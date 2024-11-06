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ليلة مخيبة أخرى في ريال مدريد.. وأنشيلوتي يعترف بوجود مشكلة

11/6/2024 2:47:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



مدن - اعترف مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي، بانخفاض المستوى الدفاعي لفريقه، ووصف حالة القلق بأنها "طبيعية"، بعد هزيمتين متتاليتين وعلى أرضه، أمام برشلونة (0-4) في الليجا، ثم ميلان (1-3) في دوري أبطال أوروبا، معتبرًا أنه بهذا الشكل سيكون من الصعب الوصول لنهاية الموسم والمنافسة على الألقاب.
وعقب السقوط وسط جماهيره في "سانتياجو بيرنابيو" على يد ميلان في رابع جولات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، قال أنشيلوتي: "إن الأجواء في غرفة خلع الملابس صحية. الآن سيكون هناك الكثير من الانتقادات فيما يتعلق بالسلوك والتدريب.. ما يعتقده الناس، وهذا كل هذا النقد، علينا أن نتقبله وأن ندرك الواقع، وهو أننا لا نقوم بالأمور بشكل جيد حاليًا".
واعتبر أنه "بهذا الشكل سيكون من الصعب جدًا الوصول إلى نهاية الموسم، يجب إصلاح الأمور. لقد قلت ذلك في اليوم الأول من الموسم، علينا أن ندافع بشكل أفضل لأن هذا هو المفتاح".
وأضاف: "ربما ينبغي إيجاد حلول، يجب أن أفكر، من أجل الحصول على فريق أكثر توازنًا وتماسكًا. من دون أن أفقد عقلي، ولكن تغيير بعض التفاصيل التكتيكية يمكن أن يحسن الأمور. علينا أن نتحسن من الناحية التكتيكية، وهذه ليست مشكلة مع اللاعبين الذين لدينا".
وأقر المدرب الإيطالي أن "ما نراه على أرض الملعب هو أننا نفتقد شيئًا ما، وأن الفريق غير قادر على تقديم صورة جيدة، خاصة في المباراتين الأخيرتين. القلق أمر طبيعي، فالليالي القليلة المقبلة ستكون طويلة جدًا، لكن يتعين علينا العمل على تحسين الأمور ومحاولة العثور على التماسك الذي كنا نتمتع به منذ فترة طويلة ونفقتده الآن".
وذكر: "لقد استقبلت شباكنا تسعة أهداف في آخر ثلاث مباريات، وهذا كثير جدًا بالنسبة لفريق بنى قوته على الصلابة".
وأكد أنشيلوتي: "لقد أتيحت لنا العديد من الفرص على المستوى الهجومي، لكننا افتقرنا إلى القليل من النجاح، وكان بإمكاننا تسجيل المزيد، لكن السهولة التي يصل بها الفريق المنافس إلينا هي المشكلة الرئيسية التي يتعين علينا حلها".
ومع ذلك، قال مدرب ريال: "لا أستطيع أن أقول إن لاعبي فريقي كسالى، لكننا الآن غير قادرين على القيام بعمل جماعي فعال"، مضيفا "علينا حل المشكلات قريبًا لأن يوم السبت لدينا مباراة أخرى وعلى المستوى الدفاعي لا يمكن أن نكون كما كنا الليلة".
كما اعتبر أنشيلوتي أن الانتقادات الموجهة لشخصه طبيعية، رغم الثنائية التي حققها الموسم الماضي، حين فاز بالليجا والتشامبيونز ليج، وقال: "لا يبدو هذا ظلمًا بالنسبة لي، بل يبدو أمرا طبيعيا. المدرب هو من يتحمل المسؤولية، ومن المهم جدًا أن نتحمل جميعًا المسؤولية، عندما نفوز، نفعل ذلك معًا والآن أيضًا، لأننا هكذا نكتسب المزيد من القوة".
من ناحيته، يرى أندري لونين حارس مرمى ريال مدريد، أن الفريق يمر بلحظات صعبة، وقال خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "ما حدث في الهزيمتين الأخيرتين غير قابل للتفسير".
وأضاف: "لا أرى الفريق متوترا. للأسف، في كرة القدم هناك لحظات صعبة، وسلسلة من النتائج السيئة. نحن ندرك أننا ريال مدريد، ويجب أن نفوز دائما، ولا توجد أعذار".
وتابع: "علينا أن نرد بسرعة، ونعود للانتصارات، ونظهر طريقة لعبنا، ونسيطر على المباراة، ونحد من الفرص أمام مرمانا، وأن نستغل فرصنا. سنحلل الوضع، لكنني أعتقد أننا سنتجاوز هذه اللحظة".
