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الشباب يتعرف على منافسيه بكأس آسيا اليوم

11/6/2024 2:47:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






عمان- تقام اليوم في فندق غراند سكايلايت الدولي في شينزين بالصين، مراسم قرعة بطولة كأس آسيا تحت 20 عاما بنسختها الثانية والأربعين، والتي تستضيفها الصين من 12 شباط (فبراير) إلى 1 آذار (مارس) من العام المقبل.
ويشارك المنتخب الوطني في البطولة بعد تأهله عن المجموعة العاشرة بتصفيات كأس آسيا، عقب احتلاله المركز الثاني في مجموعته برصيد 6 نقاط، بالفوز على منتخب هونج كونج بسباعية نظيفة، وعلى منتخب سنغافورة بهدفين دون رد، قبل خسارته في الجولة الأخيرة على يد صاحب الضيافة المنتخب القطري بثلاثة أهداف لهدفين.
وتأهل "الشباب"، إلى نهائيات آسيا للمرة السابعة في تاريخه من أفضل المنتخبات التي تحتل الوصافة، إلى جانب منتخبات تايلند، قيرغيزستان، أستراليا واليمن، ليستعد لمشاركته الثانية على التوالي تحت قيادة المدرب الهولندي بيتر ماينديرسما.
وجاء المنتخب الوطني في المستوى الثاني بالقرعة إلى جانب منتخبات كوريا الجنوبية، أستراليا وإيران، فيما ضم المستوى الأول منتخبات الصين، أوزبكستان، العراق واليابان، وتحضر منتخبات إندونيسيا، السعودية، سورية وقيرغيزستان في المستوى الثالث، ومنتخبات قطر، تايلند، اليمن وكوريا الشمالية في المستوى الرابع.
وسيتم توزيع المنتخبات المشاركة على 4 مجموعات، حيث تضم كل مجموعة 4 فرق، على أن يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة بعد خوض 3 مباريات للدور ربع النهائي، وتحجز المنتخبات المتأهلة للمربع الذهبي في البطولة القارية مكانها في نهائيات كأس العالم للشباب تحت 20 عاما، في تشيلي العام المقبل، حيث سبق للمنتخب الوطني المشاركة في مونديال الشباب مرة واحدة، وذلك بعد حلوله في المركز الرابع بنهائيات آسيا العام 2006 في الهند.
وغادر المنتخب الوطني من الدور ربع النهائي في مشاركته الأخيرة العام الماضي على يد المنتخب الياباني، بالخسارة بهدفين دون مقابل، ليفقد وقتها حلم بلوغ المونديال للمرة الثانية في تاريخه، بعد حصوله على 4 نقاط في دور المجموعات.
وشاركت جميع الفرق المتأهلة لنهائيات كأس آسيا النسخة المقبلة في كأس العالم من قبل، باستثناء 3 منتخبات: تايلند، قيرغيزستان واليمن، فيما يعتبر المنتخب الكوري الجنوبي حامل الرقم القياسي بعدد ألقاب كأس آسيا بواقع 12 لقبا، فيما توجت أوزبكستان بالنسخة الماضية على أرضها.
ويضم منتخب الشباب في صفوفه عددا من اللاعبين الذين يبرزون مع أنديتهم في دوري المحترفين، ومن أبرزهم مهاجم الوحدات إبراهيم صبرة، والذي مثل خلال العام الحالي منتخب الرجال، والمنتخب الأولمبي ومنتخب الشباب في منافسات رسمية، وهو اللاعب الوحيد الذي يلعب معهم جميعا.

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