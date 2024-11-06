الشباب يتعرف على منافسيه بكأس آسيا اليوم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مهند جويلس
عمان- تقام اليوم في فندق غراند سكايلايت الدولي في شينزين بالصين، مراسم قرعة بطولة كأس آسيا تحت 20 عاما بنسختها الثانية والأربعين، والتي تستضيفها الصين من 12 شباط (فبراير) إلى 1 آذار (مارس) من العام المقبل.
ويشارك المنتخب الوطني في البطولة بعد تأهله عن المجموعة العاشرة بتصفيات كأس آسيا، عقب احتلاله المركز الثاني في مجموعته برصيد 6 نقاط، بالفوز على منتخب
هونج كونج بسباعية نظيفة، وعلى منتخب سنغافورة بهدفين دون رد، قبل خسارته في الجولة الأخيرة على يد صاحب الضيافة المنتخب القطري بثلاثة أهداف لهدفين.
وتأهل "الشباب"، إلى نهائيات آسيا للمرة السابعة في تاريخه من أفضل المنتخبات التي تحتل الوصافة، إلى جانب منتخبات تايلند، قيرغيزستان، أستراليا واليمن، ليستعد لمشاركته الثانية على التوالي تحت قيادة المدرب الهولندي بيتر ماينديرسما.
وجاء المنتخب الوطني في المستوى الثاني بالقرعة إلى جانب منتخبات كوريا الجنوبية، أستراليا وإيران، فيما ضم المستوى الأول منتخبات الصين، أوزبكستان، العراق واليابان، وتحضر منتخبات إندونيسيا، السعودية، سورية وقيرغيزستان في المستوى الثالث، ومنتخبات قطر، تايلند، اليمن وكوريا الشمالية في المستوى الرابع.
وسيتم توزيع المنتخبات المشاركة على 4 مجموعات، حيث تضم كل مجموعة 4 فرق، على أن يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة بعد خوض 3 مباريات للدور ربع النهائي، وتحجز المنتخبات المتأهلة للمربع الذهبي في البطولة القارية مكانها في نهائيات كأس العالم للشباب تحت 20 عاما، في تشيلي العام المقبل، حيث سبق للمنتخب الوطني المشاركة في مونديال الشباب مرة واحدة، وذلك بعد حلوله في المركز الرابع بنهائيات آسيا العام 2006 في الهند.
وغادر المنتخب الوطني من الدور ربع النهائي في مشاركته الأخيرة العام الماضي على يد المنتخب الياباني، بالخسارة بهدفين دون مقابل، ليفقد وقتها حلم بلوغ المونديال للمرة الثانية في تاريخه، بعد حصوله على 4 نقاط في دور المجموعات.
وشاركت جميع الفرق المتأهلة لنهائيات كأس آسيا النسخة المقبلة في كأس العالم من قبل، باستثناء 3 منتخبات: تايلند، قيرغيزستان واليمن، فيما يعتبر المنتخب الكوري الجنوبي حامل الرقم القياسي بعدد ألقاب كأس آسيا بواقع 12 لقبا، فيما توجت أوزبكستان بالنسخة الماضية على أرضها.
ويضم منتخب الشباب في صفوفه عددا من اللاعبين الذين يبرزون مع أنديتهم في دوري المحترفين، ومن أبرزهم مهاجم الوحدات إبراهيم صبرة، والذي مثل خلال العام الحالي منتخب الرجال، والمنتخب الأولمبي ومنتخب الشباب في منافسات رسمية، وهو اللاعب الوحيد الذي يلعب معهم جميعا.
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