إلى ذلك، اعترف إميليو بوتراجينيو مدير العلاقات المؤسسية في ريال مدريد، بالوضع الصعب الذي يمر به الفريق، وقال: "يجب أن نعترف بأننا في لحظة صعبة. الآن هو الوقت الذي يجب أن نكون فيه مع اللاعبين. يجب أن نكون هادئين عندما تكون الظروف ليست مثالية".
وأضاف: "إنها نتيجة سيئة لم نتوقعها في مباراة مهمة جدًا. إنها نتيجة صعبة تؤلمنا في ملعبنا ويجب أن نكون أقوياء. لقد قدم ميلان مباراة رائعة، واستغلوا فرصهم والطريقة للخروج من هذه الحالة هي العمل بجد، والبقاء متحدين، والثقة في اللاعبين".
وعن مشاكل كيليان مبابي أمام المرمى، كشف: "في جميع المباريات لديه فرص واضحة، وهذا مؤشر جيد. هو لاعب رائع أمام المرمى ومن فئة كبيرة. لكنه لا يحظى بتلك الحظوظ في التسجيل، مثلما حدث ضد برشلونة. أحيانًا تحدث هذه الأمور في كرة القدم".
كما نفى أن يتوجه ريال مدريد إلى سوق الانتقالات الشتوي قائلاً: "نثق في لاعبينا، فمنذ أشهر قليلة فزنا بالدوري ودوري الأبطال".
في الجهة المقابلة، يرى مدرب ميلان باولو فونسيكا، أن فريقه تغلب على ريال مدريد لأنه أظهر الشجاعة وعدم الخوف، مصرا على أن اللعب بدوري أبطال أوروبا يكون أسهل بعض الشيء مقارنة بالدوري الإيطالي.
وقال فونسيكا في تصريحات لقناة "سكاي سبورت إيطاليا": "أعتقد أننا فزنا لأن اللاعبين لديهم الشجاعة للقدوم إلى هنا واللعب دون خوف من أي شيء".
وأضاف "أردنا الاحتفاظ بالكرة وفعلنا أشياء رائعة في الشوط الأول ثم عانينا أكثر قليلا بعد الاستراحة، لكننا فعلنا ذلك معا واستحققنا الفوز تماما، ليس لأننا سجلنا 3 أهداف لكن لأننا لعبنا أيضا بجودة عالية".
وكان فونسيكا، صرح عندما انضم لميلان أنه يريد تغيير النظرة السائدة عن الفرق الإيطالية في أوروبا، وسئل المدرب عما إذا كان حقق ذلك بعد الفوز أول من أمس، فرد قائلا: "لا أتفق عندما يقول الناس إن الكرة الإيطالية دفاعية، يمكننا أن نكون فريقا يتمتع بمبادرة أكبر وسيطرة على المباراة في أوروبا، هذه هي خصائص الفريق".
وأكمل: "لقد أثبتنا أن الفرق الإيطالية لا تدافع فقط، لقد لعبنا الكرة وكان لدينا تمركز رائع، يتمتع الفريق بالصبر للاحتفاظ بالكرة واختيار اللحظة المناسبة للهجوم، يجب أن نستمر في التحسن حيث لدينا الكثير من الإمكانات".
وسئل فونسيكا عما إذا كان يتوقع أداءً لميلان بهذا المستوى بعد أيام قليلة من العرض المخيب للآمال ضد مونزا، وفي هذا الصدد، قال: "هذه مباريات (الأبطال) بها مساحة أكبر للعب، الناس خارج إيطاليا لا يفهمون مدى صعوبة الدوري الإيطالي".
واستطرد: "مونزا يراقب رجلا لرجل، كالياري أيضا سيفعل ذلك في المباراة المقبلة أمامهم، كما سترى أن أتالانتا كان الفريق الوحيد الذي تمكن من الفوز على باير ليفركوزن الموسم الماضي، وكان يراقب رجلا لرجل".
وأشار: "بصراحة، من الصعب اللعب في الدوري الإيطالي أكثر من دوري الأبطال بسبب هذه الأمور التكتيكية، من الأسهل علينا أن نلعب الليلة حتى لو كانت ضد ريال مدريد الفريق الأفضل في العالم، لأن الأمر مختلف تماما".
واختتم المدرب: "ربما يكون هذا هو السبب في أن المباريات في إيطاليا ليست مسلية بالقدر نفسه، لكن هذا لأنها صعبة حقا".
أما مهاجم ميلان ألفارو موراتا الذي سجل هدف فريقه الثاني، فأشاد بأداء زميله الجناح البرتغالي رفاييل لياو قائلا: "لم تكن لدينا شكوك أبدا حوله، يجب أن يدرك أنه قادر على صنع تاريخ خاص، إنه أقوى منا بكثير، عليه أن يلعب بهذه الطريقة في كل مباراة، نحن فخورون جدا وسعداء من أجله".
وتابع موراتا: "سيكون لدينا أيام عمل أخرى، لا نحتاج إلى إطلاق الألعاب النارية لأنها مباراة في الدور الأول، لكنه فوز مهم". -(وكالات)

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