص أمام مرمانا، وأن نستغل فرصنا. سنحلل الوضع، لكنني أعتقد أننا سنتجاوز هذه اللحظة".
إلى ذلك، اعترف إميليو بوتراجينيو مدير العلاقات المؤسسية في ريال مدريد، بالوضع الصعب الذي يمر به الفريق، وقال: "يجب أن نعترف بأننا في لحظة صعبة. الآن هو الوقت الذي يجب أن نكون فيه مع اللاعبين. يجب أن نكون هادئين عندما تكون الظروف ليست مثالية".
وأضاف: "إنها نتيجة سيئة لم نتوقعها في مباراة مهمة جدًا. إنها نتيجة صعبة تؤلمنا في ملعبنا ويجب أن نكون أقوياء. لقد قدم ميلان مباراة رائعة، واستغلوا فرصهم والطريقة للخروج من هذه الحالة هي العمل بجد، والبقاء متحدين، والثقة في اللاعبين".
وعن مشاكل كيليان مبابي أمام المرمى، كشف: "في جميع المباريات لديه فرص واضحة، وهذا مؤشر جيد. هو لاعب رائع أمام المرمى ومن فئة كبيرة. لكنه لا يحظى بتلك الحظوظ في التسجيل، مثلما حدث ضد برشلونة. أحيانًا تحدث هذه الأمور في كرة القدم".
كما نفى أن يتوجه ريال مدريد إلى سوق الانتقالات الشتوي قائلاً: "نثق في لاعبينا، فمنذ أشهر قليلة فزنا بالدوري ودوري الأبطال".
في الجهة المقابلة، يرى مدرب ميلان باولو فونسيكا، أن فريقه تغلب على ريال مدريد لأنه أظهر الشجاعة وعدم الخوف، مصرا على أن اللعب بدوري أبطال أوروبا يكون أسهل بعض الشيء مقارنة بالدوري الإيطالي.
وقال فونسيكا في تصريحات لقناة "سكاي سبورت إيطاليا": "أعتقد أننا فزنا لأن اللاعبين لديهم الشجاعة للقدوم إلى هنا واللعب دون خوف من أي شيء".
وأضاف "أردنا الاحتفاظ بالكرة وفعلنا أشياء رائعة في الشوط الأول ثم عانينا أكثر قليلا بعد الاستراحة، لكننا فعلنا ذلك معا واستحققنا الفوز تماما، ليس لأننا سجلنا 3 أهداف لكن لأننا لعبنا أيضا بجودة عالية".
وكان فونسيكا، صرح عندما انضم لميلان أنه يريد تغيير النظرة السائدة عن الفرق الإيطالية في أوروبا، وسئل المدرب عما إذا كان حقق ذلك بعد الفوز أول من أمس، فرد قائلا: "لا أتفق عندما يقول الناس إن الكرة الإيطالية دفاعية، يمكننا أن نكون فريقا يتمتع بمبادرة أكبر وسيطرة على المباراة في أوروبا، هذه هي خصائص الفريق".
وأكمل: "لقد أثبتنا أن الفرق الإيطالية لا تدافع فقط، لقد لعبنا الكرة وكان لدينا تمركز رائع، يتمتع الفريق بالصبر للاحتفاظ بالكرة واختيار اللحظة المناسبة للهجوم، يجب أن نستمر في التحسن حيث لدينا الكثير من الإمكانات".
وسئل فونسيكا عما إذا كان يتوقع أداءً لميلان بهذا المستوى بعد أيام قليلة من العرض المخيب للآمال ضد مونزا، وفي هذا الصدد، قال: "هذه مباريات (الأبطال) بها مساحة أكبر للعب، الناس خارج إيطاليا لا يفهمون مدى صعوبة الدوري الإيطالي".
واستطرد: "مونزا يراقب رجلا لرجل، كالياري أيضا سيفعل ذلك في المباراة المقبلة أمامهم، كما سترى أن أتالانتا كان الفريق الوحيد الذي تمكن من الفوز على باير ليفركوزن الموسم الماضي، وكان يراقب رجلا لرجل".
وأشار: "بصراحة، من الصعب اللعب في الدوري الإيطالي أكثر من دوري الأبطال بسبب هذه الأمور التكتيكية، من الأسهل علينا أن نلعب الليلة حتى لو كانت ضد ريال مدريد الفريق الأفضل في العالم، لأن الأمر مختلف تماما".
واختتم المدرب: "ربما يكون هذا هو السبب في أن المباريات في إيطاليا ليست مسلية بالقدر نفسه، لكن هذا لأنها صعبة حقا".
أما مهاجم ميلان ألفارو موراتا الذي سجل هدف فريقه الثاني، فأشاد بأداء زميله الجناح البرتغالي رفاييل لياو قائلا: "لم تكن لدينا شكوك أبدا حوله، يجب أن يدرك أنه قادر على صنع تاريخ خاص، إنه أقوى منا بكثير، عليه أن يلعب بهذه الطريقة في كل مباراة، نحن فخورون جدا وسعداء من أجله".
وتابع موراتا: "سيكون لدينا أيام عمل أخرى، لا نحتاج إلى إطلاق الألعاب النارية لأنها مباراة في الدور الأول، لكنه فوز مهم". -(وكالات)
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