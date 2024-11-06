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تسهيل الإجراءات العراقية يحفز جمهور النشامى للترحال إلى البصرة

11/6/2024 2:47:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات






عمان – ساهمت الإجراءات التي قدمتها الحكومة العراقية لتسهيل سفر الجماهير الأردنية إلى العراق، وتشجيع النشامى في مواجهته المقبلة أمام شقيقه المنتخب العراقي، يوم الرابع عشر من الشهر الحالي على ملعب جدع النخلة بالبصرة، في تشجيع الجماهير الأردنية على محاولة تسيير رحلات إلى البصرة، والبحث عن عروض سفر، لتشجيع منتخب النشامى في المباراة المهمة بتصفيات الدور الحاسم المؤهل إلى مونديال 2026.
وتأتي هذه الخطوة العراقية، في ظل دراسة الاتحاد الأردني لكرة القدم، لزيادة حصة الجماهير العراقية الحاضرة في مباراة الإياب بين المنتخبين والتي ستجري على ستاد عمان الدولي في العاشر من شهر حزيران (يونيو)، من العام المقبل.
وأكد عضو الاتحاد العراقي أحمد الموسوي في تصريحات صحفية، أن الاتحاد العراقي، مستمر باتصالاته مع نظيره الأردني من أجل تأمين وصول جماهير العراق إلى العاصمة الأردنية عمان في مباراة الإياب بين المنتخبين.
وقال: "إنه على الرغم من أن المباراة ستقام في منتصف العام المقبل، إلا أن الاتحاد يريد إكمال جميع الأمور الإدارية المترتبة على هذا الموضوع، الاتصالات مع الجانب الأردني لا تتعلق فقط بدخول الجماهير العراقية إلى الأردن فحسب، وإنما قمنا أيضا بإرسال كتاب رسمي إلى مجلس الوزراء العراقي من أجل فتح تأشيرة الدخول (فيزا) للجماهير الأردنية تمهيدا لدخولهم العراق بشكل مجاني، للسماح للضيوف بحضور المباراة وبأكبر عدد متاح وفق ما يحدده الاتحاد الدولي لكرة القدم، وهذا ما حصل بالفعل".
وبين أن الاتحاد الأردني أظهر تعاونا مع الاتحاد العراقي في هذا المجال، وستكون التفاصيل حاضرة خلال الفترة المقبلة.
وبدأت الجماهير الأردنية بإجراءات السفر للعراق قبل أيام من موعد المباراة، بعدما شمل القرار السماح للجماهير الأردنية الراغبة بحضور المباراة في البصرة، سواء عن طريق البر من خلال منفذي طريبيل أو صفوان الحدوديين، أو من خلال الجو، وساهمت العديد من الشركات السياحة في تخفيف معاناة السفر على الجماهير.
وستكون الجماهير الأردنية في استقبال المنتخب الوطني قبل يوم من موعد المباراة لرفع معنويات اللاعبين وتحفيزهم على تقديم أفضل مستوى فني، والعودة بنقاط اللقاء، التي تقرب النشامى كثيرا من خطف إحدى بطاقتي التأهل للمونديال في إنجاز تاريخي.
وحسب تعليمات الاتحاد الآسيوي يحصل جمهور النشامى على 5200 مقعد، تمثل نسبة 8 % من عدد مقاعد الملعب، الذي يتسع لنحو 65 ألف متفرج، ورغم صعوبة إكمال عدد الجماهير الأردنية بالملعب من أبناء الجالية الأردنية والجماهير التي ستزحف خلف المنتخب من الأردن والدول المجاورة، تشير المعلومات إلى أن الحضور الجماهيري سيكون كبيرا ومؤثرا، انطلاقا من حرص الجماهير الوفية والأصيلة على دعم المنتخب ومساندته في المدرجات، خصوصا في هذه المرحلة الحاسمة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم، حتى تكون قريبة من المنتخب، وكونها اعتادت دائما على حضور مباريات المنتخب في المدرجات، سواء التي أقيمت في الأردن أو خارجه.
وأكد الدكتور سامح خليل العاشق والمشجع للمنتخب، أن لفتة الحكومة العراقية ليست غريبة على الشعب العراقي الذي تربطه علاقات قوية ومميزة مع الشعب الأردني، وستساهم الخطوة في تخفيف الضغط النفسي على الجماهير من كلا المنتخبين.
وأضاف: "يسجل للاتحادين الأردني والعراقي التعاون الكامل في موضوع تسهيل دخول الجماهير للعراق والأردن، وهذا يعطي المواجهتين رونقا وجمالا ويزيد من التنافس والروح القتالية داخل الملعب، والمطلوب من الجميع لاعبين وجماهير وأجهزة فنية وإدارية التحلي بالروح الرياضية بعيدا عن نتيجة اللقاء".
وقال المشجع خالد الخرابشة: "ستكون مباراة النشامى مع شقيقه العراقي فرصة ذهبية لزيارة العراق والتمتع بالأجواء الرائعة هناك، وتكون الفرصة رياضية بتشجيع منتخب النشامى وسياحية بزيارة الأماكن التاريخية في بلاد الرفدين". ومن جانبه، رحب المواطن العراقي علي الدومي والمقيم في الأردن منذ سنوات طويلة، بالجماهير الأردنية على أرض العراق، مؤكدا: "أن مباريات المنتخبين العراقي والأردني لقاءات أخوية منذ سنوات طويلة، خصوصا أنهما تقابلا مرات كثيرة ودية ورسمية، وسادت فيها الروح الرياضية".
واستذكر وقفوف الجماهير الأردنية مع المنتخب العراقي في المباريات التي أقيمت على أرض أردن العروبة عندما كان محروما من اللعب على أرضه، وأضاف: "يعلم الجميع أن منتخب النشامى كان أول منتخب عربي يفك الحصار والحظر على الملاعب العراقية، وأن اتحاد كرة القدم برئاسة سمو الأمير علي بن الحسين يعد من أبرز الداعمين للكرة العراقية.

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