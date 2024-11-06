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ثنائية بني هاني تؤكد سطوة الحسين إربد على ناساف في أبطال آسيا 2

11/6/2024 2:47:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






عمان - أكد فريق الحسين إربد تفوقه على نظيره ناساف كارشي الأوزبكي وتغلب عليه بهدفين لهدف، في الموقعة المثيرة التي جرت أحداثها مساء الأربعاء، على ستاد مركزي في مدينة قرشي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا 2 لكرة القدم.
وجدد الحسين إربد فوزه على منافسه الأوزبكي، بعد أن تغلب عليه في الجولة الثالثة بعمان بالنتيجة نفسها، بفضل ثنائية سجلها المهاجم رزق بني هاني خلال أحداث الشوط الأول.
وسجل بني هاني للموسم الثاني على التوالي على ستاد مركزي في شباك ناساف، بعد أن أحرز هدفا مع فريقه السابق الفيصلي بدوري أبطال آسيا (النخبة حاليا)، في المباراة التي انتهت بثلاثة أهداف لهدف لأصحاب الضيافة.
وصعد الحسين إربد لصدارة الترتيب مؤقتا وبرصيد 9 نقاط، فيما بقي رصيد ناساف كارشي عند 4 نقاط وفي المركز الثالث، قبل إقامة المواجهة الثانية لحساب المجموعة نفسها، والتي جمعت فريقي شباب الأهلي دبي الإماراتي (6 نقاط) والكويت الكويتي (نقطة واحدة) مساء أمس.
ويستضيف الحسين إربد نظيره شباب الأهلي دبي على ستاد عمان الدولي في 27 من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي، لحساب الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة.
وبالعودة لمجريات المباراة، فقد زج المدير الفني لفريق الحسين إربد جواو موتا بتشكيلة أساسية مكونة من يزيد أبو ليلى، إحسان حداد، سعد الروسان، سليم عبيد، عبد الله نصيب“ديارا”، علي حجبي، رجائي عايد، عبد الجليل أجاغون، يوسف أبو جلبوش“صيصا”، عارف الحاج ومحمود مرضي.
وأشرك المدير الفني لفريق ناساف كارشي الأوزبكي روزيكول بيردييف بصفة أساسية كلا من عبد الواحد نعتموف، غالب غايبوللاييف، زافارمراد عبدالرحمتوف، ايغور غولبان، شيرزود نصرللاييف، أكمل موزغوفوي، شاروف محيالدينوف، ستيفان شولوفيش، أيبك بوزوروف، جافوهير سيديكوف وزوران ماروسيتش.
وتلقى الحسين إربد خبرا مؤسفا بمغادرة عارف الحاج الملعب بسبب الإصابة عند الدقيقة 18 من زمن المباراة، ليعوضه المدرب بورقة المهاجم رزق بني هاني.
واستقبل الحسين إربد هدفا عند الدقيقة 23 عبر شاروف محيالدينوف، من تسديدة صاروخية سكنت الزاوية اليمنى لمرمى أبو ليلى، وبعد تبادل مميز للكرات من أصحاب الأرض.
واستطاع الحسين إربد العودة بالنتيجة بشكل سريع وتحديدا عند الدقيقة 31، حيث رفع محمود مرضي كرة من الجهة اليمنى بالمقاس على رأس البديل رزق بني هاني، ليستثمر تقدم الحارس عن مرماه ويضعها من فوقه بصورة متقنة.
ولم يكتف بني هاني بالهدف الوحيد قبل دخول الفريقين لغرفة الملابس، بل عزز النتيجة وسجل الهدف الشخصي الثاني له ولفريقه عند الدقيقة الثالثة من الوقت بدل من الضائع للشوط الأول، بعد أن تسلم كرة داخل منطقة الجزاء، راوغ بها الدفاع بامتياز وسددها بين قدمي الحارس الأوزبكي.
وتصدى أبو ليلى للعديد من الكرات من جانب هجوم ناساف كارشي، قبل أن يجري موتا تبديلا ثلاثيا بإشراك أدهم القرشي، أحمد ثائر وعبد الله العطار، عوضا عن حداد وحجبي ومرضي، قبل أن يتبعه تبديلا أخيرا بالزج بالبرازيلي إيتالو سيلفا بدلا من سليم عبيد بداعي تعرض الأخير لإصابة.
وعلى الرغم من المحاولات المتكررة لناساف كارشي على مرمى أبو ليلى، إلا أن جميعها باءت بالفشل في ظل تميز حارس“النشامى” المتواصل، لينتهي اللقاء بفوز مستحق للحسين إربد، أكد على تميز الفرق المحلية في المسابقة القارية بعد تصدر الوحدات مجموعته أول من أمس.
وحصل 5 لاعبين من فريق الحسين إربد على البطاقة الصفراء من قبل الحكم السوري حنا حطاب، وهم يزيد أبو ليلى، عبد الله نصيب“ديارا”، رجائي عايد، عبد الجليل أجاغون ورزق بني هاني.
وحصل بني هاني على جائزة أفضل لاعب في المباراة بحسب اختيار مراقب المباراة من قبل الاتحاد الآسيوي، حيث سجل هدفي الفوز لفريقه من محاولتين على المرمى، إلى جانب صناعته فرصة لزملائه، وتمريره الكرة في 15 مناسبة.

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