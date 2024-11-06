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سلامي يعلن قائمة النشامى لمواجهتي العراق والكويت

11/6/2024 2:47:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان- الغد- أعلن المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم جمال سلامي مساء الأربعاء، عن قائمة المنتخب لمباراتي العراق والكويت ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم .

وضمت القائمة 26 لاعبا، وهم: يزيد أبو ليلى، نور بني عطية، عبدالله الفاخوري، يزن العرب، عبدالله نصيب، سعد الروسان، محمد أبو النادي، حجازي ماهر، حسام أبو ذهب، إحسان حداد، يوسف أبو الجزر، علي حجبي، عامر جاموس، محمد أبو حشيش، رجائي عايد، إبراهيم سعادة، نزار الرشدان، محمد أبو زريق، محمود مرضي، مهند سمرين، مهند أبو طه، موسى التعمري، علي علوان، رزق بني هاني، إبراهيم صبرة، ويزن النعيمات.

ويلتقي المنتخب الوطني نظيره العراقي الخميس 14 الشهر الحالي على ملعب البصرة، قبل أن يلتقي نظيره الكويتي على أرضه يوم 19 من الشهر نفسه، على أن يبدأ تدريباته غدا الخميس على ستاد البتراء.

ويحتل المنتخب الوطني المركز الثاني في المجموعة الثانية من التصفيات برصيد 7 نقاط متقدما بفارق الأهداف عن المنتخب العراقي صاحب المركز الثالث، فيما يتصدر منتخب كوريا الجنوبية المجموعة برصيد 10 نقاط.

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