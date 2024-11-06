سلامي يعلن قائمة النشامى لمواجهتي العراق والكويت

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- الغد- أعلن المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم جمال سلامي مساء الأربعاء، عن قائمة المنتخب لمباراتي العراق والكويت ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم
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وضمت القائمة 26 لاعبا، وهم: يزيد أبو ليلى، نور بني عطية، عبدالله الفاخوري، يزن العرب، عبدالله نصيب، سعد الروسان، محمد أبو النادي، حجازي ماهر، حسام أبو ذهب، إحسان حداد، يوسف أبو الجزر، علي حجبي، عامر جاموس، محمد أبو حشيش، رجائي عايد، إبراهيم سعادة، نزار الرشدان، محمد أبو زريق، محمود مرضي، مهند سمرين، مهند أبو طه، موسى التعمري، علي علوان، رزق بني هاني، إبراهيم صبرة، ويزن النعيمات.
ويلتقي المنتخب الوطني نظيره العراقي الخميس 14 الشهر الحالي على ملعب البصرة، قبل أن يلتقي نظيره الكويتي على أرضه يوم 19 من الشهر نفسه، على أن يبدأ تدريباته غدا الخميس على ستاد البتراء.
ويحتل المنتخب الوطني المركز الثاني في المجموعة الثانية من التصفيات برصيد 7 نقاط متقدما بفارق الأهداف عن المنتخب العراقي صاحب المركز الثالث، فيما يتصدر منتخب كوريا الجنوبية المجموعة برصيد 10 نقاط.
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