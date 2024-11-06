ثنائية بني هاني تؤكد سطوة الحسين إربد على ناساف في أبطال آسيا 2

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مهند جويلس
عمان - أكد فريق الحسين إربد تفوقه على نظيره ناساف كارشي الأوزبكي وتغلب عليه بهدفين لهدف، في الموقعة المثيرة التي جرت أحداثها مساء الأربعاء، على ستاد مركزي في مدينة قرشي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا 2 لكرة القدم.
وجدد الحسين إربد فوزه على منافسه الأوزبكي، بعد أن تغلب عليه في الجولة الثالثة بعمان بالنتيجة نفسها، بفضل ثنائية سجلها المهاجم رزق بني هاني خلال أحداث الشوط الأول.
وسجل بني هاني للموسم الثاني على التوالي على ستاد مركزي في شباك ناساف، بعد أن أحرز هدفا مع فريقه السابق الفيصلي بدوري أبطال آسيا (النخبة حاليا)، في المباراة التي انتهت بثلاثة أهداف لهدف لأصحاب الضيافة.
وصعد الحسين إربد لصدارة الترتيب مؤقتا وبرصيد 9 نقاط، فيما بقي رصيد ناساف كارشي عند 4 نقاط وفي المركز الثالث، قبل إقامة المواجهة الثانية لحساب المجموعة نفسها، والتي جمعت فريقي شباب الأهلي دبي الإماراتي (6 نقاط) والكويت الكويتي (نقطة واحدة) مساء أمس.
ويستضيف الحسين إربد نظيره شباب الأهلي دبي على ستاد عمان الدولي في 27 من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي، لحساب الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة.
وبالعودة لمجريات المباراة، فقد زج المدير الفني لفريق الحسين إربد جواو موتا بتشكيلة أساسية مكونة من يزيد أبو ليلى، إحسان حداد، سعد الروسان، سليم عبيد، عبد الله نصيب“ديارا”، علي حجبي، رجائي عايد، عبد الجليل أجاغون، يوسف أبو جلبوش“صيصا”، عارف الحاج ومحمود مرضي.
وأشرك المدير الفني لفريق ناساف كارشي الأوزبكي روزيكول بيردييف بصفة أساسية كلا من عبد الواحد نعتموف، غالب غايبوللاييف، زافارمراد عبدالرحمتوف، ايغور غولبان، شيرزود نصرللاييف، أكمل موزغوفوي، شاروف محيالدينوف، ستيفان شولوفيش، أيبك بوزوروف، جافوهير سيديكوف وزوران ماروسيتش.
وتلقى الحسين إربد خبرا مؤسفا بمغادرة عارف الحاج الملعب بسبب الإصابة عند الدقيقة 18 من زمن المباراة، ليعوضه المدرب بورقة المهاجم رزق بني هاني.
واستقبل الحسين إربد هدفا عند الدقيقة 23 عبر شاروف محيالدينوف، من تسديدة صاروخية سكنت الزاوية اليمنى لمرمى أبو ليلى، وبعد تبادل مميز للكرات من أصحاب الأرض.
واستطاع الحسين إربد العودة بالنتيجة بشكل سريع وتحديدا عند الدقيقة 31، حيث رفع محمود مرضي كرة من الجهة اليمنى بالمقاس على رأس البديل رزق بني هاني، ليستثمر تقدم الحارس عن مرماه ويضعها من فوقه بصورة متقنة.
ولم يكتف بني هاني بالهدف الوحيد قبل دخول الفريقين لغرفة الملابس، بل عزز النتيجة وسجل الهدف الشخصي الثاني له ولفريقه عند الدقيقة الثالثة من الوقت بدل من الضائع للشوط الأول، بعد أن تسلم كرة داخل منطقة الجزاء، راوغ بها الدفاع بامتياز وسددها بين قدمي الحارس الأوزبكي.
وتصدى أبو ليلى للعديد من الكرات من جانب هجوم ناساف كارشي، قبل أن يجري موتا تبديلا ثلاثيا بإشراك أدهم القرشي، أحمد ثائر وعبد الله العطار، عوضا عن حداد وحجبي ومرضي، قبل أن يتبعه تبديلا أخيرا بالزج بالبرازيلي إيتالو سيلفا بدلا من سليم عبيد بداعي تعرض الأخير لإصابة.
وعلى الرغم من المحاولات المتكررة لناساف كارشي على مرمى أبو ليلى، إلا أن جميعها باءت بالفشل في ظل تميز حارس“النشامى” المتواصل، لينتهي اللقاء بفوز مستحق للحسين إربد، أكد على تميز الفرق المحلية في المسابقة القارية بعد تصدر الوحدات مجموعته أول من أمس.
وحصل 5 لاعبين من فريق الحسين إربد على البطاقة الصفراء من قبل الحكم السوري حنا حطاب، وهم يزيد أبو ليلى، عبد الله نصيب“ديارا”، رجائي عايد، عبد الجليل أجاغون ورزق بني هاني.
وحصل بني هاني على جائزة أفضل لاعب في المباراة بحسب اختيار مراقب المباراة من قبل الاتحاد الآسيوي، حيث سجل هدفي الفوز لفريقه من محاولتين على المرمى، إلى جانب صناعته فرصة لزملائه، وتمريره الكرة في 15 مناسبة.
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